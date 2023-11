7 ofertas de voos da Black Friday para reservar este ano

Quais alimentos e bebidas você pode levar para o aeroporto Você pode economizar em lanches e bebidas no aeroporto com essas dicas de viagem. Problema resolvido, USA TODAY

Se você está procurando um cruzeiro, esta temporada de férias pode ser um bom momento para fazer uma reserva.

Muitas das principais empresas de cruzeiros oferecem isso Sexta-feira preta Ofertas em uma variedade de cruzeiros, desde cruzeiros na Antártica e Ilhas Galápagos até itinerários no Caribe e no Alasca. As ofertas deste ano incluem descontos em tarifas, gorjetas, crédito a bordo para bebidas e muito mais.

Os viajantes podem encontrar ofertas para diferentes tipos de cruzeiros, desde férias em família em navios enormes repletos de atividades ou férias mais descontraídas em navios menores.

(Para obter mais informações sobre como escolher uma linha, consulte o guia de linhas de cruzeiro do USA TODAY aqui.)

Aqui estão sete das melhores ofertas de voos da Black Friday de 2023:

Desconto e crédito de até 40% na Cunard Line

A Cunard está oferecendo até 40% de desconto nas tarifas de lançamento em cruzeiros selecionados com partida de janeiro de 2024 a maio de 2025. Os hóspedes também podem receber até US$ 1.000 em crédito a bordo por cabine.

A oferta vai até 4 de dezembro e se aplica aos dois primeiros hóspedes no momento da reserva, de acordo com A.J. Novo lançamento.

Linha de venda de sexta-feira negra da América Holanda

Os hóspedes da Holland America podem obter até 30% de desconto nas tarifas de cruzeiro apenas em cruzeiros selecionados até 2025. Os viajantes também podem obter recompensas pré-pagas para o primeiro e segundo passageiros na cabine, de acordo com Novo lançamento.

A oferta se aplica a mais de 800 partidas visitando destinos, incluindo Alasca, Caribe e Antártica.

A oferta vai até 1º de dezembro. Itinerários de menos de cinco dias e Grandes Viagens não são elegíveis.

Até metade das excursões são de HX

HX, que Recentemente anunciou uma reformulação da marca Das missões da Hurtigruten, é Dando aos passageiros um desconto de até 50% Excursões selecionadas navegando até 31 de março. O acordo inclui itinerários nas Ilhas Galápagos, na África Ocidental e muito mais.

Os viajantes devem reservar até 30 de novembro.

Bebidas, Wi-Fi e muito mais da MSC Cruzeiros

Os hóspedes da MSC podem receber bebidas, Wi-Fi incluído e até US$ 500 em crédito a bordo como parte da linha Oferta da Black Friday Na maioria dos cruzeiros. A oferta também inclui tarifas gratuitas para crianças de até 17 anos navegando como terceiro e quarto hóspedes.

A oferta vai até 24 de novembro. Viajantes adultos que fizerem reservas como parte da oferta receberão a linha Pacote de bebidas Easy Plus Inclui coquetéis, vinho, cerveja, água mineral e muito mais. O pacote de bebidas Palace deve ser adquirido separadamente para crianças que viajam como parte da promoção.

As cabines do Yacht Club da linha – seu luxuoso conceito de navio dentro de um navio – não são elegíveis para tarifas gratuitas para crianças.

Oferta da Black Friday da Norwegian Cruise Line

Ofertas norueguesas 50% de desconto em cruzeiros Para viajantes que fizerem reservas até 26 de novembro. Os viajantes também podem combinar a oferta com a oferta Free At Sea da linha para obter vantagens como refeições especializadas gratuitas, Wi-Fi e muito mais.

Economize mais de US$ 5.000 com a Oceania Cruises

Os passageiros podem economizar até US$ 5.400 por cabine como parte do Ver Oceania. O acordo da companhia de luxo é válido para mais de 100 cruzeiros em 2024, com duração de uma semana a mais de um mês.

Os cruzeiros elegíveis incluem itinerários na Ásia, Mediterrâneo e América do Sul, de acordo com um Novo lançamento. Os hóspedes devem reservar até 5 de dezembro.

Você está procurando cruzeiros baratos?: Aqui está o que você deve saber sobre como encontrar ofertas.

Oferta da Black Friday da Virgin Voyages

Virgem avança 30% de desconto em cruzeiros selecionados Saídas até dezembro de 2024 e bar para bebidas especiais a bordo. A linha somente para adultos oferecerá aos hóspedes US$ 600 por cabine em cruzeiros de sete noites ou mais, US$ 300 em cruzeiros entre quatro e seis noites e US$ 125 em itinerários de três noites ou menos.

O acordo vai até 30 de novembro.

Nathan Diller é repórter de viagens de consumo do USA TODAY e mora em Nashville. Você pode contatá-lo em ndiller@usatoday.com.