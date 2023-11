Funcionários do Citigroup se preparam para demissões e revisão de gestão, dizem fontes

Saeed Azhar é jornalista financeiro da Reuters e membro da equipe bancária dos EUA que cobre os maiores bancos de Wall Street. Ele se concentra no Goldman Sachs e no Bank of America e também escreve sobre bancos regionais. Antes de se mudar para Nova Iorque em julho de 2022, liderou a equipa financeira do Médio Oriente a partir do Dubai e também trabalhou em Singapura, onde cobriu finanças no Sudeste Asiático. Contato: +1-3479086341