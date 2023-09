Os Seahawks estão contratando Jason Peters e Greg Eiland para treinar o time

Com os dois titulares sofrendo lesões esta semana, os Seahawks contrataram seu time de treino na terça-feira.

O quarterback Holton Ahlers e o safety Brady Brees foram liberados para abrir espaço no time de treino.

Peters, 41 anos, é um dos tackles mais bem-sucedidos deste século, ganhando prêmios Pro-Bowl nove vezes entre 2007 e 2016, e sendo selecionado todos os anos durante esse período, exceto 2012, quando perdeu toda a temporada. Devido a uma ruptura no tendão de Aquiles . Ele também foi selecionado para o All-Pro do primeiro time duas vezes e para o All-Pro do segundo time quatro vezes. Membro da equipe All-Decade de 2010, Peters também ganhou um Super Bowl como membro dos Eagles em 2017.

Depois de iniciar sua carreira como novato não draftado em Buffalo em 2004, Peters se tornou titular na temporada seguinte e foi titular em 219 jogos em sua carreira, principalmente no Buffalo e no Philadelphia. Peters foi titular recentemente em 2021, iniciando 15 jogos pelos Bears como left tackle. Ele passou a última temporada com os Cowboys, aparecendo em 10 jogos como titular, jogando tanto como tackle quanto como guarda esquerdo, com um início como left tackle.

Eiland, que foi dispensado no início deste mês como parte da redução para 53 jogadores, passou a maior parte das últimas duas temporadas no time de treino de Seattle. Ele inicialmente assinou com os Seahawks em 2021, após ser dispensado do estado do Mississippi, onde foi titular em 34 jogos em quatro temporadas, jogando tackle e guard.

Peters e Eiland dão aos Seahawks profundidade no ataque com os titulares Charles Cross e Abraham Lucas, que saíram da abertura da temporada devido a lesões. Cross, que era companheiro de equipe do Island no Mississippi State, torceu o dedo do pé no terceiro quarto da derrota de domingo para o Rams, enquanto Lucas teve um problema no joelho durante o jogo. Eles foram substituídos por Jake Curhan no lateral direito e Stone Forsythe no lateral esquerdo.

Quando questionado na segunda-feira sobre o interesse da equipe em Peters em relação às lesões no tackle, o técnico do Seahawks, Pete Carroll, disse: “Bem, os dois tackles deixaram o jogo, então estamos um pouco preocupados”.