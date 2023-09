Escolhas do pool de sobreviventes da semana 2 da NFL: escolhas de estratégia de Bills, Giants e Cowboys mais estratégia

Bem-vindo à Semana 2 do NFL Survivor! Felizmente, nossa melhor jogada da semana 1, Baltimore, permitiu que pelo menos 32% de vocês seguissem em frente. Outros vencedores incluíram Washington, Jacksonville e Filadélfia, embora por percentagens muito menores. Os maiores perdedores na Semana 1 foram os apoiadores de Minnesota e Seattle, representando cerca de 10% e 5% das escolhas. Pessoalmente, subestimei severamente o quão ruins eram as defesas dos Vikings e Seahawks. Como os Ravens tiveram a escolha mais alta na Semana 1, iremos removê-los do nosso pool daqui para frente.

O atleta Os escritores de apostas e fantasia Adam Gretz e Renee Miller guiarão todos ao longo da temporada de 2023 da NFL, farão suas escolhas, analisarão equipes e mergulharão na estratégia de vitória.

Estratégia para a segunda semana

Adam Gretz: Não há tantos favoritos claros na semana 2 como havia na abertura da temporada, com San Francisco sendo o grande favorito sobre o time do Los Angeles Rams que foi para a estrada e registrou uma vitória impressionante em Seattle sem os serviços de Cooper Kupp. Os 49ers serão tentadores, dada a linha (oito pontos), mas não os queime cedo. Especialmente na estrada contra um quarterback como Matthew Stafford, que ainda pode tornar a vida da defesa miserável. O San Francisco será o favorito na maioria dos jogos restantes e ainda tem dois jogos pela frente contra o Arizona, incluindo um em apenas duas semanas. Salve-os. O que a Semana 2 oferece é uma oportunidade de usar suas escolhas em algumas equipes de nível 2 e nível 3 que você pode não querer manter nas semanas seguintes. É agora ou nunca para alguns deles, e vou escolher dois deles.

Renée Miller: Adam está certo ao dizer que a segunda semana não oferece tantas opções imediatamente atraentes como pensávamos na primeira semana, sendo os sites de apostas os culpados pelas recentes interrupções. Os spreads são geralmente muito mais próximos, com algumas equipes maiores a caminho. Apenas quatro times são favoritos por mais de cinco pontos: Buffalo, San Francisco, Detroit e Filadélfia. Destes, São Francisco é o único time de estrada, e posso ter esquecido na semana passada que os Niners voaram para a Semana 4 de qualquer maneira. Espere porcentagens relativamente altas nos Eagles, Bills e Lions e considere se a Semana 2 é a melhor para você queimar essas escolhas de elite. Todos eles têm horários favoráveis ​​para o resto da temporada de acordo com o SurvivorGrid, mas um se destaca para mim como a escolha certa esta semana.

Semana 2 Escolha giz

Escolha previsões do OfficeFootballPool. Linhas da BetMGM.

um time Desconto Ele escolhe % Espalhar Em frente a Las Vegas 28,7% -9 Contra os jatos de Nova York 19,1% -9,5 Nos Rams de Los Angeles 12,1% -8,5 x Minnesota 11,6% -7 No Arizona 9,6% -5,5

Renee Miller: contas sobre Las Vegas

Apesar de mostrar alguma ferrugem no primeiro jogo da temporada, os Bills são os maiores favoritos na Semana 2, com uma vantagem de 8,5 pontos sobre os Raiders na estreia em casa. Eles têm estado entre os times mais equilibrados da liga nos últimos anos, terminando como o terceiro time com maior pontuação nas últimas três temporadas. Eles permitiram o menor número de pontos por jogo em 2021 e no ano passado, apesar das lesões graves no lado defensivo da bola, permitiram o quarto menor número de pontos por jogo. As rotatividades foram um grande problema na noite de segunda-feira, como aconteceu com o Buffalo durante suas recentes temporadas de vitórias, mas tenho fé que esta equipe corrigirá os erros na próxima semana… pelo menos o suficiente para ficar à frente dos Raiders e seus mais defesa gerenciável. Buffalo tem ótimos confrontos para o final da temporada, então se você estiver em um grupo grande, pode fazer sentido economizar (veja a alternativa abaixo). Em grupos menores, é improvável que as próximas sete semanas tragam um confronto tão bom para Buffalo quanto para Las Vegas (eles enfrentarão WAS, MIA, JAX, NYG, NE, TB, CIN nas semanas 3-9).

Adam Gretz: Gigantes sobre o Arizona

Eu estava realmente inclinado a escolher Buffalo como minha escolha esta semana, mas não confio em quem Josh Allen parece ser agora. Ao longo do último ano e meio, ele teve tanta probabilidade de perder um jogo por reviravoltas quanto de iluminar o time. Não consigo imaginar que ele fará a segunda derrota consecutiva em quatro jogos, mas quero adiar a escolha dos Bills até ter uma noção melhor de como será esta temporada. Existem também algumas opções potenciais para eles no final do ano. Então, vou pegar o que pode ser uma boa escolha de segurança durante todo o ano e automaticamente dar uma olhada em quem o Arizona Cardinals irá jogar. E esta semana representa mais uma boa oportunidade para utilizar um time que não tem muito valor futuro (os Giants).

Eu sei que pode ser uma loucura escolher um time que vem de uma derrota por 40 a 0, onde foi completamente humilhado em casa, e talvez você não goste dos Giants em geral nesta temporada e pense que o ano passado foi um acaso, mas eles são melhores do que mostraram na noite de domingo. Deve ser. Eles também estarão motivados para ter um melhor desempenho em campo, e o Arizona provavelmente não será tão competitivo como foi na semana 1 contra o Washington. Esta ainda é uma lista muito tênue, com Joshua Dobbs jogando como treinador novato. Eles podem ficar condenados por um longo ano se os Giants não conseguirem vencer este jogo. Estou negociando uma opção de rejeição contra um time ruim.

Renee Miller: Cowboys em aviões de Nova York

Se Buffalo estiver muito claro, Dallas emergiu como outra escolha segura para a Semana 2. Os Jets ainda têm muito talento em Breece Hall e Garrett Wilson, mas com Zach Wilson tentando comandar o show, o ataque é preocupante (140 jardas de passe e a recepção do TD de Garrett Wilson é muito impressionante). Acrescente a isso o fato de que a defesa do Dallas melhorou em cada um dos últimos três anos, terminando 2022 permitindo o sexto menor número de pontos por jogo, e as coisas parecem bastante sombrias para os Jets na Semana 2. A defesa venceu o jogo do MNF em casa, mas a história será diferente fora de casa, em Dallas. Os Cowboys começaram 2023 derrotando os Giants por 40-0 em Nova Jersey. Muitos de nós esperávamos que os Giants continuassem de onde pararam na temporada passada, então é bom ver que Adam está mantendo a fé. Em casa, Dallas tem 29-12 desde 2018. Espere que eles ganhem o 30º lugar neste domingo contra o outro Nova York.

Semana Dois: Escolha Paradoxal

Adam Gretz: Denver sobre Washington

Eu me sinto bem com Denver neste lugar? Não 100 por cento. Mas se você quiser lançar os dados e escolher um favorito que pode não ser popular, escolher os Broncos esta semana pode ser a solução perfeita. Porque quando você iria querer escolhê-los novamente com base em sua programação e no que eles podem fazer? Talvez um jogo da semana 13 contra o Houston seja uma oportunidade. Mas também na mesma semana há um confronto entre Pittsburgh e Arizona que será interessante se chegar tão longe (e provavelmente não haverá muitas oportunidades para usar com confiança sua escolha de Pittsburgh antes disso, então é muito provável que ainda seja disponível).

O ataque dos Broncos continuou de onde parou há um ano, em uma decepcionante derrota na semana 1 para Las Vegas, não conseguindo marcar mais de 17 pontos pela 12ª vez nos últimos 18 jogos. Essa é uma maneira difícil de vencer na NFL. Mas se conseguirem uma vitória com este ataque, a Semana 2 contra os Líderes parece uma boa possibilidade.

Washington não marcará muito, e Sam Howell ainda não está comprovado como zagueiro titular, mal conseguindo ultrapassar o Arizona em casa na estreia. Assumir esta ofensa na estrada para Denver será um verdadeiro desafio para os Comandantes. Mesmo com os problemas de um ano atrás, o Denver ainda estava com 4-4 em casa (1-8 fora), com duas dessas derrotas ocorrendo na prorrogação e nenhuma por mais de uma posse de bola. Mile High ainda é um lugar brutal para se jogar.

Renee Miller: Nova Orleans sobre Carolina

New Orleans foi surpreendido pelos Giants na Semana 1, com a força dos 305 jardas de Derek Carr para Chris Olave, Rashid Shahid e Michael Thomas. E dê um pouco de crédito à defesa do Saints, que manteve Derrick Henry a apenas 63 jardas no solo e interceptou Ryan Tannehill três vezes. Eles estão na estrada em Carolina esta semana em um confronto divisional…coisas que costumo evitar. No entanto, Carolina não mostrou quase nada no ataque, enquanto Bryce Young avançava para uma linha de 146/1 com duas escolhas contra o Atlanta, uma defesa muito menos assustadora do que o New Orleans. Carolina apenas permitiu que Bijan Robinson e Tyler Allgeier tivessem uma média de mais de 5,0 YPC, dois touchdowns corridos e um total de nove recepções, sinais de que New Orleans deveria obter mais de Jamaal Williams do que ele forneceu na Semana 1 contra a forte defesa dos Titãs (terceiro -menos pontos de fantasia para RBs na temporada passada). Você estará roendo as unhas até segunda-feira à noite, mas se quiser justificar o desvio de uma escolha de segurança esta semana, acho que os Santos têm um forte argumento na Semana 2.

(Foto de Josh Allen: Michael Owens/Getty Images)