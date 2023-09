Pontuações e repescagens da NFL para todos os jogos da Semana 1 | Notícias, classificações e estatísticas da NFL

A PFF divulgou os números imediatamente após cada jogo da Semana 1 da NFL, incluindo pontuações, novatos e muito mais.

Detroit Lions 21, Kansas City Chiefs 20

Luzes de ataque: Travis Kelce não jogou neste jogo e, como resultado, Mahomes foi forçado a distribuir a bola para 11 jogadores diferentes, completando 21 de 39 passes para 226 jardas e dois touchdowns. Ele também somou 45 jardas com as pernas em seis corridas, mas não conseguiu vencer o jogo sozinho. Os receptores de Mahomes combinaram cinco drops, incluindo três de Kadarius Toney.

Jared Goff entrou em contato com Amon-Ra St. Brown para o primeiro touchdown do jogo, mas demorou até a metade do quarto período para o ataque voltar ao tabuleiro. Goff fez um touchdown de 75 jardas após uma corrida de 51 jardas de Josh Reynolds e David Montgomery correu para um touchdown para dar aos Leões a liderança no quarto período. E no final foi o suficiente, já que o ataque dos Chiefs não conseguiu voltar aos trilhos.

Atlanta Falcons 24, Carolina Panthers 10

Luzes defensivas: A defesa dos Falcons, liderada pelo novo coordenador defensivo Ryan Nielsen, teve um início quente que incluiu uma grande defesa na quarta descida dentro de sua própria zona vermelha e uma interceptação dentro da linha de 20 jardas da Carolina, ambas no primeiro quarto. Esta interceptação levou a um touchdown ofensivo dos Falcons. O novo agente livre safety Jesse Betts teve um grande impacto em seu primeiro jogo pelo Atlanta, ao fazer duas interceptações e duas paradas defensivas.

Baltimore Ravens 25, Houston Texans 9

Destaque para iniciantes: Zay Flowers será uma grande parte deste ataque. Só naquele primeiro quarto, ele recebeu quatro alvos e uma tentativa de corrida e terminou o jogo com 87 jardas corridas e recebidas em 11 toques no total.

CJ Stroud enfrentou um adversário tão difícil quanto você poderia esperar. Ele teve alguns bons momentos, recebeu muita pressão da defesa dos Ravens e terminou o jogo com 28 de 44 para 242 jardas. Will Anderson Jr., a terceira escolha geral no Draft de 2023 da NFL, registrou seu primeiro sack como profissional, derrubando Jackson no quarto período, enquanto o wide receiver Tank Dell recebeu quatro alvos, ganhando 34 jardas em três recepções.

Cleveland Browns 24, Cincinnati Bengals 3

Luzes de ataque: Ambos os ataques de passe tiveram dificuldades neste jogo. Joe Burrow acertou apenas 14 de 31 para 82 jardas e nenhum touchdown. Deshaun Watson teve números melhores, fazendo 16 de 29 para 154 jardas e um touchdown, mas teve uma interceptação terrível no terceiro quarto, jogando a bola diretamente para o zagueiro do Bengals, Dax Hill.

Os Browns tiveram mais sucesso no solo, com Nick Chubb correndo para 106 jardas em 18 corridas e outras 100 jardas vindo da combinação de Watson, Jerome Ford e Elijah Moore. No final das contas, poder confiar em seu jogo de chão foi um grande motivo pelo qual os Browns conseguiram sobreviver aos Bengals aqui.

São Francisco 49ers 30, Pittsburgh Steelers 7

Luzes defensivas: Não houve muito o que escrever sobre os Steelers neste filme, mas se houve uma luz, foi TJ Watt.

Watt terminou o jogo com três sacks, dois fumbles forçados, um tackle por derrota, uma recuperação de fumble e cinco rebatidas de quarterback, com revisões pendentes. Independentemente do resultado da sua equipe, esses números o colocarão na lista de Jogador Defensivo do Ano.

Destaque para iniciantes: Jordan Addison, escolhido na primeira rodada dos Vikings, começou bem, marcando quatro dos seis gols contra o Tampa Bay. Duas de suas recepções foram para primeiras descidas e uma levou a um touchdown em Minnesota. Justin Jefferson foi seu destaque habitual e Edison fez o suficiente para sugerir que ele poderia servir como um complemento muito importante para o futuro global.

Jacksonville Jaguars 31, Indianápolis Colts 21

Luzes de ataque: Calvin Ridley assumiu o papel de receptor principal dos Jaguars e Trevor Lawrence, reforçando o entusiasmo que o cercou desde seu retorno da suspensão. Redney marcou 11 vezes, pegando oito para 101 jardas e um touchdown. Seu resultado foi um jogo de pega-pega impressionante e, no geral, Ridley parecia exatamente o jogador que era antes de ser expulso da liga por suspensão.

Comandantes de Washington 20, Arizona Cardinals 16

Luzes defensivas: A linha defensiva dos Chiefs assumiu a linha ofensiva dos Cardinals, totalizando 14 pressões após a revisão inicial do jogo pela PFF, que incluiu três sacks de Dobbs. A unidade também teve dois fumbles. O zagueiro Montez Sweat e o zagueiro interno Jonathan Allen, especificamente, dominaram este jogo – com 1,5 sacks para Sweat, um para Allen e quatro pressões não oficiais cada.

New Orleans Saints 16, Tennessee Titans 15

Destaque para iniciantes: O atacante defensivo do primeiro turno do Saints, Brian Bresee, teve meio sack em seu primeiro jogo da temporada regular da NFL. Ele também gravou dois hits no meio.

Los Angeles Rams 30, Seattle Seahawks 13

Luzes de ataque: Este time do Rams é muito diferente daquele que venceu o Super Bowl há dois anos, mas vários jogadores relativamente desconhecidos se apresentaram para causar impacto em Los Angeles neste jogo.

O running back Kyren Williams liderou o ataque na defesa, marcando dois touchdowns rápidos. Cam Akers também adicionou um touchdown rápido para ajudar os Rams a enterrar o time de Pete Carroll.

Do lado receptor, o novato Puka Nacua e o ex-escolhido do segundo turno Tutu Atwell lideraram com 238 jardas no total (119 cada).

Geno Smith e o ataque dos Seahawks não conseguiram realizar muito além de um passe para touchdown para DK Metcalf no início do jogo. Seattle teve menos de 200 jardas de recepção naquele dia, já que a defesa dos Rams era surpreendentemente demais para ser superada.

Miami Dolphins 36, Los Angeles Chargers 34

Luzes defensivas: Que defesa? Este jogo certamente não sugeriu que os Chargers pudessem se recompor defensivamente sob o comando do técnico Brandon Staley – uma contratação defensiva. Os Chargers permitiram 531 jardas de ataque para uma média de 8,2 jardas por jogo. Talvez o mais preocupante seja que eles desistiram de toda a produção, apesar de terem registrado várias reviravoltas, já que J.C. Jackson teve uma interceptação e Nick Williams teve uma recuperação desastrada.

Green Bay Packers 38, Chicago Bears 20

Destaque para iniciantes: O wide receiver do Green Bay Packers, Jayden Reed, pegou dois passes para 48 jardas, e o tight end novato Luke Musgrave pegou três passes para 50 jardas, ambos mostrando grande velocidade no espaço. Reid também teve uma penalidade de 35 jardas que deu ao Green Bay um campo curto para um touchdown final.

O chutador novato do Bears, Roshon Johnson, correu forte no segundo tempo e também fez algumas recepções, terminando com cinco corridas para 20 jardas e um touchdown para acompanhar cinco recepções para 30 jardas. Johnson arremessou a bola sobre vários defensores e, embora tenha jogado principalmente na hora do lixo, parecia bom demais para ficar afastado no primeiro tempo por muito mais tempo.

Las Vegas Raiders 17, Denver Broncos 16

Luzes de ataque: A era Russell Wilson-Sean Payton teve um início limpo, mas pouco explosivo, com Wilson completando 27 de 34 passes para 177 jardas e dois touchdowns. O running back Javonte Williams parecia nítido, apesar de seu retorno da lesão devastadora que sofreu em 2022, totalizando 52 jardas em 13 corridas e quatro recepções.

O wide receiver do Raiders, Jacoby Myers, teve um início quente com seu novo time, fazendo nove recepções para 81 jardas e dois touchdowns, mas foi forçado a deixar o jogo mais cedo depois que o safety do Broncos, Kareem Jackson, desferiu um golpe esmagador em sua cabeça. /A área do pescoço na captura fica acima do meio.

Philadelphia Eagles 25, New England Patriots 20

Luzes defensivas: O linebacker dos Eagles, Darius Slay, retornou uma interceptação de 70 jardas para um touchdown aos 10 minutos de jogo para ajudar o Philadelphia a saltar para uma vantagem de 10-0. No próximo ataque ofensivo dos Patriots, o linebacker Zach Cunningham forçou um fumble no running back Ezekiel Elliott. Depois que o Philadelphia assumiu a vantagem de 16-0, foi simplesmente demais para os Patriots superarem, apesar de um grande esforço.

Os defensores do Patriots, Matthew Judon e Josh Uche, continuaram de onde pararam em 2022, cada um registrando um sack. No geral, a Nova Inglaterra manteve os Eagles com menos de 4,0 jardas por carregamento e apenas 4,3 jardas por passe, limitando a Filadélfia tanto quanto qualquer time fez ao longo de 2022.

Dallas Cowboys 40, New York Giants 0

Destaque para iniciantes: As coisas poderiam ter sido muito piores para o novato do Giants, Tre Hawkins III e Deonte Banks, o que é uma espécie de positivo para uma equipe que deveria estar se recuperando após o desempenho desta noite. Banks foi alvo duas vezes, mas não permitiu a caçada, por isso foi forçado a não ser concluída. Hawkins permitiu sua única recepção em uma corrida para touchdown de 19 jardas.

jatos de Nova York 22, Notas de búfalo 16

Luzes de ataque: O running back do Jets, Breece Hall, parecia novo, jogando sua primeira partida desde que rompeu o ligamento cruzado anterior, uma temporada atrás. Ele terminou a noite com 127 jardas corridas em 10 corridas, ao mesmo tempo que adicionou 20 jardas como recebedor, fazendo uma de suas duas pontuações.

