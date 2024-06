Os revisores dizem que este bálsamo luminoso de US $ 13 é muito melhor do que a versão cara

“Tenho 71 anos e ainda quero ter uma boa aparênciaMas não quero mais usar toda a maquiagem que costumava usar. Experimentei o bálsamo facial da Jones Road. Muito caro, cheira mal, mas parece muito bom. Então, enquanto navegava na Amazon, encontrei este bálsamo facial Bayfree. Isso funciona como um sonho! Em uma das últimas festas, Todos queriam saber o que eu fazia para parecer naturalmente bem. Gosto muito mais deste produto do que do Jones Road Conditioner. É mais suave, mais barato e cheira muito melhor. você deveria tentar.” –Judith McQueen

“Ao olhar para este lugar, vi um comunicado que dizia que ele era devolvido com frequência, mas tinha muitas críticas boas. muito mais barato que Jones Road.” Estou muito impressionado. Se eu quiser correr para algum lugar rapidamente e não me sentir confortável sem maquiagem, Um pouco disso na ponte do meu nariz e bochechas, e que diferença! ela é realmente linda. Não durma com isso. Eu gostaria que tivessem alguns sem brilho, porque você só precisa de uma tonalidade. Não acho que você possa usar dois sem parecer muito cafona. –Taylor

“Este bálsamo incrível. Ele se espalha facilmente e cobre conforme anunciado. Comprei alguns dos produtos Jones Road e fiquei frustrado com a espessura e a dificuldade de espalhar, mesmo com o hidratante. Bayfree corrigiu esses problemas. Eu tenho um primer verde, Silk Softer, Dewy, e ainda uso a rota do Jones, que uso como blush / toner, já que tenho 3 onças do material obviamente caro. Não use algo mais caro sem experimentar. que isso Absolutamente surpreendente“. –Amy Wilson

“Eu tenho cinco cores diferentes de condicionador Jones Road… eles ficam pegajosos no seu rosto. Qualquer cabelo mais comprido grudará onde quer que você coloque o condicionador Jones Road. Este da Pavery em Dusty Rose não é nada pegajoso! No entanto, todos os recursos Outros existem: Ele se espalha lindamente, é transparente, tem poder de permanência e proporciona brilho, mas não é oleoso nem brilhante. Por um terço do preço, e muito mais adequada à minha pele para uso diário, uma fórmula de dinamite! Recomendo Jones Road! Desculpe, Bobby Brown, tentei você primeiro e Bayvery ganhou no final“-“Janete Allen

“Isto é o Massada projeto. Consistência é Cremoso e derrete na pele. Adiciona cor rosa e leve iridescência Um olhar corado na minha bochecha. É preciso uma quantia tão pequena Este contêiner durará muito tempo. Eu sinto que eles são ótimos para a rota de Jones. Ótimo produto!” –Julie NC