Este é o Pixel Fold cancelado que não era bom o suficiente para o Google

O Google Pixel Fold foi lançado relativamente tarde em comparação com a primeira geração de telefones dobráveis ​​de outros fabricantes. Quando finalmente foi lançado, em meados de 2023, a Samsung havia acabado de lançar a quinta iteração de seu estilo de telefone dobrável (e um segundo visual apareceu com a série mais popular Galaxy Z Flip), e várias outras empresas também estavam fazendo sua estreia. No entanto, essa situação poderia ter sido muito diferente – o Google tinha outro protótipo pronto um ano antes do Pixel Fold original, mas decidiu descartá-lo porque não era “bom o suficiente”, como revelou o chefe de design de produtos de hardware do Google, Ivy Ross, em 2023. Um episódio do podcast Made by Google.

Embora a existência deste smartphone cancelado seja um facto muito conhecido, nunca o vimos em fotos nem conhecemos as suas especificações completas, mas isso está a mudar hoje. Imagens do que parece ser um misterioso dispositivo semelhante ao Pixel Fold apareceram pela primeira vez em um local tranquilo Tópico do fórum XDA (As fotos originais desapareceram, infelizmente, mas temos cópias delas), gerando especulações silenciosas de que se trata de uma farsa ou de um protótipo inicial. Graças a uma fonte anônima dentro do Google, Corpo do robô Podemos confirmar que esta é realmente a nossa primeira olhada no Pixel dobrável de codinome ‘pipit’ e suas especificações.

Antes de começarmos, é importante notar que os dispositivos de codinome “pipit” e “passaporte”, que supostamente seriam telefones Pixel dobráveis ​​cancelados, são na verdade o mesmo dispositivo. Embora fossem projetos diferentes em determinado momento, eles eventualmente convergiram em um dispositivo contínuo chamado “Pipeta”.

Design familiar

“pipita” Dobra de pixels

O Pixel Fold cancelado tem uma aparência estranhamente familiar; A única característica que o diferencia claramente da versão final é uma faixa de vidro (principalmente) lisa que percorre toda a largura do dispositivo, muito semelhante ao Pixel 6. O Pixel Fold lançado possui uma ilha de câmera menor feita de metal escovado, combinando com a aparência do Pixel 7 Pro.

Fora isso, o formato não mudou muito. A proporção incomum ainda é a mesma, a moldura e a dobradiça parecem quase iguais e até o vidro traseiro fosco já estava lá (a textura de carbono na parte superior do aparelho é apenas uma camada adicionada pelo vendedor).

(Pedimos desculpas pela qualidade da imagem abaixo. Este é o melhor que conseguimos recuperar das imagens excluídas do tópico.)

Infelizmente, a unidade discutida no tópico tem uma tela interna quebrada, então não podemos compará-la com o Pixel Fold de primeira geração. No entanto, é justo presumir que eles parecem semelhantes, senão idênticos.

Especificações normais Se o “pipit” for lançado, será alguns meses depois da série Pixel 6, então suas especificações estão claramente uma geração atrás em comparação com a primeira geração do Pixel Fold, que foi baseada na configuração básica do Pixel 7. Em vez de o Tensor G2 com um modem Exynos 5300, ele veio O dispositivo foi equipado com um Tensor e Exynos Modem 5123 de primeira geração, que se destacou pela quantidade de problemas encontrados.

Da mesma forma, o dispositivo tinha uma configuração de câmera mais antiga. Embora o Pixel Fold de primeira geração parecesse muito semelhante ao Pixel 7a com suas câmeras atualizadas, o ‘pipit’ tinha uma configuração muito mais antiga com o antigo Sony IMX363, que apareceu pela primeira vez no Pixel 3 em 2018! Os outros sensores foram rebaixados de forma semelhante e a lente telefoto está completamente ausente. Eu fiz uma comparação das especificações da câmera abaixo.

Pixel 6a (codinome “bluejay”) Protótipo codinome “pipit” Pixel Fold (codinome “Felix”) Pixel 7a (codinome “lince”) Básico Pixel 6a (codinome “bluejay”) Sony IMX363 (12 MP) – 1/2,55 polegada Codinome do protótipo “pipit” Sony IMX363 (12 MP) – 1/2,55 polegada Pixel Fold (codinome “felix”) Sony IMX787 recortado (48 MP) – 1/2 polegada Pixel 7a (codinome “lince”) Sony IMX787 (64 MP) – 1/1,73 polegada Ultra amplo Pixel 6a (codinome “bluejay”) Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 polegada Protótipo codinome “pipit” Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 polegada Pixel Fold (codinome “Felix”) Sony IMX386 (12 MP) – 1/2,9 polegada Pixel 7a (codinome “lince”) Sony IMX712 (13MP) – ~1/3″? Fechar-se Pixel 6a (codinome “bluejay”) – Codinome do protótipo “pipit” – Pixel Fold (codinome “felix”) Samsung 3J1 (11 MP) – 1/3 polegada Pixel 7a (codinome “lince”) – Foto pessoal (externa) Pixel 6a (codinome “bluejay”) Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 polegadas Protótipo codinome “pipit” Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 polegadas Pixel Fold (codinome “Felix”) Samsung 3J1 (11 MP) – 1/3 polegada Pixel 7a (codinome “lince”) Sony IMX712 (13MP) – ~1/3″? Selfie (interna) Pixel 6a (codinome “bluejay”) nada Codinome do protótipo “pipit” Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 polegadas Pixel Fold (codinome “Felix”) Sony IMX355 (8 MP) – 1/2,8 polegadas Pixel 7a (codinome “lince”) Indisponível

Outra área onde o “Suck” difere do Pixel Fold lançado é a tela externa. O dispositivo tem uma tela um pouco menor de 66 x 128 mm em comparação com 67 x 130 mm no Pixel Fold. A resolução também é ligeiramente diferente em 1080 x 2100 pixels em comparação com 1080 x 2092 pixels.

Codinome do protótipo “pipit” Pixel Fold (codinome “Felix”) medindo Protótipo codinome “pipit” 66x128mm Pixel Fold (codinome “Felix”) 67x130mm Precisão Codinome do protótipo “pipit” 1080×2100 pixels Pixel Fold (codinome “felix”) 1080×2092 pixels Taxa de atualização Protótipo codinome “pipit” 10 Hz – 120 Hz Pixel Fold (codinome “felix”) 10 Hz – 120 Hz

A única coisa que surpreendentemente permaneceu igual foi a tela interna – o painel permaneceu completamente inalterado. Mas o interessante é que o Google desenvolveu uma versão protótipo do dispositivo com suporte para entrada de caneta. Embora pareça que a ideia acabou sendo descartada – o último protótipo incorporando esse conceito foi o “PIPIT EVT 1.0 Stylus”, enquanto outras versões do dispositivo chegaram ao estágio posterior do DVT – ainda é interessante que vemos que o Google vem explorando algo assim.

Construa um dispositivo bom o suficiente

Chris Carlone/Autoridade Android

Embora o Pixel Fold que acabou nas prateleiras das lojas seja uma atualização em relação ao “pipit”, ele parece bastante incremental, o que levanta uma questão: o que deu errado? Por que a “pipeta” não foi boa o suficiente?

É claro que isso é apenas especulação, mas podemos dar um bom palpite observando o contexto mais amplo em que ele teria sido divulgado. “Pipit” deveria ser anunciado no Google I/O 2022, ao lado do tablet Pixel cancelado com o Tensor de primeira geração (codinome “tangor”; o que acabou sendo enviado foi “tangorpro”) e o Pixel 6a. Isso também o tornaria um dos primeiros dispositivos a rodar a versão do Android otimizada para tela grande do Google – o 12L. Não poderia ter sido um ajuste melhor, então por que não seria?

O lançamento da série Pixel 6 foi caótico. Uma grande parte disso foi a versão com bugs do Android 12. Embora o Android 12L tenha corrigido algumas coisas, ele não estava nem perto de ser estável. Não só isso, mas muitos recursos também foram atrasados, tornando o 12L menos do que deveria ser.

Você teria comprado “Pipit” se ele tivesse sido lançado? 71 votos Claro, as especificações parecem boas no momento. 18 % Talvez, se o software for bom. 17 % De jeito nenhum, o Google tinha o direito de esperar. 65 %

O Google provavelmente decidiu lançar seu tablet e dobrável um ano antes para garantir que o software estava pronto e ajustou o hardware quando necessário. O que acabou sendo enviado não foi de forma alguma perfeito, mas provavelmente é melhor do que teríamos visto se o Google tivesse seguido em frente com a “pipeta”.

Até ser cancelado, o “pipit” foi um sucesso: nossas fontes nos dizem que muitos funcionários do Google usaram as unidades protótipo como seus dispositivos diários, e o Pixel Fold de primeira geração certamente foi construído com base no hardware e software criado para o protótipo cancelado. Esperançosamente, o próximo Pixel 9 Pro Fold continuará esta melhoria geracional.