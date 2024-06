45 produtos “Mime-se” dos quais você realmente se beneficiará

Observe que a taxa de cancelamento de ruído é de 95% — ideal para manter os ouvidos longe do trânsito e do barulho das crianças, se necessário, mas não 100% como Versão da Apple.

Aqui está o que o BuzzFeeder Maitland Quitmeyer tem a dizer sobre esses fones de ouvido: “Acabei de comprar esses produtos depois que eles foram lançados – Estou pensando em adquirir o AirPods Max, mas tenho muito cuidado com o ajuste dos fones de ouvido -E sou sensível ao fato de meus ouvidos ficarem quentes depois de usar fones de ouvido por muito tempo. Então, em vez de (ou antes) me comprometer a comprar a versão de US$ 500, achei que seria uma boa ideia testar esses produtos em um teste beta. E acontece que eu adorei até agora! Eles são muito confortáveis ​​e não superaquecem meus ouvidos. A qualidade do som para meus ouvidos não especializados também é excelente! O recurso de cancelamento de ruído funciona para mim, bloqueando ruídos irritantes da rua para que eu possa mergulhar totalmente nas minhas músicas.”

Revisão promissora: “Esses fones de ouvido são surpreendentemente ótimos. Fiquei muito impressionado com a qualidade deles, dado o preço. Eles são fáceis de emparelhar, vêm carregados e são muito bons.” Na verdade, as pessoas me perguntaram se eles são os AirPods Max. Também gosto muito da capacidade de pausar/pular e ajustar o volume dos fones de ouvido (o que falta em muitos fones de ouvido). O cancelamento de ruído é muito bom. Não consigo ouvir muito quando ouço música. Quando não há música, ainda cancela muita coisa, mas não tudo, como a maioria dos fones de ouvido. Eu realmente gostaria que eles aumentassem um pouco o volume, mas ainda assim têm uma ótima qualidade de som. 4,5/5″ —Cliente Amazon

