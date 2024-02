Haverá um anúncio da Tesla cheio de mentiras no Super Bowl, mas não é um anúncio do Elon

Haverá um anúncio da Tesla cheio de mentiras no Superbowl hoje, mas não virá da Tesla.

Após anos de resistência, a Tesla começou a anunciar no ano passado.

Recentemente, a montadora intensificou seus esforços publicitários com mais anúncios no X e até anúncios em vídeo no Youtube.

A Tesla não parece pronta para saltar para o Santo Graal da publicidade, os anúncios do Super Bowl, mas isso não significa que não aparecerá em um.

“The Dawn Project” divulgou que não um, mas dois anúncios sobre Tesla serão veiculados durante o Super Bowl LVIII:

Dan O'Dowd, que se autodenomina bilionário e fundador da Green Hills Software, uma empresa privada que fabrica sistemas operacionais e ferramentas de programação, é quem está por trás do Projeto Dawn.

Em 2022, O'Dowd lançou uma campanha para o Senado em seu estado natal, a Califórnia, mas o executivo de tecnologia deixou bem claro que está fazendo uma campanha de um único tema, e esse tema é o programa totalmente autônomo da Tesla.

Sob a protecção da publicidade política, investiu vários milhões de dólares numa campanha publicitária atacando o programa piloto totalmente autónomo da Tesla, com o objectivo de proibi-lo de circular nas vias públicas dos Estados Unidos.

Embora O'Dowd tenha perdido seu esforço no Senado, a campanha continuou sob o nome de “The Dawn Project” e continuou a atacar Tesla repetidamente com anúncios e postagens nas redes sociais.

Tesla acabou enviando uma carta de cessação e desistência ao Projeto Dawn durante a campanha, mas isso não deteve o grupo, que na verdade veiculou um anúncio anti-Tesla no Super Bowl do ano passado.

E agora eles estão de volta.

Leve elétrico

Agora, se você está acompanhando minha cobertura Tesla FSD Beta ElétricoComo você sabe, não sou o maior fã do show. Gosto do que a Tesla está tentando alcançar, mas não gosto que eles tenham decidido vender o recurso antes de ele ser realmente concluído.

Os atrasos também tornaram mais incerto o caminho para alcançar a condução autônoma. Na minha própria experiência, usar o FSD Beta pode ser perigoso se você não o abordar como pretendido, mantendo as mãos no volante e pronto para assumir o controle o tempo todo.

Mas apesar de todas estas questões, penso que a abordagem do Projecto Dawn para espalhar o medo é má.

É até potencialmente difamatório. Não sei como podem dizer que “ceifou 33 vidas”. Presumo que estejam falando de acidentes fatais em que um ou mais recursos do Autopilot do FSD beta foram ativados, mas isso não significa que esses recursos tenham sido a causa dos acidentes.

Em quase todos os casos que vimos, acabou por ser revelado através dos dados que o motorista não estava prestando atenção. Da forma como o Project Dawn retrata os acidentes da Tesla, seria equivalente a dizer que em todos os acidentes onde o controlo de cruzeiro estiver activo, o controlo de cruzeiro será o responsável. Isto é ilógico.

Agora, isso leva a uma área de crítica que considero justa, que é a falta de monitoramento do motorista da Tesla em comparação com a concorrência. O monitoramento eficaz dos motoristas pode ajudar a garantir que os motoristas prestem atenção.

Este é provavelmente um ponto em que concordo com o The Dawn Project, mas não sei se isso justifica demonizar o FSD Beta em um anúncio do Super Bowl.

Também é importante notar que a intenção de O’Dowd não é necessariamente puramente altruísta – tentar impedir Tesla de matar crianças. Acontece que sua empresa, a Green Hills Software, fabrica software automotivo de assistência ao motorista. Pode-se dizer que é um concorrente do Tesla Autopilot. coincidência?