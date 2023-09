Delta está criando economias de emergência para trabalhadores de até US$ 1.000

A Delta Air Lines está oferecendo aos funcionários até US$ 1.000 para aumentar suas economias de emergência – e mais de 90.000 trabalhadores são elegíveis.

Outras empresas, incluindo Best Buy, Levi’s e Starbucks, também ofereceram um recurso de poupança de emergência.

A capacidade de reduzir o stress financeiro e aumentar a produtividade incentivará muitos empregadores a seguirem o exemplo, de acordo com John Hope Bryant, Presidente e CEO da Operation Hope.

Entre a inflação e a instabilidade económica, os americanos esgotaram a maior parte do que tinham nas suas contas poupança. Mais da metade dos americanos agora vivem de salário em salário, e a maioria dos adultos – 57% – não pode arcar com uma despesa de emergência de US$ 1.000, descobriu uma pesquisa do Bankrate no início deste ano. Entretanto, os especialistas dizem que ter uma reserva de dinheiro é fundamental e pode impedir que os trabalhadores recorram a cartões de crédito com juros elevados ou façam levantamentos difíceis das suas contas de reforma. Para enfrentar a crise da poupança, um número crescente de empregadores está a intervir. A Delta Air Lines, a Starbucks, a Best Buy e a Levi's, entre outras, já introduziram algum tipo de Benefício de poupança de emergênciamuitos dos quais são resultado da nova legislação de reforma Secure 2.0 – uma lei aprovada em Dezembro que se concentra em melhorar a segurança na reforma, tornando mais fácil para os trabalhadores acumularem e acederem a dinheiro de emergência.

Fundos do mercado monetário versus contas de poupança de alto rendimento “A legislação definitivamente deu início a mais conversas”, disse Katie Taylor, vice-presidente de planejamento e engajamento da Fidelity Investments. READ O Santander acidentalmente colocou milhões em contas aleatórias no dia de Natal “A capacidade de um empregador ajudar os seus empregados a sentirem que têm soluções para gerir as suas finanças globais é realmente importante”, disse Taylor.

Sob delta Programa de poupança de emergênciaDisponível para todos os funcionários abaixo do nível gerencial, os trabalhadores recebem US$ 750 depositados diretamente em uma conta Fidelity após concluírem uma sessão de coaching financeiro. A companhia aérea irá então igualar até US$ 250 de contribuições dos funcionários feitas com deduções na folha de pagamento a esta conta, totalizando US$ 1.000. “A literacia financeira é uma questão de direitos civis desta geração”, disse John Hope Bryant, presidente e CEO da Operation Hope, uma organização sem fins lucrativos que trabalhou em parceria com a Delta e a Fidelity Investments. “É tão importante quanto o direito de voto”, acrescentou. “É a tábua de salvação para poder viver uma vida boa.” A pandemia destacou a importância destes programas. Quando a economia vacilou, os trabalhadores da Delta aproveitaram quase mil milhões de dólares em levantamentos duros das suas contas de reforma, disse Bryant. “As pessoas estavam sofrendo silenciosamente”, acrescentou. A Delta expandiu recentemente a iniciativa globalmente, tornando elegíveis mais de 90.000 funcionários. Até o momento, mais de 33 mil trabalhadores participaram, segundo a empresa.

“Eu não tinha uma estratégia sobre como economizar dinheiro”, disse Loretta Day, comissária de bordo da Delta que mora em Atlanta. “Se você receber um e-mail informando que há promoção de velas, seria desrespeitoso não aproveitar a promoção.” Mas ela disse que não demorou muito para que Day, 51, praticasse melhores hábitos financeiros depois de terminar o curso de educação financeira. READ Ações oscilam, rendimentos caem, preços do petróleo sobem: notícias do mercado de ações hoje “Isso me fez pensar em tudo em que gasto dinheiro e que já tenho em casa”, disse Day. Desde então, Day pagou a dívida do cartão de crédito e começou a reservar um contracheque por mês para economizar. Ela ainda compra velas ocasionais, mas tem uma compra maior em mente: ter sua própria casa, disse ela. “Eu me dei um ano”, disse ela. “Sinto-me confiante agora de que, quando estiver pronto para me aposentar, estarei em uma posição melhor do que estava”, acrescentou.

“No final das contas, acreditamos que investir em nossos funcionários é bom para nossos clientes e acionistas”, disse Kelly Elliott, vice-presidente de Total Rewards da Delta. Taylor, da Fidelity, acrescentou que os funcionários saudáveis ​​têm 10 vezes mais probabilidade de se concentrar no trabalho do que os funcionários que não o são. “Há também um benefício notável para os empregadores”, disse ela.

A capacidade de reduzir o estresse financeiro e aumentar a produtividade incentivará muitas empresas a seguirem o exemplo, segundo Bryant. “A formação e o aconselhamento em literacia financeira ligados às poupanças de emergência são o novo seguro de saúde – é isso que todas as empresas farão na próxima década”, disse ele. Com o apoio adicional, “os trabalhadores chegarão mais cedo, ficarão mais tempo e farão um esforço extra”, acrescentou Bryant. “Na verdade, é mais barato tratar melhor os seus funcionários – é por isso que será sustentável.”

