Os presentes de Natal favoritos do The Verge por menos de US$ 100

EarPods Apple com USB-C Aqui está uma curiosidade: os fones de ouvido com fio da Apple ainda apresentam alguns dos melhores microfones que você pode obter para fazer chamadas fora de um microfone profissional. Além do mais, agora está disponível com um dos três conectores – 3,5 mm, Lightning ou USB-C – o que significa que seu presenteado nunca terá que se preocupar com a morte no meio de uma conversa importante.

Preço: $ 19 +

Babuíno para a Lua Fannypack Você não precisa levar uma mochila cheia se tudo o que planeja carregar é um protetor labial, um telefone e alguns outros itens essenciais do dia a dia. Felizmente, existem alternativas que economizam espaço, como o Baboon to the Moon Fannypack, que economiza três litros de espaço e vem em um design colorido e resistente a respingos que é tão inconfundível quanto durável.

Preço: $ 35 +

Controlador Jolikit King Kong 2 Pro O KingKong 2 Pro Controller do GuliKit se parece muito com o Pro Controller da Nintendo, mas seus sticks de efeito Hall são resistentes a desvios para melhor confiabilidade a longo prazo – o que é especialmente útil para quem joga Nintendo Switch enquanto está conectado. O gamepad também oferece uma alça de borracha e você pode até reorganizar os botões frontais no layout do Xbox para jogar no PC.

Preço: $ 69,70

Posição beduína Embora você possa obter um carregador magnético para iPhone na Amazon por menos de US $ 10, provavelmente não será tão bom quanto a mais recente oferta compatível com MagSafe do Nomad. O suporte de carregamento preto oferece velocidades de carregamento mais lentas de 7,5 W, mas também possui um painel de vidro e um corpo de metal elegante que permite elevar facilmente qualquer configuração de desktop.

Preço: $ 80

Camisa de flanela REI Co-op Wallace Lake Parece que o sonho dos anos 90 ainda está vivo na REI. A adorável Wallace Lake Flannel da cooperativa é uma camisa de botão robusta que está disponível em uma variedade de estilos de inspiração vintage para homens e mulheres, todos exalando elegância de lenhador sem ter que pegar uma foto dividida e colocá-la em prática. .

Preço: $ 52,39

Banda Amazfit 7 A quantidade de recursos premium que o Amazfit Band 7 oferece pelo preço é incrível. Por menos de US $ 50, você pode obter um rastreador de fitness de alta qualidade que acerta o básico, ao mesmo tempo que apresenta notificações anormais de frequência cardíaca, monitoramento de estresse e um lindo display OLED. Adicione 18 dias de duração da bateria e é fácil ver por que é uma pechincha.

Preço: $ 34,99 +

Kit de resgate técnico Tecton Everybit Por apenas US $ 25, o versátil Everybit Tech Rescue Kit da Tekton oferece tudo que você precisa para ajustar seu PC, iPhone, controladores e a maioria dos outros gadgets. Este conjunto de chaves de fenda de 46 peças vem com ferramentas – incluindo uma pinça, uma chave de fenda de metal, uma ventosa e uma variedade de brocas de alta qualidade – todas as quais reduzem o limite de ajustes em sua casa.

Preço: $ 24 +

Eco Mostrar 5 (3G) O Echo Show 5 de terceira geração da Amazon é o melhor despertador de cabeceira. O display inteligente de 5,5 polegadas é pequeno o suficiente para não sobrecarregar toda a sua mesa de cabeceira, mas permite que você acompanhe facilmente as notícias, verifique a previsão do tempo e aproveite qualquer ruído branco que o ajude a dormir melhor. Parece um sapo de biscoito, alguém?

Preço: $ 89,99 READ O monitor de jogos OLED 4K de 48 polegadas da LG custa mais de US $ 600 no momento

Figura de ação da série Hasbro Sylvie Se você deseja imortalizar um personagem de super-herói em sua vida, por que não transformá-lo em um boneco de ação? A série de bonecos de ação da Hasbro pode transformar qualquer pessoa em uma figura da Marvel de 15 centímetros de altura, Guerra das EstrelasGI Joe, O Caça-fantasmas Um personagem com algumas fotos básicas, que você pode tirar usando a câmera do seu smartphone e o aplicativo Hasbro Pulse. Também pode ser facilmente oferecido como presente, pois está disponível como código de presente digital.

Preço: $ 49,99

iPoMaker TH80 Pro O Epomaker TH80 é um dos nossos teclados mecânicos favoritos de 75%. É ótimo digitar, suporta conexões Bluetooth simultâneas e vem com teclas hot-swap que permitem que você aproveite a sensação de digitação perfeita. O modelo Pro avançado também é ótimo, oferecendo uma bateria um pouco maior e algumas melhorias funcionais bem-vindas.

Preço: $ 79,99 +

Forbooster Black & Decker Robôs sofisticados com docas vazias automaticamente e evitação de obstáculos por IA são ótimos e tudo, mas às vezes um dispositivo móvel clássico é tudo que você precisa. O Furbuster recarregável Black & Decker é uma ótima opção para coletar pelos, sujeira e outros detritos, especialmente porque oferece uma quantidade surpreendente de sucção e uma ferramenta de fenda extra longa para atingir áreas de difícil acesso.

Preço: $ 79,99 +

Homem-Aranha Marvel 2 O mais recente exclusivo do PlayStation 5 da Sony é sobre paisagens urbanas deslumbrantes, angústia emo e o tipo de travessuras na Internet que apenas a Insomniac poderia evocar. Isso significa que é uma sequência excelente, que coloca você no controle não de um, mas de dois Homem-Aranha enquanto enfrenta Kraven, Venom e personagens clássicos icônicos. Homem Aranha os maus. É a realização de desejos de super-heróis no seu melhor.

Preço: $ 69 +

Jabra Elite 4 É fácil ignorar o Jabra Elite 4 devido à sua concorrência abaixo de US$ 100 – o que é uma pena, considerando que os fones de ouvido sem fio oferecem muito pelo dinheiro, incluindo ANC e multiponto. É tão confiável quanto o modelo de última geração e, ao contrário de outros fones de ouvido Bluetooth, não está preso a um ecossistema.

Preço: $ 99,99

Fujifilm Instax Mini 12 Há algo mágico em capturar uma foto segundos depois de tirá-la, e é por isso que a câmera Instax Mini 12 da Fujifilm domina. Esta adorável câmera instantânea é incrivelmente fácil de usar – basta apontar e disparar – tornando-a uma ótima opção para tirar fotos em tamanho de cartão de família, amigos e qualquer outra pessoa que o presenteador gostaria de sujeitar involuntariamente aos seus esforços artísticos.

Preço: $ 79 +

planta lego piranha Nos últimos anos, a Lego lançou uma série de conjuntos de plantas inteligentes para adultos que podem adicionar um toque de cor a qualquer ambiente sem absolutamente nenhuma manutenção. A planta Lego Super Mario Piranha é mais ou menos assim, exceto que é uma réplica de 540 peças de um dos vilões icônicos de Mario, em vez de uma papoula galesa ou espora comum.

Preço: $ 59,99

Barra de luz Govee LED M1 Matter Se você deseja iluminar uma escada monótona para animar sua festa de Natal com alguma iluminação colorida que pode ser sincronizada com a última faixa do Bad Bunny, a faixa de luz LED M1 do Govee pode oferecer. As luzes LED ultrabrilhantes e ajustáveis ​​estão prontas para Matter, para que você possa usá-las com Amazon Alexa, Apple Home e qualquer outra plataforma compatível com Matter.



Preço: $ 44,99 + READ Os primeiros Macs com tecnologia M3 da Apple devem ser lançados em outubro

LLBean sapatos maus e bons Dias muito frios exigem mais do que apenas um par de meias de lã e uma bebida quente. As botas forradas de pele de carneiro LLBean fazem jus ao seu nome, pois oferecem algo extremamente confortável de usar quando as temperaturas começam a cair. As sapatilhas também vêm em diversos cortes e cores, garantindo que não ficarão deslocadas do resto do seu guarda-roupa de presentes.

Preço: $ 89

Etiqueta aérea da Apple Os AirTags da Apple tornaram-se tão onipresentes quanto um conjunto de chaves – e por um bom motivo. Rastreadores de itens de banda ultralarga são nossa principal recomendação para usuários da Apple, graças às baterias substituíveis pelo usuário e à capacidade de acessar a extensa rede Find My da Apple, que permite que você e até cinco outras pessoas fiquem de olho em todos os bens que puder. não posso viver sem.

Preço: $ 27,88 +

Amazon Kindle (2022) Se o seu presenteado for um grande leitor, o mais novo Kindle básico da Amazon é o e-reader que você pode comprar. Ele tem carregamento USB-C e uma tela tão nítida quanto a do Kindle Paperwhite mais recente, mas vem em um pacote menor e mais acessível. Ele ainda vem com 16 GB de armazenamento, o que é mais que suficiente para a coleção de leitura de uma pessoa comum.

Preço: $ 99,99

Jogo de xadrez colorido de Keith Haring Quando um jogo de tabuleiro existe há tanto tempo quanto o xadrez, as atualizações de estilo não são apenas inevitáveis, mas também bem-vindas. A impressionante coleção do MoMA inspirada em Keith Haring apresenta humanos coloridos, cães latindo e outras peças icônicas extraídas de algumas das obras mais famosas do artista, todas pintadas e equilibradas pelos contornos pretos, marca registrada de Haring.

Preço: $ 49,50 +

Etiqueta de anel para animais de estimação O Ring Pet Tag não possui rastreamento GPS, Bluetooth ou quaisquer novos recursos. O que você oferece é um código QR simples, que permite que qualquer pessoa que encontre seu animal de estimação inicie uma conversa cara a cara com você ou procure qualquer informação relevante de saúde que você deseja fornecer ao seu amigo peludo. Eles até protegem suas informações pessoais no processo, algo que as dog tags tradicionais não permitem.

Preço: $ 9,99

Um salmo para o deserto As gravações do BookTok podem ser um sucesso ou um fracasso, mas o primeiro livro está na palma da mão de Becky Chambers O monge e o robô A série é um sucesso certificado, se é que alguma vez existiu. É um romance de ficção científica surpreendentemente filosófico e otimista, contado através de uma série de conversas tranquilas entre um monge errante e um robô senciente que não consegue deixar de refletir sobre as maiores questões da vida.

Preço: $ 11,99 +

Ewa New MagOne Existem muitas alternativas ao PopSockets, mas descobrimos que o novo MagOne da EWA oferece a combinação perfeita de forma e função. É um acessório relativamente fino com suporte integrado e alça para o dedo, mas também é compatível com a tecnologia MagSafe da Apple, então você não precisa se preocupar em colocá-lo no carregador do iPhone.

Preço: $ 18,99 + READ Metal Gear Solid: Coleção Master Vol. 1 Gráfico de resolução e taxa de quadros lançado

Tipoma Há algo especial em presentear um brinquedo analógico como um Kendama nesta idade quinze dias – Ainda mais quando você sabe que o jogo japonês mudou pouco desde que foi desenvolvido, há centenas de anos. O copo e a bola continuam fáceis de aprender, mas também difíceis de dominar, tornando-os perfeitos para quem deseja aprimorar suas habilidades ao longo do tempo.

Preço: $ 34,99

Chapéu waffle vermelho/branco É hora de todos reconhecermos que vivemos na era de ouro da tecelagem em favo de mel. Hoje em dia, quase todas as peças de roupa que você possa imaginar estão disponíveis em algum tipo de tecido waffle, incluindo… A beiraO mais novo gorro. É um ótimo moletom com capuz, se assim podemos dizer, com um logotipo excelente e uma relação calor-peso consistente.

Preço: $ 34,99

Luzes de corda solares Mpowerd Luci: cor As luzes solares Mpowerd são perfeitas se o destinatário do presente for corajoso o suficiente para acampar no outono ou organizar uma festa dançante no quintal (se o tempo permitir). A corda de 18 pés não só pode produzir seis cores diferentes e durar até 15 horas com uma única carga, mas também pode ser usada como um carregador portátil, permitindo que seus entes queridos carreguem seus telefones conforme necessário.

Preço: $ 35,75 +

Diversidade de vida É difícil zombar de uma edição de colecionador adequada. Ela pega o papel para si Diversidade de vida Este é um excelente exemplo disto, acrescentando um nível extra de apelo ao exame cuidadoso de EO Wilson sobre as origens da biodiversidade e os riscos que os seres humanos representam para ela. Está repleto de ilustrações impressionantes e preservado em papel alumínio iridescente, tornando-o perfeito para qualquer naturalista iniciante.

Preço: $ 95

Acordo de monopólio Ninguém tem tempo para monopolizar. Felizmente, o acelerado Acordo de Monopólio pega as melhores partes do jogo de tabuleiro baseado no capitalismo favorito de todos e reduz a mecânica ao essencial. Ainda há imóveis para comprar e muitas traições, mas desta vez a coisa toda leva 15 minutos.

Preço: $ 4,99 +

Você Wonderboom 3 Ninguém deveria ficar sem um poderoso alto-falante Bluetooth, e o UE Wonderboom 3 continua sendo uma excelente escolha. O alto-falante à prova d’água em forma de orbe é extremamente barulhento para seu tamanho, pode durar até 14 horas com uma única carga e pode emparelhar com dois dispositivos Bluetooth simultaneamente. O fato de realmente flutuar é apenas uma vantagem.

Preço: $ 79,99