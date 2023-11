Samsung Galaxy S23 recebe atualização estável do Android 14 (One UI 6) nos EUA

Há algumas semanas, a Samsung lançou a atualização estável do Android 14 para a série Galaxy S23 na Europa e em alguns países asiáticos. Agora, a empresa finalmente lançou a atualização estável One UI 6.0 baseada em Android 14 para o Galaxy S23 nos EUA. A atualização está atualmente disponível para modelos desses dispositivos bloqueados pela operadora no país.

O Galaxy S23 finalmente obteve a atualização estável do Android 14 nos EUA

A atualização estável do Android 14 (One UI 6.0) está disponível para o Galaxy S23, Galaxy S23+ e Galaxy S23 Ultra nos EUA para unidades bloqueadas pela operadora. A atualização vem com a versão do firmware S91xUSQUBWK4 Ele também inclui o patch de segurança de novembro de 2023. O tamanho do download desta atualização é de cerca de 3,3 GB, portanto, certifique-se de baixá-la por meio de uma rede Wi-Fi para não perder seus dados de celular. No momento, a atualização está disponível na rede T-Mobile e esperamos que outras operadoras lancem a atualização em breve.

Se você tem um telefone da série Galaxy S23 e mora nos EUA, agora pode verificar a nova atualização importante abrindo Configurações Aplicativo, acesse atualização do sistemae escutando Baixar e instalar. Você também pode baixar o novo arquivo de firmware de nosso banco de dados de firmware assim que estiver disponível para o processo de atualização manual do firmware.

Recursos e alterações de design do One UI 6.0

A interface One UI 6.0 é baseada no sistema operacional Android 14 e oferece dezenas de novos recursos e mudanças de design incríveis. Ele apresenta um novo design de painel rápido, um design de notificação ligeiramente renovado, um novo widget de reprodutor de mídia com animação em onda e elementos de interface de usuário aprimorados. Existem duas novas ferramentas: Câmera personalizada e Insights meteorológicos. A maioria dos aplicativos de estoque também foi aprimorada. O aplicativo Câmera ganha um design novo e minimalista, enquanto o aplicativo Galeria ganha novos recursos e controles de edição de fotos.

Você pode ver todos os novos recursos e alterações do One UI 6.0 no vídeo detalhado abaixo.

Créditos da imagem: Reddit