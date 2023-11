Projeto Alaska: headset Vision Pro de segunda geração da Apple

Nos últimos meses, ouvimos relatos de que a Apple está trabalhando em um headset AR/VR de segunda geração, embora poucos detalhes sobre o dispositivo tenham sido compartilhados. MacRumores Agora recebeu novas informações sobre o projeto, dando-nos uma ideia sobre o design e hardware do sucessor do Vision Pro.



O fone de ouvido Apple Vision Pro de segunda geração, conhecido internamente pelo codinome Project Alaska e dispositivo ID N109, tem uma notável semelhança com o Vision Pro de primeira geração anunciado na WWDC 2023. Embora o dispositivo mantenha a estética curva e o posicionamento dos botões do primeiro Vision Pro, espera-se que o posicionamento dos alto-falantes seja diferente.

Os primeiros designs dos fones de ouvido de segunda geração da Apple não incluem as áreas circulares que abrigavam os alto-falantes no modelo de primeira geração. Em vez disso, o fone de ouvido possui braços planos e uniformes em todo o seu comprimento. Documentos relacionados ao projeto do Alasca contêm referências a um acessório de áudio não descrito, talvez um alto-falante externo. Em algum ponto do desenvolvimento, havia duas configurações de design diferentes para as aberturas de ventilação superiores – uma sendo as mesmas saídas de ar encontradas no ‌Apple Vision Pro‌ de primeira geração e a última apresentando dois conjuntos de pequenos orifícios para alto-falantes.

Outra grande diferença diz respeito às alças traseiras. Os fones de ouvido de segunda geração apresentam alças com design e aparência mais simples, lembrando um pouco as alças planas normalmente encontradas em bolsas ou mochilas para laptop. Rumores anteriores sugeriam que o próximo fone de ouvido da Apple poderia ser mais barato que o Vision Pro, e o design das alças traseiras do fone de ouvido de segunda geração dá algum crédito a essa teoria. Presumivelmente, as fitas mais simplificadas seriam mais fáceis de produzir em massa, o que poderia resultar num preço global mais baixo para os consumidores finais.

Além da possibilidade de um acessório de áudio, informações de nossas fontes sugerem que a Apple tem planos para uma bateria externa, semelhante à bateria usada no ‌Apple Vision Pro‌ de primeira geração.

Em termos de hardware, o Vision Pro de segunda geração continuará a incluir uma gama de câmeras e sensores semelhantes aos encontrados no primeiro fone de ouvido. Para ser mais específico, o aparelho terá bússola, sensor de luz ambiente, magnetômetro e giroscópio, todos já presentes no iPhone. Quanto à conectividade, os fones de ouvido de segunda geração da Apple suportarão Wi-Fi, Bluetooth 5 e áudio de latência ultrabaixa (ULLA).

Principais componentes de hardware dos fones de ouvido Apple de 2ª geração:

2 pequenas telas OLED

1 câmera TrueDepth

4 câmeras de visão computacional (CV).

2 câmeras RGB

2 luzes infravermelhas de médios

Ajuste semiautomático da distância interpupilar (IPD)

Bússola, sensor de luz ambiente, magnetômetro, acelerômetro, giroscópio

As informações atuais indicam que a segunda geração de fones de ouvido da Apple está programada para entrar na fase de desenvolvimento do Teste de Validação de Produto (PVT) em 2025, sugerindo uma data de lançamento no final de 2025 ou início de 2026. As informações que compartilhamos vêm de uma fonte confiável nos forneceu com detalhes sobre os planos da Apple no passado, mas deve-se notar que esta é uma informação de pré-produção e os planos da Apple podem mudar antes do início da produção final em massa dos fones de ouvido de segunda geração.

