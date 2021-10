China divulga plano de corte de combustíveis fósseis, mas não anuncia nova meta de emissões

Enquanto o documento detalha novas medidas sobre como remover o carbono do maior poluidor do mundo, o país não está atualizando sua promessa de reduzir as emissões.

O presidente chinês, Xi Jinping, não deixou a China desde o início da epidemia e é improvável que participe pessoalmente da COP26. O governo ainda não anunciou os detalhes de sua delegação à cúpula.

O documento oficial esclarece como Xi pretende alcançá-lo Promessas anteriores Alcançar o pico de emissões até 2030 e atingir a neutralidade de carbono até 2060. A neutralidade de carbono, ou emissões líquidas zero, é alcançada quando tantos gases de efeito estufa são removidos da atmosfera quanto são emitidos, então a quantidade líquida adicionada é zero.

Se a China pode cumprir suas promessas climáticas está sendo investigado nos últimos meses. A China tem apoiado a recuperação econômica do coronavírus, construindo dezenas de novas usinas a carvão e Acelere projetos de construção Depende de combustíveis fósseis, recentemente aumentou a produção de carvão para facilitar a continuação crise de energia

Na semana passada, o governo chinês Eu encomendei minas de carvão no país “produzir o máximo de carvão possível” após semanas de falta de energia em muitos condados.

indústria do aço. No ano passado, foi responsável por quase 60% do uso de energia do país. Carvão também é China principal fonte de energia É amplamente utilizado para aquecimento, geração de energia eindústria do aço. No ano passado, foi responsável por quase 60% do uso de energia do país.

As novas diretrizes, publicadas na Xinhua, afirmam que a China gradualmente eliminará seu consumo de combustíveis fósseis. Em 2030, a China disse que a proporção de sua energia proveniente de fontes de combustíveis não fósseis chegará a 25%. Trinta anos depois, a China pretende que 80% de seu uso total de energia venha de combustíveis não fósseis, disse o documento.

Em 2030, a China disse que as emissões de dióxido de carbono por unidade do PIB serão 65% menores em comparação com os níveis de 2005.

A China já é líder mundial na produção de energia renovável, mas precisará aumentar sua capacidade eólica e solar para cumprir suas metas climáticas. Até 2030, a China pretende ter sua capacidade total instalada de energia eólica e solar em mais de 1.200 gigawatts, disse a Xinhua.

Anteriormente, a China havia prometido que as energias renováveis ​​representariam 25% de sua capacidade instalada e que as energias eólica e solar representariam 16,5% da capacidade chinesa até 2025.

Para atingir seus objetivos climáticos, a China realizará “uma profunda reestruturação industrial, acelerará o desenvolvimento de um sistema de energia limpo, de baixo carbono, seguro e eficiente” e intensificará a “construção de um sistema de transporte de baixo carbono”. para a Xinhua.

No entanto, a China disse que deve garantir a segurança alimentar e energética durante a descarbonização. Pequim fez com que as mineradoras de carvão cortassem a produção no início deste ano, enquanto o país perseguia suas ambiciosas metas de redução das emissões de carbono. Mas a demanda aumentou por projetos que exigiam combustíveis fósseis e não havia energia suficiente para isso.

A China deve “gerenciar a relação entre redução da poluição, redução de carbono, segurança energética e a cadeia da indústria segurança da cadeia de abastecimento “Segurança alimentar e vida normal para as pessoas”, disse o documento, de acordo com a Xinhua.

Ela disse que a China deve “responder aos riscos econômicos, financeiros e sociais que podem acompanhar uma transição verde e de baixo carbono”, prevenir “reações exageradas e garantir a captura segura de carbono”.

Yong Xiong, Laura He e Philip Wang da CNN contribuíram para este relatório.