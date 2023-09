Sophie Turner e Taylor Swift estão saindo para jantar novamente em meio à batalha pela custódia do ator

Sophie Turner e Taylor Swift saíram novamente ontem à noite em meio ao divórcio e à batalha pela custódia entre seu ex Joe Jonas.

As estrelas foram vistas saindo do Barrière Fouquet Hotel em Nova York, conhecido por seu luxuoso restaurante e bar na cobertura, na noite de quinta-feira.

Turner estava descolado e vestido com uma camisa branca quadrada, saia midi cinza, chinelos de seda vermelha e uma bolsa de couro Yves Saint Laurent acolchoada colorida com cinto de corrente dourada. Ela continuou o visual da corrente com um colar de corrente de ouro com fecho e decorou-o com mais joias de ouro.

A atriz usava o cabelo solto, usava maquiagem mínima e acrescentava um pouco de brilho com uma elegante sombra prateada.

Raymond Salão//Imagens Getty

Enquanto isso, Swift escolheu uma blusa preta com ombros largos, calça bege com cinto preto e sapatos de salto de veludo vermelho. Ela também usava joias de ouro e adicionou um toque de cor com seu lábio vermelho característico e sombras rosa metálicas. Seu cabelo estava solto e liso.

Mega//Imagens Getty

Esta é a segunda vez em uma semana que Turner e Swift aproveitam uma noite de garotas juntos. Na noite de terça-feira, em sua primeira aparição pública desde sua separação de Jonas, Turner apareceu com um top prateado brilhante, com sua nova namorada ao seu lado. Os dois se encontraram para um jantar no hotspot Via Carota e foram vistos de braços dados enquanto caminhavam pela cidade.

A saída de quinta-feira aconteceu horas depois de surgir a notícia de que Turner estava processando seu ex-marido por supostamente se recusar a permitir que suas duas filhas voltassem com ela para a Inglaterra. Jonas respondeu rapidamente às alegações de Turner com uma declaração própria, na qual negou ter “sequestrado” seus filhos e disse que estava buscando a guarda conjunta com Turner.