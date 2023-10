O Hezbollah dispara 30 morteiros e o exército israelense atinge uma equipe antitanque em confrontos recentes na fronteira com o Líbano

O exército israelense entrou em confronto com a organização libanesa Hezbollah no sábado, no último conflito na fronteira norte, que ocorreu em meio a temores de que uma segunda frente pudesse ser aberta enquanto Israel travava guerra contra militantes na Faixa de Gaza.

De acordo com o exército israelense, os confrontos começaram na tarde de sábado, depois que cerca de 30 morteiros foram disparados contra posições militares na disputada área de Mount Dov, na fronteira com o Líbano.

O Hezbollah assumiu a responsabilidade pelo ataque, dizendo que disparou morteiros e mísseis guiados antitanque contra os locais.

O exército israelense disse que bombardeou a fonte do fogo com artilharia e realizou um ataque de drone contra uma célula terrorista que planejava realizar um ataque com mísseis guiados antitanque contra as forças na área.

O exército não forneceu imediatamente informações sobre possíveis perdas entre as fileiras das forças militares israelenses.

Obtenha a edição diária do The Times of Israel

Envie-nos um e-mail e nunca perca nossas principais notícias Ao se cadastrar você concorda com os termos

Os confrontos ocorreram horas depois de o exército israelense anunciar que matou três homens armados que tentaram se infiltrar em Israel a partir do Líbano na manhã de sábado.

Um veículo blindado de transporte de pessoal do exército israelense na Alta Galiléia, norte de Israel. 13 de outubro de 2023. (Eyal Margolini/Flash90)

Três supostos drones também foram abatidos sobre o norte de Israel durante a noite, assim como um míssil disparado contra um veículo aéreo militar não tripulado. Os militares israelenses disseram que realizaram um ataque com drones contra uma posição do Hezbollah no Líbano em resposta.

Israel trocou tiros com o Hezbollah e as suas facções palestinianas aliadas no Líbano várias vezes nos últimos dias, embora os ataques mútuos tenham permanecido de alcance limitado. Pelo menos quatro soldados israelenses, três terroristas do Hezbollah e cinco terroristas palestinos foram mortos nos confrontos.

Os militares israelenses reforçaram as suas forças no norte de Israel em meio a temores de que o grupo terrorista Hezbollah, baseado no Líbano, abra uma segunda frente na guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do fim de semana passado do Hamas na Faixa de Gaza, que matou mais de 1.300 israelenses, a maioria deles civis. .

Na sexta-feira, o exército israelense declarou algumas áreas da cidade de Metula, no norte do país, como zona militar fechada. Nos últimos dias, Al-Matula aconselhou os moradores a deixarem a cidade em meio às tensões.

Uma foto tirada no sul do Líbano em 9 de outubro de 2023 mostra um tanque Merkava israelense passando pela cidade fronteiriça de Metulla, em Israel. (Mahmoud Al-Zayat/AFP)

Com os níveis de alerta elevados, o Hezbollah disse na sexta-feira que estaria “totalmente preparado” para se juntar ao seu aliado palestino Hamas na guerra contra Israel quando chegar a hora certa.

O Irão também emitiu ameaças de confronto mais amplo.

Israel respondeu ao ataque sem precedentes do Hamas atingindo os alvos do grupo na Faixa de Gaza, matando cerca de 2.200 pessoas, segundo o Ministério da Saúde administrado pelo Hamas. As IDF também disseram que mataram cerca de 1.500 terroristas dentro de Israel.