CAA e ICM lideram sobre o que levou à venda da agência Blockbuster

Conversas que levaram a CAA pegue Parceiros ICM Eles se encontraram em segredo por um curto período de tempo – tanto que informantes de longa data em ambas as agências souberam do negócio momentos antes de a notícia ser oficialmente anunciada na segunda-feira.

Para o trio de líderes da CAA – Brian Lord, Richard Lovett e Kevin Hovan – e Chris Silberman, presidente da ICM Partners, o fato de as conversas permanecerem calmas foi um sinal de que os líderes estão temperamentalmente sincronizados e confiam uns nos outros.

“É uma prova do motivo da parceria”, disse Lovett, que a palavra das conversas não vazou diverso.

Lord admitiu que a ideia da associação já havia sido discutida no passado recente. Nos últimos 12 meses, em meio a toda a turbulência na indústria do entretenimento, “as coisas se tornaram mais concretas nas conversas que Kevin, Richard e Chris e eu tivemos, individual e coletivamente, sobre como isso poderia ser”, disse Lord. “E só acelerou quando todos percebemos que agora era a hora em que as duas empresas eram ótimas sozinhas, mas podiam ser ainda melhores para os clientes juntas.”

O acordo levanta uma série de questões Isso permanece sem resposta – desde a avaliação específica que foi colocada no ICM, como a equipe de liderança do ICM está integrada ao CAA e a escala das demissões inevitáveis ​​em um consórcio corporativo com muitas operações sobrepostas.

Ficou claro que o poderoso braço editorial do ICM e seu recente investimento na agência de futebol britânica Stellar Group estão entre as principais atrações do CAA. Especula-se que o título de ICM pode ser mantido como marca registrada para atividades de publicação porque ICM é o líder indiscutível no campo dos escritores, mas isso não pode ser confirmado.

Em uma entrevista conjunta, Lord, Lovett, Hovan e Silberman confirmaram que concordaram em ligar as armas porque tinham visões semelhantes sobre como operar agências e como seriam mais eficazes para os clientes. CAA e ICM olharam um para o outro com ceticismo nos últimos anos, uma vez que a WME, a controladora Endeavor e, em certa medida, a UTA se ramificaram do mercado primário de negociação em Hollywood.

“Para a Autoridade de Aviação Civil, nossa prioridade é trabalhar para nossos clientes e fazer tudo o que pudermos para melhor atendê-los e criar oportunidades para eles”, disse Lord. Silberman e o chefe da ICM TV Ted Chervin os descreveram como “parceiros de mentes semelhantes” e disseram que seriam adequados “à cultura e ao ambiente muito especiais em que vivemos aqui”.

Silberman observou que, embora as negociações para a fusão tenham ocorrido rapidamente, as agências já tiveram conversas “e se” de alto nível no passado.

“Nós conversamos por muito tempo sobre como trabalhar juntos”, disse Silberman. Estamos do mesmo lado em questões e projetos juntos. E foi ótimo. Às vezes, não nos damos bem, mas não nos damos de maneira respeitosa. Nós concordamos e quanto mais conversamos sobre a maneira como eles olham para o mundo e como nós vemos o mundo … nos sentimos bem. ”

Hovan acrescentou que desfrutou de relacionamentos profissionais de longa data com seus colegas na ICM, citando o forte agente de talentos Tony Howard, e observando que o famoso Boaty Boatwright da ICM está entre seus principais mentores. “Existem tantas amizades profundas que a tornarão especialmente satisfatória agora”, disse Hovan.

Quanto ao “porquê” do negócio, Lovett reconheceu que mesmo uma autoridade de aviação civil poderosa pode se beneficiar do aumento do número de clientes e da participação de mercado em um momento em que as normas, padrões e centros de lucro tradicionais de Hollywood estão em uma transição significativa. Lovett observou o movimento audacioso da CAA em apoio ao processo da Agente Scarlett Johansson contra a Disney sobre os termos de sua compensação pelo filme “Viúva Negra” da Marvel.

“O que é indiscutível é que temos mais recursos como resultado do trabalho conjunto para os clientes do que nunca”, disse Lovett. Nesse sentido, os clientes precisam de uma defesa forte e comprometida para apoiar o negócio, e de mais recursos do que nunca, porque têm mais oportunidades do que nunca. Nos concentramos nisso com lasers. Era nosso plano de jogo. Anunciámos, vivemos, temos uma estratégia daqui para a frente para fortalecê-lo. E é aí que esta empresa está. “

A CAA e a troika Silbermann têm girado em torno de algumas questões difíceis que serão resolvidas nos próximos meses, incluindo detalhes de decisões de liderança e se o acordo pode garantir a aprovação regulatória.

Os concorrentes da CAA estão céticos de que o governo federal permitirá que o cenário da agência mude as Quatro Grandes (WME, CAA, UTA e ICM) para as Três Grandes. Fontes dentro da Autoridade de Aviação Civil dizem que o caso foi cuidadosamente considerado e os negociadores estão confiantes de que ele será aprovado pelo Departamento de Justiça. Lord disse que a papelada oficial para esta revisão está sendo ativamente preparada com a esperança de concluir o negócio o mais rápido possível.

Entre os outros destaques da entrevista:

IPO – sim ou não ?: No momento, não. Mas a ideia de uma oferta pública não é tão negada como no passado pela troika CAA. “Não é feito com a intenção ou a intenção de trazer isso ao público. Não está no topo de nossos cérebros agora. O que realmente esteve no topo de nossos cérebros é que existe uma oportunidade neste momento, com base no que vimos nos últimos 18 meses em termos de mudança que está acontecendo “, disse Lord. Para uma oferta maior e mais forte.” Silberman se junta ao CAA Investors Council com o trio David Bonderman e Jim Coulter do TPG.

dispensas: Não há dúvida de que a combinação de duas agências de serviço completo resultará na demissão de alguns trabalhadores. Quanto e quando ainda não foi determinado. “Vamos começar esse processo agora”, disse Lord. “Vamos fazer da maneira que você espera que façamos – de uma forma perfeitamente calculada e precisa. É um bando de humanos envolvidos e nenhum de nós leva isso de ânimo leve.”

Integração de ICM em CAA: Lord deu o tom para as calorosas boas-vindas de Silberman em seu novo papel como um jogador maior do que o normal no mundo CAA com sua participação na propriedade expandida da agência, caso o negócio seja fechado. Vai liderar a maneira como todos lideramos juntos em todas as áreas da empresa ”, disse Lord. “Ele, junto com quem quer que lidera sua empresa, será puxado para o nosso sistema. Não existe esse tipo de sala de hierarquia secreta (no CAA). Há um monte de pessoas diferentes que lideram as coisas.” Lord acrescentou: “A experiência e a energia de Silberman em questões maiores é algo de que todos ficaríamos felizes em nos beneficiar.”