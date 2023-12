Bispo William Barber mantém aconselhamento jurídico em questão de teatros AMC – Prazo

Twitter

“Não permitirei que ninguém me obrigue a levar minha cadeira para casa. Deus me criou. Eu vou lutar.”

William Barber estava em uma entrevista coletiva hoje falando sobre o incidente em que foi convidado a deixar a AMC Fire Tower 12 em Greenville, Carolina do Norte, após uma discussão sobre assentos.

O Bispo Barber, 60 anos, sofre há muito tempo de uma forma de artrite conhecida como espondilite anquilosante. Ele viaja com sua própria cadeira e quase sempre a utiliza no lugar dos assentos disponíveis em locais públicos.

No entanto, ele disse na terça-feira que a equipe do teatro não permitiria que ele usasse sua própria cadeira, alegando que representava risco de incêndio. Disseram-lhe que apenas cadeiras de rodas eram permitidas. Ele foi convidado a sair, a polícia foi chamada e o pastor Barber foi embora.

O bispo disse que desde então está em contato com o presidente dos teatros AMC, Adam Aron. “Estou encorajado [by] Irmão Arun, CEO e presidente da AMC. “Ele me perguntou se poderia vir me encontrar em Greenville para conversar mais.”

Aaron, de acordo com o pastor Barber, “deixou claro que não é assim que a AMC deveria funcionar.

“Já falei com ele várias vezes desde então. “Acho que ele é honesto e sério”, disse o Rev. Barber à mídia reunida. “Não é benéfico para ele ter pessoas atuando em seus teatros. “Nenhum CEO quer que as pessoas andem pela sua organização fazendo-as parecer tolas.”

Quando questionado por um repórter local se ele estava pronto para seguir em frente depois de receber um pedido de desculpas, o Pastor Barber disse: “Já aceitei o pedido de desculpas. O pedido de desculpas é o começo”. Os próximos passos, em sua mente, são um encontro cara a cara com Aaron e garantir que o que aconteceu com ele nunca aconteça novamente.

“Meu primeiro objetivo é encontrar-me diretamente com o presidente”, declarou o bispo, “porque: isto. Ele deveria. Possui. nunca. Possui. Aconteceu.”

Ele fez referência repetidas vezes à Lei dos Americanos Portadores de Deficiência e à 145ª Emenda, e também deixou claro que sua disputa não é sobre raça, mas sobre deficiência.

“Esta nunca deveria ter sido uma situação de escalada policial. Nunca fui ameaçado com acusações de invasão… a lei é clara. O Título 3 proíbe a discriminação com base na deficiência em atividades ou acomodações públicas.

Quando questionado se estava bloqueando a passagem, o bispo disse que não. Na verdade, ele disse que atuou anteriormente como diretor de relações humanas do estado da Carolina do Norte e que conhece bem as leis pertinentes.

Durante o incidente, um gerente disse: “Ele me disse que eu tinha que voltar com um aviso médico”. Ele acrescentou que também trouxeram um segurança armado durante a disputa, e então um deles zombou dele quando ele saiu.

O bispo deixou claro que não culpava as autoridades policiais, que, segundo ele, pediram desculpas a ele depois que ele deixou o teatro.

Quando questionado sobre o que diria a Aaron quando se encontrassem pessoalmente, o pastor Barber indicou que manteria o assunto em sigilo. Mas, “Acredite em mim, se não vemos diferença, há uma série de coisas que podemos fazer… Recebi conselhos e aconselhamento. [Civil rights attorney] Harry M. Daniels e Maria Towne, presidente e CEO da Associação Americana de Pessoas com Deficiência.

“Mas ainda não chegamos lá”, disse ele. “Trata-se de mudanças sistêmicas e de quais mudanças políticas precisam ser feitas para garantir que isso não aconteça com ninguém.”