Microsoft reverte a mudança polêmica do .NET após protesto da comunidade de código aberto

A Microsoft está retirando a decisão de remover um recurso importante do próximo lançamento do .NET 6, após um protesto público da comunidade de código aberto. A Microsoft irritou a comunidade de código aberto .NET no início desta semana Ao remover a maior parte do Hot Reload na próxima versão do .NET 6, um recurso que permite aos desenvolvedores modificar o código-fonte enquanto o aplicativo está em execução e ver os resultados imediatamente.

É um recurso que muitos estavam ansiosos para usar no Visual Studio Code e em várias plataformas, até que a Microsoft tomou uma decisão polêmica de última hora para protegê-lo para o Visual Studio 2022, que é um produto pago limitado ao Windows. Fontes da Microsoft falaram sob condição de anonimatoE Contar A beira Essa mudança de última hora foi feita por Julia Liuson, chefe de desenvolvedores da Microsoft, e foi uma mudança focada nos negócios.

Microsoft admite que cometeu um erro

A Microsoft agora reverteu a mudança após uma reação e raiva dentro da empresa de vários funcionários da Microsoft. “Cometemos um erro ao implementar nossa decisão e demoramos mais do que o esperado para responder à comunidade”, Scott Hunter explica, Diretor de Gerenciamento de Programas da .NET Corporation. A Microsoft agora aceitou uma solicitação de pull da comunidade para reativar esse recurso e ele estará disponível na versão mais recente do .NET 6 SDK.

Pedimos à Microsoft que comentasse sobre a realidade de uma ordem executiva de mudança, mas a empresa não quis discutir a polêmica decisão. Um porta-voz da Microsoft disse em um comunicado à A beira. “O recurso de recarregamento rápido estará no lançamento de disponibilidade geral do .NET 6 SDK disponível em 8 de novembro.”

Postagem do blog da Microsoft مدونة No entanto, trata dessa decisão controversa. Em vez disso, sugere que foi um erro remover o código em vez de simplesmente desativá-lo, e não é uma decisão de negócios. “Em nosso esforço de definição do escopo, acabamos excluindo inadvertidamente o código-fonte em vez de apenas não chamar o caminho do código”, diz Hunter.

Embora a reflexão seja bem-vinda para a comunidade .NET, a interpretação e as circunstâncias em torno desse incidente não serão fáceis para aqueles que valorizam a transparência em torno de tais decisões.

“Como acontece com muitas empresas, estamos aprendendo a equilibrar as necessidades da comunidade OSS e a ser patrocinadores corporativos do .NET”, diz Hunter. “Às vezes não acertamos. Quando não acertamos, o melhor que podemos fazer é aprender com nossos erros e ser melhores para seguir em frente.”

Este episódio agitado veio depois disso Semanas de turbulência na comunidade .NET devido à participação da Microsoft na .NET Foundation. A base foi criada em 2014, quando a Microsoft criou o código aberto .NET, e se destina a ser uma organização independente que existe para melhorar o desenvolvimento de software de código aberto e a colaboração para .NET. O membro renunciante do conselho questionou o papel da .NET Foundation recentemente, perguntando se ela está “aqui para impor a vontade da Microsoft no .NET de código aberto ou se você está aqui para ajudar a promover uma comunidade saudável?”

A recente polêmica também levou a CEO da .NET Foundation, Claire Nowotny renunciou recentemente e outros questionando a independência Da .NET Foundation concede privilégios especiais da Microsoft. A Microsoft certamente prejudicou parte do negócio de código aberto que vem desenvolvendo há 10 anos com essa mudança, e a empresa ainda tem muito trabalho a fazer para melhorar o relacionamento com a comunidade .NET e as questões relacionadas ao seu impacto. NET Foundation.