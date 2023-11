Os jogadores de Pokémon Go estão pedindo grandes mudanças nos ginásios para interromper o recurso de digitação

Os jogadores de Pokémon Go pediram aos desenvolvedores que reformulassem o sistema de ginásio com características, a fim de remover a vantagem de digitação dada a alguns Pokémon.

Pokémon Go O sistema de ginástica está no jogo desde que foi lançado em 2016.

Apesar das constantes atualizações feitas no jogo de serviço ao vivo, o sistema de ginástica quase não foi alterado pelos desenvolvedores do jogo.

Muitos jogadores expressaram suas frustrações com as academias ao longo do tempo e as descreveram como “velhas e frustrantes” por vários motivos. Isso inclui a incapacidade de usar moedas lendárias e o limite “irritante” de 50 moedas.

Agora, os jogadores pediram uma revisão do sistema de ginásio para remover a vantagem de tipo dada a certos Pokémon, com os jogadores pedindo temas para ocupar o seu lugar.

Jogadores de Pokémon Go estão fartos do sistema de ginásio ‘cansativo’

O jogador de Pokémon Go, TheShroomDruid, expressou sua frustração Reddit Eles também perguntaram: “Quando a Gamefreak nos trará academias temáticas?”

“Eu realmente gostaria que os Pokémon criassem uma academia temática em vez de uma academia. Estou cansado de percorrer uma academia com apenas um Pokémon usando um movimento por causa do recurso de digitação.

“A academia temática teria como tema, digamos, uma gata maluca, e então os Pokémon seriam apenas gatos de tipos diferentes em vez do mesmo tipo”, explicaram, explicando que isso “impediria” o recurso.

Outros treinadores de Pokémon adoraram a ideia, e muitos vieram oferecer sugestões para diferentes temas de ginástica.

“Sim! Acho que uma academia de alimentação também! Com todos aqueles Pokémon de comida como Dachsbun. Talvez uma academia Safari com Zebstrika e Pyroar. Muitas opções”, sugeriu um jogador.

Outras sugestões temáticas como “Som”, “Pré-história” e “Circo” revelaram-se populares. Embora outra sugestão também possa ser usada para “ensinar mecânica de batalha dupla, efeitos de status e clima”.

No entanto, alguns ficaram menos entusiasmados com a ideia, já que Pokémon Go é amplamente conhecido por não ter visto muitas mudanças nos principais recursos do jogo desde o seu lançamento.

“Essa é uma pergunta fácil, nunca.” “Embora eu ainda sonhe que um dia eles ousariam fazer algo assim com a Elite Four”, respondeu um dos jogadores.