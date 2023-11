Esta é a melhor oferta da Cyber ​​​​Monday TV em uma das TVs para jogos de 75 polegadas com melhor orçamento

Se você está em contagem regressiva para a Cyber ​​​​Monday, pode parar agora, porque já estamos mergulhados nas ofertas da Cyber ​​​​Monday. O Walmart esperou até a tarde para substituir seus negócios da Black Friday por negócios da Cyber ​​​​Monday, então conseguiu o melhor negócio de TV para a Cyber ​​​​Monday. Na verdade, eu diria que este é o melhor negócio de TV do ano em uma TV econômica para jogos.

A melhor oferta de TV para a Cyber ​​​​Monday

Oferta de TV Roku Série 6 de 75 polegadas da TCL no Walmart

TCL 75 polegadas 6 cordas roco televisão Este acordo está disponível para todos agora. ser visto No Walmart

Então aqui está, não apenas a melhor oferta da Cyber ​​​​Monday do Walmart, mas a melhor oferta da Cyber ​​​​Monday TV de todos os tempos. Esta é uma TV 4K de 75 polegadas com Roku na linha top 6 Series da TCL. Pelo preço total, esta é uma ótima opção para uma TV para jogos com orçamento limitado. A esse preço, é um acéfalo. Ele tem uma taxa de atualização nativa de 120 Hz, nada daquela atualização falsa “turbo” ou “aumentada” que parece estranha. Este é o negócio real, e qualquer jogo PS5 ou Xbox que suporte 120 Hz será executado nesta TV 4K de 75 polegadas por US$ 698. Eu tenho que continuar repetindo isso porque é uma loucura. Esta é uma ótima linha de orçamento e provavelmente a melhor TV para jogos se você estiver procurando um bom negócio, e isso antes do preço de US $ 698.

A oferta agora está disponível para todos e originalmente estava disponível apenas para membros do Walmart+. Dado o fato de que esta é uma daquelas TVs que as pessoas adoram, além do fato de que nunca vimos um negócio tão bom em uma TV com capacidade de 120 Hz, há uma boa chance de que esta TV se esgote antes de chegarmos ao Cyber Segunda-feira propriamente dita.

É certamente a melhor TV de 75 polegadas de todos os tempos, mas há outra oferta de TV de 75 polegadas da Cyber ​​​​Monday, também no Walmart, no Sony Bravia XR X90K. Embora seja um negócio mais caro, é sem dúvida uma TV melhor, especialmente para jogos no PS5 e Xbox. Se você tem mais para gastar, considere isso.

Primeiramente! TCL é uma TV ótima e muito barata no momento.

Seth Macy é o editor executivo da IGN Commerce e só quer ser seu amigo. Você pode encontrá-lo hospedando o podcast Nintendo Voice Chat.