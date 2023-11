As melhores ofertas de iPad da Cyber ​​​​Monday: preços mais baixos de todos os tempos no iPad, iPad Air, iPad Mini e iPad Pro

A Cyber ​​​​Monday 2023 começou oficialmente. Esta é a última grande venda de 2023 e sua última chance de obter um Apple iPad original por um ótimo preço. Muitas dessas ofertas da Cyber ​​​​Monday são herdadas da Black Friday, mas também há algumas ofertas totalmente novas no mix. Economize em todos os modelos, incluindo iPad classic, iPad Mini, iPad Air e iPad Pro. Salvo indicação em contrário, todos são novos, com garantia Apple de um ano inteiro e elegíveis para AppleCare.

Oferta da Cyber ​​​​Monday: 2021 Apple iPad Pro de 12,9 polegadas por US$ 809

2021 Apple iPad Pro 12,9 polegadas Mini-LED M1 128 GB (WiFi + celular) com 1 ano uma garantia ser visto No que

Woot (de propriedade da Amazon) tem atualmente o iPad Pro 2021 de 128 GB com conectividade Wi-Fi e celular por apenas US$ 809. O iPad Pro 2022 com especificações equivalentes custará US$ 1.200. Na verdade, o modelo mais barato do iPad Pro 2022 custa atualmente apenas com Wi-Fi (sem opção de celular). $ 1.040 na Best Buy. Este é um iPad totalmente novo e vem com garantia Apple de um ano inteiro. A principal diferença entre este modelo e o modelo 2022 mais recente é o processador; O iPad Pro 2021 está equipado com um chip M1 e o iPad Pro 2022 está equipado com um chip M2. Ambos os modelos estão equipados com uma impressionante tela Mini-LED Liquid Retina XDR de 12,9 polegadas com resolução de 2048 x 2732 (265 ppi) que não pode ser encontrada em nenhum outro iPad.

Oferta da Cyber ​​​​Monday: Apple iPad de 10,2 polegadas de 9ª geração por US $ 249

Simplificando, se você deseja a experiência do iPad com o menor preço possível, este é o melhor modelo de iPad que você pode adquirir. Você não consegue encontrar outro iPad novo por menos de US$ 300. Para muitas pessoas, as melhorias feitas no iPad de 10ª geração serão ignoradas. A tela não é muito maior, o processador não é muito mais rápido e a câmera raramente é usada para alguma coisa. Se você já possui um cabo Lightning e não precisa de USB Type-C em todos os eletrônicos que possui, e nunca planeja usar o iPad como um laptop híbrido, essas vantagens também desaparecem. Dependendo de como você usa o iPad, você pode acabar desperdiçando dinheiro em recursos que nunca usará. E US$ 249 por um novo iPad é um ótimo negócio.

Oferta da Cyber ​​​​Monday: Apple iPad de 10,9 polegadas de 10ª geração por US$ 349

O Apple iPad de 10ª geração foi lançado em outubro de 2022 e é o modelo de iPad mais recente disponível atualmente. O preço deste modelo aumentou significativamente em relação ao seu antecessor, mas isso porque há muitas atualizações! O iPad de 10ª geração tem uma moldura mais fina, por isso parece mais fino e pode acomodar uma tela maior (10,9 polegadas vs. 10,2 polegadas) no mesmo espaço. O iPad de 10ª geração também possui um chip A14 Bionic mais rápido (em comparação com o A13 da 9ª geração), o que equivale a um aumento de 20% no desempenho da CPU e um aumento de 10% no desempenho da GPU. O iPad de 10ª geração também suporta o teclado Apple Magic Folio mais recente, por isso é mais fácil transformá-lo em um mini laptop. Outras atualizações incluem uma porta USB Type-C, uma câmera mais nítida e uma atualização para Wi-Fi 6. São muitas melhorias por apenas US$ 80 premium.

Você deveria adquirir o iPad de 9ª ou 10ª geração?

Ambas as ofertas do iPad são algumas das melhores que você encontrará durante as festas de fim de ano. Na verdade, tudo se resume à importância de algumas das atualizações. Quer a versatilidade de usar seu iPad como um mini laptop com o Magic Folio Keyboard? Você gosta de ter uma porta de carregamento USB tipo C universal para todos os seus dispositivos móveis? Se a resposta for sim a alguma dessas perguntas, você deve usar o iPad mais recente. Quer nada mais do que um iPad superpoderoso que seja tão fácil de navegar no iOS quanto seu telefone por um valor incrível? Então talvez você deva economizar seu dinheiro e optar pelo iPad mais barato.

2021 Apple iPad Mini 8,3 polegadas 64 GB Wi-Fi por US$ 399,99

O iPad Mini pode ser o menor tablet da linha, mas isso não significa que seja nada menos que vistoso. Embora tenha sido lançado em 2021, a última geração do Apple iPad Mini ainda é mais poderosa do que o novo iPad de tamanho padrão lançado no final de 2022. O iPad Mini apresenta uma tela Retina Líquida de 8,3 polegadas com True Tone e Wide Color, um capaz Processador A15 Bionic, porta USB Tipo C para carregamento rápido e compatibilidade com Apple Pencil 2. Se você está procurando o iPad mais portátil, esta é a sua escolha.

2022 Apple iPad Air 10,9 polegadas 64 GB Wi-Fi por US$ 499,99

O mais recente Apple iPad Air de 5ª geração foi lançado em março de 2022 com um preço sugerido de US$ 599. Sim, é muito mais caro que o iPad original, mas atualiza quase todos os aspectos do seu hardware. Ele apresenta a tela maior de 10,9 polegadas encontrada no iPad mais recente, mas é uma tela melhor que suporta True Tone e cores amplas P3. Ele possui o mesmo poderoso chip Apple M1 encontrado no iPad Pro 2021. Apesar do hardware mais potente, o iPad Air, que tem aproximadamente o mesmo tamanho do iPad, mas é mais fino e leve, possui uma porta USB Type-C.

2022 Apple iPad Pro Mini-LED M2 de 12,9 polegadas por US$ 1.039

O iPad Pro de 12,9 polegadas da Apple, lançado no final de 2022, é o tablet mais poderoso disponível atualmente. Comparado com o modelo da geração anterior, foi atualizado com o chip M2. O chip M2 oferece um aumento de desempenho de aproximadamente 15% em comparação com o M1. O tamanho de 12,9 polegadas é o único iPad que apresenta a impressionante tela Mini-LED Liquid Retina XDR com ProMotion, Tru Tone e cores amplas P3. O carregamento é feito via USB Type-C.

Essas ofertas são melhores do que as ofertas da Black Friday da Apple Store?

definitivamente. o Ofertas da Black Friday da Apple Store A promoção equivale a um vale-presente Apple de até US$ 100 na compra de modelos selecionados de iPad. O desconto instantâneo que você obtém com as ofertas que encontramos acima provavelmente será tão bom ou melhor que o valor do cartão-presente e você não precisará fazer outra compra.

