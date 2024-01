Hamas suspende negociações com reféns e ordena que o exército israelense deixe Gaza

Notícias

Guerra de Israel 2023

O Hamas teria cancelado as negociações com Israel sobre o plano proposto de libertação de reféns, exigindo que Israel primeiro retirasse as suas forças da Faixa de Gaza.

Fontes familiarizadas com os detalhes disseram que o Catar, que atua como mediador entre os grupos beligerantes, transmitiu a decisão de suspensão a Israel na quarta-feira. De acordo com o que foi noticiado pelo i24 News.

O Catar enfatizou a exigência do Hamas por um “acordo abrangente”, incluindo a remoção completa das forças israelenses da Faixa de Gaza durante a primeira fase do acordo, enquanto Israel tentou repetidamente negociar uma fase de cessar-fogo de cada vez.

A remoção de todas as forças israelitas de Gaza acabaria efectivamente com a guerra, que se aproxima agora do seu quarto mês sem que os dois lados tenham chegado a um acordo de longo prazo.

O Hamas teria cancelado as negociações com Israel sobre um plano proposto para libertar os reféns. Imagens Getty

Apesar da aparente rejeição do pedido do Hamas, as autoridades israelitas dizem que ainda há uma oportunidade para os dois lados mediarem um cessar-fogo, algo que autoridades anónimas disseram à Reuters no início desta semana que estava em cima da mesa.

Antes de o Hamas exigir a retirada dos soldados israelitas de Gaza, os dois lados estavam em conversações para permitir a troca de reféns israelitas com prisioneiros palestinianos durante o cessar-fogo de um mês.

A cessação das hostilidades permitiria a libertação de mais de 130 reféns ainda detidos em Gaza, bem como a libertação de prisioneiros palestinianos e o fornecimento de ajuda adicional a Gaza.

O Catar, que atua como mediador entre os grupos beligerantes, comunicou a decisão de suspensão a Israel na quarta-feira. PA

O acordo seguiu-se ao que uma fonte descreveu como conversações de mediação “intensivas” lideradas pelo Qatar, Washington e Egipto.

O Hamas propôs inicialmente uma pausa de vários meses, afirmou uma fonte, embora Israel discordasse e o prazo tenha sido reduzido para cerca de 30 dias.

Os dois grupos não conseguiram chegar a acordo sobre o quanto pretendem negociar simultaneamente, com o Hamas a recusar-se a avançar até que sejam determinados os termos futuros para um cessar-fogo permanente, enquanto Israel só quer negociar uma fase de cada vez. Várias fontes disseram ao canal.

O Catar enfatizou a exigência do Hamas de chegar a um “acordo abrangente” que inclua a retirada completa das forças israelenses da Faixa de Gaza durante a primeira fase do acordo. Imagens Getty

Um responsável palestiniano envolvido nos esforços de mediação disse que o Hamas espera chegar a um acordo abrangente para um cessar-fogo permanente antes de concordar em libertar qualquer um dos reféns.

Israel e o Hamas comunicam apenas através de intermediários.

Os participantes no processo de mediação disseram que estavam a trabalhar para persuadir o Hamas a aceitar uma trégua de um mês seguida de um cessar-fogo permanente – um acordo que o Hamas rejeitou sem garantias de que Israel não retomaria o conflito.

Uma trégua de uma semana foi alcançada em Novembro, permitindo a libertação de mais de 100 reféns e cerca de 240 prisioneiros palestinianos. Imagens Getty

Um veículo da Cruz Vermelha, parte de um comboio que se acredita transportar reféns sequestrados por militantes do Hamas durante o ataque de 7 de outubro a Israel, chega à fronteira de Rafah, em meio a um acordo de troca de reféns por prisioneiros entre o Hamas e Israel, no sul da Faixa de Gaza . Faixa de Gaza. Zomapress. com

Um funcionário não identificado do Hamas disse à Reuters que Israel se ofereceu para acabar com a guerra se o Hamas removesse seis altos funcionários de Gaza, embora o Hamas tenha rejeitado a proposta “absolutamente”.

O terrível ataque ao sul de Israel levou à morte de cerca de 1.200 pessoas, enquanto a resposta israelita levou à morte de mais de 25.000 palestinianos.

Uma trégua de uma semana em Novembro levou à libertação de mais de 100 reféns e cerca de 240 prisioneiros palestinianos.

Israel e o Hamas começaram a negociar outra cessação dos combates em 28 de dezembro.

Embora ambos os lados tenham mantido as suas posições, uma fonte disse que um acordo poderia ser alcançado “a qualquer momento”.

