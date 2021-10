Os gatos são mais espertos ou os cães?

Os donos de cães e gatos fazem muitas suposições sobre a inteligência de seus companheiros de quatro patas. Claro, todos nós gostamos de imaginar que Fido ou Felix é o animal mais inteligente que já traz – ou se precipita – uma bola. Podemos resolver a velha controvérsia? Qual espécie é mais inteligente: cães ou gatos?

Acontece que a resposta não é tão direta quanto os amantes de animais de estimação gostariam.

“Os pesquisadores da cognição canina não estudam a ‘inteligência’ em si; olhamos para diferentes aspectos da cognição”, Alexandra Horowitz, pesquisadora sênior especializada em cognição canina no Barnard College em Nova York e autora de Por dentro do cachorro: o que os cães veem, cheiram e sabem (Scribner, 2010), para Live Science em um e-mail.

Na verdade, Horowitz questiona o hábito humano de comparar a inteligência entre as espécies.

“Em sua forma mais simples, os gatos são espertos nas coisas que os gatos precisam e os cães nas coisas que os cães fazem”, disse ela. “Não acho que faça sentido falar sobre a ‘inteligência’ relativa de uma espécie.”

Brian Hare, professor de antropologia evolutiva da Duke University, concordou com essa avaliação.

“Perguntar se um cachorro é mais esperto do que um gato é como perguntar se um martelo é uma ferramenta melhor do que uma chave de fenda – depende para o que foi projetada”, disse ele ao Live Science por e-mail.

Isso não quer dizer que os pesquisadores do comportamento animal não tenham tentado medir a inteligência de cães e gatos – ou, mais precisamente, habilidades cognitivas além daquelas necessárias para sustentar a vida.

Kristin Vitale, professora associada de saúde e comportamento animal no Unity College em Maine, disse que a inteligência animal normalmente se enquadra em três grandes áreas: capacidade de resolução de problemas, formação de conceito (a capacidade de formar conceitos gerais a partir de experiências específicas e específicas) e inteligência social.

Vital estuda principalmente gatos, e seu foco atual na vida interior dos gatos gira em torno da inteligência social. Os gatos costumam ser retratados como indiferentes e desinteressados ​​pelos humanos e, na verdade, exibem um alto grau de inteligência social, “muitas vezes no mesmo nível que os cães”, disse ela por e-mail à Live Science.

Por exemplo, estudos mostram que os gatos podem Eles distinguem entre seus nomes E palavras semelhantes foram encontradas Prefiro interações humanas Para alimentos, brinquedos e aromas. A atenção humana faz a diferença para os gatos: um estudo de 2019 publicado na revista processos comportamentais Ela descobriu que quando alguém cuidava de um gato, o gato respondia passando mais tempo com essa pessoa.

Em um estudo raro comparando diretamente cães e gatos, os pesquisadores não encontraram nenhuma diferença significativa entre a capacidade da espécie de fazê-lo Encontre comida escondida Usando dicas de apontar humanos. Mas os pesquisadores observaram que “os gatos não têm alguns elementos de comportamento que prenda a atenção em comparação com os cães”. (Os donos de animais de estimação que viram um cachorro mendigar em sua tigela de alimentação enquanto um gato se afastava sabem exatamente o que os pesquisadores notaram.)

Cães e gatos são inteligentes de maneiras diferentes. (Fonte da imagem: Jessica Harms via Getty Images)

Depois, há o volume do cérebro. É uma noção comum que o tamanho do cérebro dita a inteligência relativa e, se isso fosse sempre verdade, os cães pareceriam dominantes.

Hare disse que ele e Evan McClain, um antropólogo da Universidade do Arizona, recrutaram mais de 50 pesquisadores ao redor do mundo para aplicar um teste que desenvolveram em 550 espécies de animais, incluindo “pássaros, macacos, macacos, cães, lêmures e elefantes”.

A ideia era testar um único traço cognitivo, o autocontrole, ou o que os pesquisadores chamam de “controle inibitório” entre as espécies. Seu teste foi relatado em um artigo de pesquisa de 2014 publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences , foi a versão animal do famoso estudo da Stanford University de 1972, no qual crianças de 3 a 5 anos foram testadas em sua capacidade de Atrasando comer marshmallows .

O estudo cruzado de espécies mostrou que “quanto maior o cérebro do animal, maior o autocontrole no teste de marshmallow animal”, disse Hare. Um dos indicadores de função cognitiva superior é a capacidade de exercer o autocontrole.

Mas há um problema: os gatos não foram incluídos no teste, portanto, embora possamos especular como eles se comportarão com base no tamanho de seus cérebros, não sabemos de fato.

Outra coisa a ter em mente ao fazer esse tipo de avaliação de inteligência, disse Vitale, é que podemos tratar cães e gatos de maneira diferente.

“Por exemplo, os cães costumam ser bem socializados e freqüentam aulas de filhotes, passeios de carro e parques para cães”, disse ela. “Os donos de gatos dão a seus gatos menos desse tipo de socialização e oportunidades de treinamento.”

Então, no final, quem vai ganhar? A lição pode ser apreciar o tipo especial de inteligência do seu animal de estimação, especialmente a inteligência social que os torna companheiros encantadores.

