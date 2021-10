Vacinados ou não, todos provavelmente receberão COVID-19 em algum momento, dizem muitos especialistas – Orange County Registry

pssst. sentou-se. mostre-se. Muitos especialistas dizem que, mais cedo ou mais tarde, todos obteremos o COVID-19.

Mesmo se estivermos totalmente vacinados.

“A ideia de que viveremos nossas vidas sem nunca entender isso é fantasiosa – e perigosa”, disse Andrew Noemer, epidemiologista e demógrafo da Universidade da Califórnia, Irvine. “Muitas pessoas não entendem isso. Todos nós entenderemos.”

Embora muitos especialistas concordem, essa ideia – como quase tudo na ciência como ela é – se desdobra diante de seus olhos – não foi universalmente aceita.

“Esta é uma visão particularmente miserável”, disse o Dr. George Rutherford, professor de epidemiologia e bioestatística da Universidade da Califórnia, em San Francisco. “Não pretendo tomá-lo, e não acho que as pessoas que foram vacinadas devam planejar tomá-lo.”

Todas as apostas estão encerradas para não vacinadores. “A menos que você viva fora da rede como um eremita e não se comunique com outras pessoas, elas o encontrarão”, disse Rutherford.

Mas a maioria dos especialistas concorda em uma coisa: abandonar os planos para o partido COVID passar. Com até um terço dos pacientes com “Covid longo”, disse Neumer, mesmo que seus casos sejam leves, “ele está brincando com granadas”.

COVID-19 para todos

Era uma vez, a esperança era de que a maioria das pessoas conseguisse escapar de uma infecção por COVID-19. Mas a variante delta – tão contagiosa quanto a varicela e a força por trás das ondas de verão – mudou tudo isso.

“Embora inicialmente pensássemos que poderíamos ter como objetivo talvez eliminar o vírus e levá-lo a níveis muito baixos, a variante delta foi um grande exemplo de como devemos ser humildes quando olhamos para o futuro”, disse o Dr. George. Salinas, especialista em doenças infecciosas da Universidade de Stanford.

“Agora há um consenso crescente de que haverá algum nível de transmissão e interrupção deste vírus no futuro previsível. Podemos ser capazes de reduzir os níveis a um nível muito controlável, com alguns aumentos sazonais, mas é muito provável que este vírus não irá embora. A possibilidade de exposição está presente em todos os humanos. Uma boa porcentagem da raça humana será exposta em algum momento, e podem ficar doentes. “

A Dra. Monica Gandhi, especialista em doenças infecciosas e professora de medicina da Universidade da Califórnia, em San Francisco, concorda. “Delta é um tipo altamente transmissível de COVID-19, por isso se espalha facilmente e é difícil de conter”, disse ela. “Acho que todos nós teremos deltas em um ponto ou outro.”

Mas, pelo menos para os vacinadores, a exposição e a infecção não significam doença grave e possível morte, como afirmam muitos que eliminaram as infecções de “super-heróis”.

“Quando digo que todos vamos ter isso, não quero dizer que todos vamos morrer disso”, disse Neumer. “Não estou dizendo: ‘Prepare-se e certifique-se de que sua vontade está certa’. Mas, a menos que todos nós façamos o trabalho da Nova Zelândia, haverá reintroduções do vírus. Agora sabemos que as vacinas não são perfeitas. são algo assim. E vimos que muitos dos casos eram assintomáticos mesmo antes das vacinações, e mais depois disso, e possivelmente ainda mais após o reforço.

Isso, junto com as baixas taxas de vacinação em casa e especialmente no exterior, significa que o COVID-19 continuará a se espalhar e se espalhar.

“COVID está aqui para ficar. Não eliminaremos COVID. “Daqui a dez anos ainda existe COVID”, disse Neumer.

não é inevitável

Rutherford, da UCSF, disse que só porque COVID é o convidado que simplesmente não quer deixar a festa, não significa que um grande número de pessoas vacinadas ficará infectado.

Do ponto de vista da biologia estrutural, há simplesmente um número limitado de mutações potenciais no domínio de ligação ao receptor do vírus – a parte principal da proteína spike que permite que ele se fixe e invada as células.

“Nada disso é certo”, disse Rutherford, “mas suspeito que delta é o extremo direito das variáveis ​​ruins em termos de transmissibilidade.”

E embora as vacinas não sejam um escudo impenetrável, elas provaram ser altamente protetoras. Ele disse que a vacinação, junto com outras precauções de bom senso que tomamos no último ano e meio, reduziu claramente a transmissão e a infecção.

O imunologista Anthony Leonardi também não vê a infecção em massa como inevitável.

“Na minha opinião, em breve teremos tecnologia que confere imunidade passiva”, disse. “Além disso, existem vacinas de segunda geração em desenvolvimento e elas parecem ser muito promissoras”.

o próxima onda a partir de cura Promete prevenir a infecção completamente.

“Infelizmente, levará tempo para que eles se desenvolvam, mas acho que em uma década a infecção por SARS-CoV-2 não será muito comum”, disse ele.

Enquanto isso

Até então, sabemos como nos proteger, dizem os especialistas.

A infecção natural produz imunidade naqueles que sobrevivem a ela. Mas a vacinação reduz o risco de doenças graves e morte de 10 a 25 vezes.

“A vacina protege o indivíduo de contrair uma doença grave desse tipo, por isso é tão importante ser vacinado”, disse Gandhi, de Stanford. Para aqueles que são vacinados, isso provavelmente aumentará sua resposta imunológica. Para aqueles que não foram vacinados, eles têm maior probabilidade de obter imunidade – mas ser vacinado é muito mais seguro do que arriscar uma doença para obter imunidade. ”

Muitos argumentam que é uma responsabilidade da sociedade manter a taxa de transmissão o mais baixa possível, para reduzir os riscos para aqueles com maior risco de contrair a doença e para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde do país e aqueles que trabalham na linha de frente .

“Acho que vamos começar aos poucos – e é claro, olhando para os dois lados antes de dar cada passo – temos que nos acostumar com a ideia de que há um certo nível de transmissão, mas também precisamos nos confortar com o fato de que as vacinas proteja mesmo se você for infectado ”, disse Salinas, da Universidade de Stanford. Com isso, não vou morrer porque recebi a vacina.”

Isso nos permite aproveitar a vida e viver sem que o COVID-19 seja um obstáculo onipresente. Acho que as vacinas e outras intervenções nos permitem, sem esquecer completamente o choque da pandemia, para começar a seguir em frente. ”

No entanto, aqueles que não foram vacinados continuarão a pensar no que Salinas chamou de “era epidêmica”, com riscos muito maiores de morte por infecção.

Fique por aí como uma gripe

O Dr. Bruce Patterson, virologista e CEO da IncellDx, está entre os 90% dos especialistas em doenças infecciosas e virologistas que acreditam que o COVID se tornará uma pandemia – o que significa que permanecerá indefinidamente, como a gripe.

“Portanto, mesmo com o desenvolvimento da imunidade de rebanho e da imunização, o impacto na população mundial continuará indefinidamente, apesar da redução da transmissão, hospitalização (e) mortalidade”, disse ele por e-mail.

“Uma das grandes preocupações sobre COVID endêmico, da qual poucas pessoas estão falando, é que cerca de um terço das pessoas fica com COVID por um longo tempo sem nunca ter tido um caso agudo de COVID-19. Na verdade, a maioria de nossos pacientes desenvolveu COVID muito depois de um caso leve ou moderado. ou mesmo assintomático de COVID-19. A comunidade de saúde precisará de uma maior compreensão da fisiologia longa de COVID e de mais consciência do que procurar. ”