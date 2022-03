Bolsas asiáticas caem para mínimos de 16 meses após incêndio em complexo nuclear na Ucrânia

CINGAPURA (Reuters) – As ações asiáticas e o euro caíram nesta sexta-feira após notícias de um incêndio perto de uma instalação nuclear ucraniana após uma briga com forças russas, aumentando as preocupações dos investidores sobre a escalada do conflito e elevando os preços do petróleo.

O apetite ao risco atingiu os mercados em toda a região, com as bolsas europeias se preparando para uma abertura fraca com os futuros do Euro Stoxx 50, enquanto os futuros do DAX alemães recuam 2,6% e os futuros do FTSE perdem 1,4%.

Autoridades disseram na sexta-feira que um incêndio que eclodiu em um prédio de treinamento perto da usina nuclear de Zaporizhzhya, a maior do tipo na Europa, durante intensos combates entre forças russas e ucranianas, já foi apagado. Consulte Mais informação

Embora isso tenha ajudado a aliviar um pouco do pânico inicial que atingiu os mercados no início do dia, os investidores continuam muito preocupados com o conflito.

“Os mercados estão preocupados com as consequências nucleares. O risco é que haja um erro de cálculo ou uma reação exagerada e a guerra se arraste”, disse Vasu Menon, diretor executivo de estratégia de investimento do OCBC Bank.

O índice mais amplo da MSCI de ações da Ásia-Pacífico, excluindo o Japão (MIAPJ0000PUS.) Caiu até 1,6%, para 585,5, o menor desde novembro de 2020, levando as perdas acumuladas no ano para 7%.

“Os mercados não querem o impacto da infecção e mais países europeus afetados pela crise”, disse Menon. “Se os investidores desejam comprar, eles precisam ter um forte apetite por risco de longo prazo.”

Mercados de ações em toda a Ásia estavam em um mar de vermelho, com o Japão (.N225) Perda de 2,5%, Coreia do Sul 1,1%, China (.SSEC) 0,8% e Hong Kong 2,5%, enquanto a Austrália é commodity pesada (.AXJO) A queda foi de 0,6%.

Os futuros do S&P 500 caíram 0,3% e os futuros do Nasdaq caíram 0,41%, compensando as fortes perdas do início das negociações. Da noite para o dia, Wall Street encerrou em baixa, pois os investidores permaneceram atentos à crise na Ucrânia, enquanto os preços mais altos das commodities também pesaram no sentimento do mercado.

Os investidores buscaram refúgio nos títulos do Tesouro dos EUA, fazendo com que os rendimentos de referência de 10 anos caíssem 14 pontos base, para 1,7%. Mais tarde, eles estão de volta a 1,79%.

Os preços do petróleo subiram na sexta-feira após fecharem inalterados no dia anterior, com o mercado também focado em saber se os produtores da OPEP +, incluindo Arábia Saudita e Rússia, aumentarão a produção a partir de janeiro.

Os contratos futuros de petróleo Brent para maio subiram para US$ 114,23 o barril e, na última vez, subiram 0,5%, para US$ 111. O contrato caiu 2,2% na quinta-feira.

Também não houve desaceleração em outras commodities, com os futuros de trigo de Chicago saltando quase 7%, levando ganhos semanais para mais de 40% devido a preocupações do lado da oferta.

Na frente de dados econômicos, espera-se que o relatório de emprego dos EUA de sexta-feira mostre mais um mês de forte crescimento do emprego, com a onda de contágio da Omicron COVID-19 diminuindo significativamente.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, reiterou na quinta-feira seus comentários de que apoiaria um aumento inicial de um quarto de ponto na taxa básica de juros do banco.

Economistas disseram que taxas de juros mais altas são necessárias para esfriar a inflação alta.

“Ações específicas e oportunas são necessárias dos bancos centrais para liquidar as expectativas inflacionárias, já que as interrupções na cadeia de suprimentos e o aumento dos preços da energia estão reforçando a inflação atual. A guerra intensificou essas forças”, disse o economista-chefe do Westpac, Bill Evans, em nota.

“Os bancos centrais têm a responsabilidade de garantir que as altas expectativas de inflação não se tornem parte integrante do sistema – arriscando uma espiral salário/preço. Apesar das incertezas em torno da guerra, essa tarefa não deve ser comprometida”, disse ele.

Os preços do ouro também subiram na sexta-feira, visando seu melhor ganho semanal desde maio de 2021. O ouro à vista subiu 0,1%, a US$ 1.936,9.

Nos mercados de câmbio, o euro perdeu mais terreno e estava pronto para sua pior semana em relação ao dólar em nove meses. Ele caiu 0,3%, para US$ 1,10320, e foi negociado acima das mínimas do dia. Perdeu cerca de 1,8 por cento esta semana, a pior semana para o euro desde junho de 2021.

