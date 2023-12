Os futuros de ações pouco mudaram depois que as principais médias subiram por sete semanas consecutivas: atualizações ao vivo

Um trader trabalha enquanto a tela mostra a entrevista coletiva do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, após o anúncio da taxa de fundos federais, no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, EUA, em 13 de dezembro de 2023.

Os futuros de ações dos EUA foram negociados perto da linha plana na noite de domingo, depois que as três principais médias registraram ganhos pela sétima semana consecutiva. O Dow Jones Industrial Average atingiu um novo máximo intradiário e o Nasdaq 100 atingiu um novo máximo de fechamento.

Contratos futuros vinculados Indústrias Dow Ele somou 34 pontos, ou 0,1%. o Standard & Poor’s 500 Os futuros também subiram 0,1%. Nasdaq 100 Os futuros subiram apenas 0,02%.

A sequência de vitórias do S&P 500 representa a mais longa sequência de ganhos semanais desde 2017. O índice de mercado amplo subiu 3,3% durante o mês, enquanto o Dow Jones e o Nasdaq subiram 3,8% e 4,1%, respectivamente.

O sentimento dos investidores tomou uma reviravolta positiva na semana passada, depois de a Reserva Federal ter indicado que são esperados três cortes nas taxas de juro de curto prazo em 2024, num contexto de desaceleração da inflação.

“A desaceleração da inflação, as expectativas de crescimento mais baixas e o impulso de crescimento saudável são uma ótima combinação do ponto de vista do mercado. Dissemos repetidamente que este é um cenário moderado tal como está”, disse Max Ketner, estrategista-chefe de múltiplos ativos do HSBC. ele escreveu em uma nota na sexta-feira.

No entanto, Ketner observou que as perspectivas de crescimento e lucros no curto prazo nos Estados Unidos permanecem fracas. Acrescentou que a actual série de ganhos é semelhante à recuperação do mercado de 2017-2018, uma vez que o sentimento geralmente optimista deu lugar à decepção em Janeiro “devido à explosão da volatilidade implícita no mercado de acções”.

“Portanto, pela primeira vez no segundo semestre, começamos a nos preocupar com o impulso positivo”, disse Ketner.”Pode ser sensato começar 2024 com uma nota mais cautelosa.”

Na frente económica, os investidores irão olhar para os resultados do Inquérito aos Líderes Empresariais e do Índice do Mercado Imobiliário em Dezembro. Segunda-feira marca o início da última semana completa de negociações de 2023.