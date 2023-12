O Fed poderia ser o Grinch que “roubou” o dinheiro que ganhou com 5%. O que o pivô de Powell significa para os investidores?

Os rendimentos dos títulos do Tesouro BX:TMUBMUSD03M e BX:TMUBMUSD06M de 3 meses têm apresentado rendimentos acima de 5% desde março, quando o colapso do banco do Vale do Silício gerou temores de uma instabilidade mais ampla no setor bancário dos EUA devido aos rápidos aumentos nas taxas de juros federais. .

Seis meses depois, a Fed, na sua última reunião do ano, optou por manter as taxas de juro inalteradas entre 5,25% e 5,5%, o nível mais elevado em 22 anos, mas Powell também finalmente indicou que já era suficiente, e que a política e o o foco estará nos cortes nas taxas de juros no próximo ano.

É importante ressaltar que o chefe do banco central também disse que não queria cometer o erro de manter os custos dos empréstimos demasiado elevados durante demasiado tempo. Os comentários de Powell ajudaram a elevar o Dow Jones Industrial Average (DJIA) acima de 37.000 pela primeira vez na quarta-feira, enquanto o índice blue-chip registrou na sexta-feira um terceiro fechamento recorde consecutivo.

“As pessoas ficaram realmente chocadas com os comentários de Powell”, disse Robert Tip, estrategista-chefe de investimentos da PGIM Fixed Income. Em vez de diminuir o crescente entusiasmo pelos cortes nas taxas nos mercados, Powell abriu a porta para cortes nas taxas até meados do ano, disse ele.

O presidente do Fed de Nova York, John Williams, tentou na sexta-feira moderar as especulações sobre os cortes nas taxas de juros, mas, como argumentou Tebb, Williams também enfatizou o novo “gráfico de pontos” do banco central que reflete o caminho para os cortes nas taxas.

“No final das contas, você acabará com uma taxa de fundos federais mais baixa”, disse Tipp em entrevista. O perigo aqui é que os cortes ocorram repentinamente e possam eliminar os retornos de 5% dos títulos do Tesouro, dos fundos do mercado monetário e de outros investimentos “semelhantes a dinheiro” num piscar de olhos.

O ritmo rápido dos cortes do Fed

Quando a Fed reduziu as taxas de juro ao longo dos últimos 30 anos, fê-lo rapidamente, e muitas vezes rapidamente.

Os ciclos de corte das taxas do Fed desde a década de 1990 acompanham o declínio acentuado também observado nas taxas dos títulos do Tesouro de 3 meses, conforme mostrado abaixo. Caiu para cerca de 1%, de 6,5%, após a quebra das ações das pontocom no início de 2000. Também caiu para quase zero, de 5% durante a crise financeira global em 2008, e depois atingiu o seu ponto mais baixo durante a crise do coronavírus em 2020.

As taxas de juros dos títulos do Tesouro de 3 meses caíram repentinamente nos ciclos anteriores de corte das taxas do Fed Dados exclusivos





“Não creio que regressaremos de forma alguma a um mundo de taxas de juro zero”, afirmou Tim Horan, diretor de investimentos de rendimento fixo do Shelton Trust. “Ainda estaremos num mundo onde as taxas de juros reais são importantes.”

Bert Horan também disse que o mercado reagiu ao sinal de pivô de Powell “comemorando”, apontando para o retorno das ações ao território recorde e para o rendimento do Tesouro de 10 anos de referência BX:TMUBMUSD10Y caindo de um pico de 5% em outubro para 3,927%. Sexta-feira, o retorno mais baixo em cerca de cinco meses.

“A questão que agora tenho em mente é como é que a Fed orquestra um pivô para reduzir as taxas de juro se as condições financeiras continuarem a aliviar entretanto”, disse Horan.

“Quando começarem, continuarão com os cortes nas taxas”, disse Horan, ex-funcionário do Fed. Com isto, ele espera que o Fed permaneça muito cauteloso antes de puxar o gatilho no primeiro corte do ciclo.

“O que estamos vendo é um reposicionamento disso”, disse ele.

Girando no eixo

Os dados mais recentes sobre os fundos do mercado monetário mostram uma mudança, ainda que temporária, dos activos “semelhantes a dinheiro”.

A corrida aos fundos do mercado monetário, que continuaram a atrair níveis recorde de activos este ano depois da falência do banco de Silicon Valley, caiu na semana passada em cerca de 11,6 mil milhões de dólares, para quase 5,9 biliões de dólares em 13 de Dezembro, segundo o Investment Company Institute. .

Os investidores também retiraram cerca de US$ 2,6 bilhões de fundos governamentais de curta e média capitalização e de fundos negociados em bolsa do Tesouro na semana passada, de acordo com os dados mais recentes do LSEG Lipper.

Tipp, do PGIM Fixed Income, disse que espera ver mais um ano de “pingue-pongue” nos rendimentos de longo prazo, semelhante à volatilidade em 2023, com o rendimento dos títulos de 10 anos provavelmente dependendo dos dados econômicos, e o que isso significa para a Reserva A Reserva Federal está a trabalhar na fase final de redução da inflação para o seu objectivo anual de 2%.

“O grande impulsionador dos títulos será o rendimento”, disse Tipp. “Se você estender a duração dos títulos, terá uma garantia muito maior de obter renda do que as pessoas que ficam com dinheiro.”

Os dados económicos continuarão a ser uma força motriz para sinalizar se o primeiro corte das taxas de juro deste ciclo pela Fed acontecerá mais cedo ou mais tarde, disse Molly McGowan, estratega de taxas de juro dos EUA na TD Securities.

Neste contexto, ela espera que a leitura do índice de preços de Despesas de Consumo Pessoal, ou PCE, da próxima sexta-feira para novembro seja o foco dos mercados, especialmente com Wall Street provavelmente tendo menos funcionários na última semana antes das férias de Natal.

As despesas de consumo pessoal, a medida de inflação preferida do Fed, caíram para uma taxa anual de 3% em Outubro, face aos 3,4% do mês anterior, mas ainda acima da meta anual do Fed de 2%.

“A nossa opinião é que a Fed manterá as taxas de juro nestes níveis no primeiro semestre de 2024, antes de começar a cortar as taxas no segundo semestre e em 2025”, disse Sid Vaidya, estrategista-chefe de investimentos patrimoniais nos EUA na TD Wealth.

Os dados imobiliários dos EUA agendados para segunda, terça e quarta-feira da próxima semana também serão o foco da atenção dos investidores, especialmente com a taxa hipotecária fixa de 30 anos caindo abaixo de 7% pela primeira vez desde agosto.

Os principais índices de ações dos EUA registraram ganhos pela sétima semana consecutiva. O Dow Jones avançou 2,9% durante a semana, enquanto o S&P 500 SPX subiu 2,5%, terminando 1,6% longe de seu fechamento recorde em 3 de janeiro de 2022, de acordo com o Dow Jones Market Data.

O Nasdaq Composite Index (COMP) avançou 2,9% durante a semana, e o índice Russell 2000 de pequena capitalização teve um desempenho superior, subindo 5,6% durante a semana.

