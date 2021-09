Os futuros de ações estão em alta no comércio da madrugada, depois que o mercado terminou uma semana no verde

Os futuros de ações subiram nas negociações da madrugada de domingo, com os investidores se preparando para a última semana do volátil mês de setembro.

Os futuros do Dow Jones Industrial Average subiram 100 pontos. Os futuros do S&P 500 subiram 0,2% e os do Nasdaq 100 pouco mudaram.

Wall Street está se aproximando de uma semana animada em meio a uma série de temores, desde a crise da dívida da gigante imobiliária chinesa Evergrande ao sinal do Federal Reserve sobre uma redução no estímulo monetário e à repressão de Pequim às criptomoedas. No entanto, as principais médias conseguiram eliminar as perdas acentuadas do início da semana e obter pequenos ganhos.

O Dow Jones excelente encerrou a semana 0,6% superior, quebrando uma seqüência de três semanas de derrotas. O S&P 500 subiu 0,5% na semana, enquanto o Nasdaq Composite de alta tecnologia subiu 0,02% na semana passada.