Se você está procurando uma oferta de hotel, pode valer a pena esperar até o último minuto

Quando se trata de reservar uma estadia em um hotel, Esopo e sua lendária formiga podem tê-lo de volta – ele pode realmente pagar para esperar até o último minuto para fazer a reserva. Embora a sabedoria convencional diga que os viajantes obtêm melhores taxas de acomodação, passagens aéreas e outros componentes de férias reservando com antecedência, Pesquisar no NerdWallet Eles descobriram que 66% do tempo teriam economizado mais esperando para reservar um quarto de hotel até 15 dias antes da chegada, em comparação com quatro meses no exterior. Ele disse que a ideia de que reservar com antecedência é melhor, na verdade, sempre foi uma questão de escolha Sally Francesa, o especialista em viagens da NerdWallet. “Não se trata tanto de ‘comprar cedo para obter melhores negócios’, mas sim do custo de oportunidade de não reservar com antecedência – você pode limitar severamente suas opções esperando”, disse ela. “Reservar com antecedência significa que você tem mais opções para reservar o hotel que realmente se encaixa no seu orçamento.” Mais finanças pessoais:

Os preços dos hotéis aumentam à medida que as viagens começam a ser retomadas A NerdWallet estudou mais de 2.500 diárias de hotel em 2019, 2020 e no primeiro semestre de 2021 em hotéis em todo o mundo por faixa de preço e marca, comparando preços para noites de 15 dias e quatro meses. De 2019 a 2021, o preço médio de um quarto reservado na América do Norte por 15 dias foi de US $ 203, enquanto o preço médio de um quarto reservado por quatro meses foi de US $ 233, descobriu a NerdWallet, uma diferença de 12,7%. Internacionalmente, as taxas e diferenças foram semelhantes em $ 201 e $ 232, com uma diferença de 13,5%. READ Bolsas asiáticas movimentam-se perto das mínimas do ano, Nova Zelândia mantém taxas de juros estáveis ​​Por Reuters “As tendências globais estão em linha com as tendências locais”, disse French, acrescentando que “é reconfortante saber que você não está perdendo negócios internacionais ainda melhores”. Enquanto isso, o preço médio em todos os hotéis de alto padrão era de US $ 302 quando reservados 15 dias antes da viagem, em comparação com US $ 386 quatro meses atrás – uma diferença de 21,6%. E a NerdWallet descobriu que a diferença era maior – 50% – ao comparar os preços 15 dias atrás com 11 meses antes.

No entanto, os franceses destacaram que o termo “mais barato” é relativo. Por exemplo, ela se referiu às taxas noturnas pré-pandêmicas no JW Marriott Los Angeles LA LIVE, que eram $ 1.110 quando reservado para 11 meses e $ 450 apenas 15 dias atrás. “Ainda é US $ 450 a mais do que a maioria das pessoas pagaria por uma noite em um hotel”, disse French. “Portanto, embora você possa obter uma tarifa ‘melhor’ neste hotel, geralmente é mais caro do que a opção intermediária.” A economia em hotéis de médio e baixo custo foi ainda menor, de 9,4% e 5,5%, respectivamente. French disse que a NerdWallet descobriu que hotéis “econômicos”, como o Best Western Market Center de US $ 100 por noite em Dallas – que nunca se desviou desse preço no decorrer do estudo – têm menos probabilidade de variar nas taxas até você chega ao último minuto. “Mas o que acontece se você achar que não há problema em procrastinar, e então todos os hotéis econômicos estão esgotados porque há um grande festival ou conferência na cidade?” Francês disse. “Você pode não ter escolha a não ser reservar o Ritz-Carlton, que geralmente custa mais de US $ 1.000. READ A medida da inflação subiu 3,6 por cento em relação ao ano passado, dando o maior salto desde o início da década de 1990 “É um erro de US $ 900 esperar até o último minuto”, disse ela.

Se você se sente confortável viajando agora, faça negócios enquanto pode, porque não espero que dure. Sally Francesa Especialista em viagens na NerdWallet

A pandemia e a recessão que se seguiu ajudaram a manter os preços baixos? Os franceses disseram que os preços caíram cerca de 33% em relação ao ano anterior em 2020, mas agora estão 30% mais baratos do que em 2019, o que significa que estão subindo. “À medida que mais pessoas são vacinadas e os países se abrem para os turistas, espero que essa tendência continue”, observou ela. “Se você se sente confortável viajando agora, faça negócios enquanto pode, porque não espero que dure.” Os viajantes podem querer considerar a reserva diretamente com o hotel de sua escolha, online ou por telefone. Não se trata tanto de preço, mas de flexibilidade, de acordo com os franceses. “muitos Os hotéis têm políticas de cancelamento generosas Hoje em dia, ela disse, no entanto, muitas vezes eles só são honrados quando as reservas são feitas com eles. “Não é uma garantia de que você receberá um reembolso total ao fazer uma reserva com um agente de viagens ou site de terceiros.”