As ações asiáticas vacilaram com o petróleo atingindo altas de 3 anos

O petróleo sobe devido à oferta restrita e forte demanda

Mercados esperam que Pequim contenha a precipitação de Evergrande

Prazo do teto da dívida dos EUA se aproxima, conta de gastos para obter votos

Títulos sob pressão de bancos centrais apertados e inflação

SYDNEY (Reuters) – As ações asiáticas tiveram um início cauteloso na segunda-feira, já que um salto nos preços do petróleo para máximas de três anos poderia alimentar os temores de inflação e exacerbar o recente sentimento agressivo de alguns dos principais bancos centrais.

O petróleo atingiu seu pico em julho, quando as interrupções na produção global forçaram as empresas de energia a extrair grandes quantidades de petróleo bruto dos estoques, enquanto a escassez de gás natural na Europa elevou os custos em todo o continente.

O Brent acrescentou mais 62 centavos na segunda-feira, para $ 78,71 o barril, enquanto o petróleo dos EUA subiu 71 centavos, para $ 74,69.

“Esperamos que essa recuperação continue, com nossa perspectiva de fim de ano para o Brent em US $ 90 por barril contra US $ 80 por barril anteriormente”, escreveram analistas da Goldman Sachs em nota a clientes.

“O atual déficit global de oferta e demanda de petróleo é maior do que esperávamos, com a demanda global se recuperando do efeito delta mais rápido do que nossa previsão de consenso acima.”

Tal aumento poderia despertar especulações de que a inflação global se mostrará mais duradoura do que inicialmente se esperava e, eventualmente, acelerará o fim do dinheiro muito barato, favorecendo negociações deflacionárias em ações bancárias e de energia, ao mesmo tempo em que prejudica os preços dos títulos.

O índice mais amplo do MSCI de ações da Ásia-Pacífico fora do Japão (MIAPJ0000PUS.) Ele foi consistente, após três semanas consecutivas de derrota.

Índice Nikkei do Japão (.N225) Ganhou 0,4% na esperança de mais estímulo fiscal assim que um novo primeiro-ministro for escolhido.

Os futuros do Nasdaq estão com alta de 0,1%, e o S&P 500, com alta de 0,3%.

O destino do grupo chinês Evergrande (3333.HK) Ele permaneceu anônimo depois que a gigante imobiliária deixou de pagar um título offshore na semana passada, com outro vencendo esta semana.

As ações de Hong Kong estão sob maior pressão, embora o governo de Pequim tenha adicionado mais liquidez ao sistema financeiro.

“Esperamos que os legisladores na China permitam a desalavancagem da dívida imobiliária com a mitigação de riscos éticos em mente, mas eles estão confiantes de que administrarão a reestruturação de forma eficaz e limitarão efetivamente as consequências financeiras”, disseram analistas do JPMorgan em uma nota.

Todos os olhos estarão voltados para a política fiscal dos EUA, com a Câmara decidida a votar um projeto de infraestrutura de US $ 1 trilhão nesta semana, enquanto um prazo de 30 de setembro para financiamento de agências federais poderia forçar uma segunda paralisação parcial do governo em três anos. Consulte Mais informação

A semana está repleta de discursos do Federal Reserve dos EUA liderado pelo presidente Jerome Powell na terça e na quarta-feira, com mais de uma dúzia de outros eventos no calendário.

A recente reviravolta otimista do banco central dos EUA e de vários outros bancos em todo o mundo viram os rendimentos dos títulos balançar antes de terminar na semana passada em alta acentuada.

O Tesouro de 10 anos atingiu seu nível mais alto desde o início de julho, em 1,46%, em meio a rumores de que as negociações de deflação podem retornar enquanto o mundo se prepara para o fim do dinheiro ultra-barato.

O aumento nos rendimentos impulsionou o dólar americano, especialmente em relação às moedas de mercados emergentes que competem com os títulos do Tesouro por fundos globais.

Em relação a uma cesta de moedas, o dólar fechou em 93,292 e perto de uma alta em 10 meses de 93,734.

Ele até ganhou alguma força no iene, atingindo a barreira do gráfico-chave em 110,79. Quebrar isso levará a moeda a uma área que não era visitada desde o início de julho.

O euro fechou em US $ 1,1719, enquanto os investidores refletiam sobre as implicações para um governo alemão liderado pelos social-democratas de centro-esquerda, após uma vitória estreita nas eleições de domingo.

Os social-democratas reivindicaram um “mandato claro” para liderar um governo pela primeira vez desde 2005, encerrando 16 anos de governo liderado pelos conservadores sob Angela Merkel.

“A perspectiva de uma mudança política para a esquerda indica que a posição fiscal da Alemanha pode se tornar menos um fardo para a economia nos próximos anos do que o esperado”, disseram analistas da CBA em nota. “Isso acabaria por beneficiar o euro.”

O dólar mais firme pesava sobre o ouro, que se manteve estável em $ 1.748 a onça e acima da mínima de seis semanas de $ 1.738.

Reportagem de Wayne Cole. Edição de Christopher Cushing

