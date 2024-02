Os futuros de ações dos EUA caíram após outro relatório de inflação quente

A Nike (NKE) disse na quinta-feira que demitiria cerca de 2% de sua força de trabalho, ou 1.600 pessoas.

Al Jordan – mas não mais Tiger Woods, que… Ele lançou sua própria linha de roupas chamada Sun Day Red esta semana (Verifique a perna dele Em sua rodada de retorno no Genesis Invitational ontem, que ele atribuiu aos espasmos nas costas na imprensa pós-rodada) – ele tinha cerca de 83.700 funcionários antes desta rodada otimista.

O CEO John Donahue culpou a necessidade de liberar investimentos em corrida, vestuário feminino e na já mencionada marca Jordan. Isto faz parte do novo plano de reestruturação de 2 mil milhões de dólares da empresa ao longo dos próximos três anos. Em outras palavras, é provável que ocorram mais demissões da Nike neste ano, no próximo ano e em 2026.

É interessante ver os investidores da Nike bocejando com esta margem potencial que aumenta a redução de custos. As ações caíram 2,3% no acumulado do ano, contra um ganho de 5,5% do S&P 500. (Caiu modesto 1% nas negociações pré-mercado). Penso que isto mostra o quanto os investidores estão realmente preocupados com a Nike neste momento: expectativas de crescimento de topo, especialmente no importante mercado da China. Basta olhar para a paisagem!

Os resultados das marcas de restaurantes (QSR) de propriedade da Burger King na China foram decepcionantes esta semana, e a empresa está retendo o investimento no país até que as coisas melhorem. Isso se encaixa com o que temos ouvido nas últimas semanas sobre a China de outras empresas de consumo, como a LEVI.

De acordo com uma nota da Stifel que recebi esta manhã, um analista reuniu-se ontem com o CEO da P&G, John Mueller, e discutiu-se muito sobre a fraqueza da China com a sua linha de cuidados de pele topo de gama SKII. A Nike obtém cerca de 15% de suas vendas anuais da China. Se o país não estiver indo bem em termos de vendas da Nike, tenha certeza de que haverá feedback negativo nas costas dos EUA.

E parece que os trabalhadores da Nike nos EUA terão de pagar o preço pelo facto de os seus executivos não acertarem na tarefa de previsão.