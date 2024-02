Nvidia é agora a terceira empresa americana mais valiosa

Afaste-se, alfabeto. Fora do caminho, Amazon. Há um novo membro no clube das empresas mais valiosas da América

Alimentadas pelo fanatismo dos investidores em relação à inteligência artificial, as ações da Nvidia subiram para empurrar a empresa para cima no ranking de capitalização de mercado. No final das negociações de quarta-feira, a fabricante de chips era a terceira empresa mais valiosa dos Estados Unidos, desbancando a Alphabet, controladora do Google, dessa posição.

A ascensão ocorre apenas um dia depois que a Nvidia ultrapassou a Amazon.

O valor de mercado da Nvidia, às 11h EST de quinta-feira, é de US$ 1,8 trilhão. (A Alphabet vale US$ 1,77 trilhão, a Amazon vale US$ 1,75 trilhão.) É improvável que a empresa ultrapasse o terceiro lugar tão cedo.

A Microsoft atualmente possui um valor de mercado de mais de US$ 3 trilhões e a Apple está avaliada em US$ 2,81 trilhões.

No ranking global, a Nvidia também ultrapassa a petrolífera estatal saudita Saudi Aramco (US$ 2,07 trilhões).

Nos últimos dois meses, a Nvidia viu a sua capitalização de mercado aumentar tanto quanto o valor total da Tesla. As ações da empresa subiram mais de 51% no acumulado do ano, à medida que a demanda por seus chips por parte dos fabricantes de ferramentas de inteligência artificial continua a aumentar. A Nvidia é o componente com melhor desempenho do Nasdaq 100 este ano, assim como foi em 2023, quando as ações mais do que triplicaram.

Certamente parece que também há mais espaço para crescimento. Espera-se que a receita aumente 120% no ano fiscal de 2024, com outro salto de 60% esperado no próximo ano. No início desta semana, o UBS elevou sua meta de US$ 580 para US$ 850, e também aumentou sua estimativa de lucro por ação. A Mizuho Securities elevou sua meta de US$ 625 para US$ 825.

As ações caíram ligeiramente na quinta-feira, caindo 1% nas negociações do meio da manhã.