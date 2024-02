Golpe de US$ 50.000: pressão da FTC, CIA e Amazon sobre Charlotte Cowles, da New York Magazine

Os bancos não podem impedir que você saia de suas agências com uma mochila cheia de notas de US$ 100.

A Sra. Cowles fez o que o diretor da CIA lhe disse. Numa agência do Bank of America, alguém a conduziu até um lance de escadas, onde um caixa entregou dinheiro e Um pedaço de papel com alguns avisos Sobre fraudes.

“Quando entrei, sinceramente esperava que eles negassem minha retirada ou me fizessem esperar, mas não o fizeram”, disse-me a Sra. Cowles por e-mail. “O aviso de fraude me impediu, mas como os golpistas ainda não me pediram para dar dinheiro para Para eles, eu não sentia que isso realmente se aplicasse à minha situação. Além disso, eu estava com tanto medo do que aconteceria se eu não seguisse as instruções que isso superou minhas dúvidas.

A Sra. Cowles não é uma cidadã idosa. Se tivesse sido, o caixa do banco poderia ter retardado as coisas. Os bancos preocupam-se muito em fraudar os idosos e fecharão todas as contas que uma pessoa tenha se suspeitar de algo desagradável.

Cowles disse que não fez essa acusação contra o Bank of America, já que na verdade era seu próprio dinheiro que ela estava sacando. Mas será que os bancos costumam distribuir grandes somas de dinheiro?

“temos Esforços extensos “Para alertar os clientes para evitar fraudes”, disse o porta-voz do Bank of America, William P. Haldane, por e-mail. O banco se recusou a comentar mais.