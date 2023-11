Charli XCX noiva de George Daniel desde 1975: ‘For Life’

No início deste ano Charli XCX lançou o single “Bem vindo à minha ilha (remix)” com Jorge Daniel Enquanto ela canta: “Foi amor à primeira vista desde o momento em que nos beijamos/Quero um vestido branco, uma casa de campo e bebês” – e agora os sinos do casamento estão no futuro!





A PEOPLE confirma que a estrela pop, 31, e o baterista de 1975, 33, estão noivos.





A cantora de “Speed ​​​​Drive” primeiro compartilhou a notícia discretamente na segunda-feira com uma postagem de seu anel de noivado em sua conta do Instagram dedicada aos fãs, e mais tarde anunciou compartilhando fotos com a artista e produtora indie pop em Seu Instagram público Terça-feira de manhã.





George Daniel e Charlie XCX.

Charli XCX/Instagram



Em sua primeira postagem, a hitmaker compartilhou uma selfie casual, levantando a mão e exibindo um anel de diamante. Em seu anúncio mais formal nas redes sociais, a cantora pop alternativa compartilhou uma exibição circular dos dois se abraçando e uma bandeja de chá contendo uma caixa contendo um anel de noivado, aparentemente revelando a proposta do produtor.





Ela compartilhou uma afirmação atrevida na legenda, acrescentando: “Charlie xcx e George Daniel fodendo para o resto da vida!!!”





O atacante de 1975 Matty Healy legendou as fotos com “Estou chorando 🥺”





O noivado de Charli XCX e George Daniel.

Charli XCX/Instagram



O noivado acontece vários meses depois que a cantora (cujo nome verdadeiro é Charlotte Aitchison) comentou brincando sobre um anúncio da turnê Who Are You agora arquivado no Instagram: “Pare de divagar, George precisa comprar um anel”.





Noivado de George Daniel e Charlie XCX.

Charli XCX/Instagram



Os músicos britânicos se conectaram pela primeira vez em 2021 enquanto trabalhavam na música “RotaçãoA faixa colaborativa única contou com Charli XCX, The 1975 e Sem Roma Foi co-produzido pela cantora filipina Hailey e Daniel.





Embora não esteja claro quando a parceria criativa da dupla se tornou romântica, a cantora de “Unlock It” confirmou seu relacionamento compartilhando fotos deles em férias juntos. No instagram Em maio de 2022.





George Daniel e Charli XCX em Beverly Hills em março de 2023.

Kevin Mazur/VF23/WireImage



Desde então, a dupla continuou a trabalhar juntos na música: Daniel produziu uma série de músicas do álbum de 2022 da estrela do hip-pop Falhas“Eles colaboraram para a música.”Garota gostosa (corpos, corpos, corpos)“Da trilha sonora do filme de terror de 2022 A24 Corpos Corpos Corpos e um remix do início de 2023 de “Welcome to My Island” de Caroline Polaszek e, mais recentemente, Daniel estava entre os coprodutores/compositores do single da cantora com Sam Smith, “In the City”.













Os dois também forneceram informações sobre seu relacionamento no último ano e meio por meio de postagens nas redes sociais e entrevistas.





Pouco depois de The 1975 lançar seu single de 2022 “Eu te amoEm setembro de 2022, o baterista/produtor compartilhou sua primeira foto No instagram De si mesmo e de pop 2 uma estrela. Ele anexou uma foto dos dois se abraçando e comentou a postagem dizendo: “IILWY 💚.”









Enquanto isso, o cantor e compositor compartilhou fotos adoráveis ​​deles fériasAproveitar Eventos da semana de moda juntos Em todo o mundo e Trabalhar no estúdioAlém de se divertir Tik Tok quem são eles Promovendo suas músicas juntos e Dança.





Ela também falou sobre como o relacionamento deles a influenciou como artista. Em uma entrevista de maio de 2023 com o solEla revelou como Daniel inspirou seu processo criativo.





“Agora que estou namorando outro músico, ele me influenciou muito em seu processo e na forma como ele e sua banda trabalham”, disse ela ao canal. “É muito diferente da maneira como trabalho e definitivamente afetou a mim e ao meu processo. Eu costumava dizer: ‘Rápido, rápido, rápido, um álbum por mês, vamos lá’. pode ser bom passar algum tempo E viver na música que você cria.” Meu processo está definitivamente evoluindo.”





A artista de “Beg for You” também falou sobre o quanto ela está “apaixonada” em uma entrevista de fevereiro de 2023 com Arauto da Manhã de Sydney.





Ao falar sobre a última música dela e de Danielle juntas, “Welcome to My Island (Remix)”, ela disse: “Eu quero ser uma esposa, quero ter uma barriga grande e gorda com um bebê dentro. quero morar no campo, essa é a mentira “A única mentira é porque eu amo cidades. Mas sim, estou apaixonada agora e acho que seria uma mãe muito gostosa… então por que não colocar tudo isso em um remix de Caroline Polaszek, sabe?”