Os fãs de Starfield estão se preparando para spoilers – e até mesmo outros desenvolvedores estão emitindo avisos

O pré-carregamento de Starfield começou esta semana, o que significa que os jogadores já baixaram o tão esperado RPG de ficção científica da Bethesda. Isso também significa que a crescente comunidade de Starfield está se preparando para os vazamentos.

no momento da publicação, Vazamentos de Starfield são limitados, mas alguns spoilers da história estão circulando pela internet, bem como uma lista definida de forças espaciais (vemos o personagem principal empunhando a força espacial no vídeo Starfield Direct da Bethesda, abaixo) e a tela do menu principal de Starfield. Os títulos OST de 79 faixas, se você pensar nos títulos das faixas como um spoiler, também estão disponíveis online. Talvez ainda mais spoiler seja a lista de conquistas de Starfield, que agora está online.

Curiosamente, a conta oficial do Twitter do jogo espacial Everspace 2 emitiu seu próprio aviso de spoiler de Starfield para os jogadores, destacando um “ator ruim” acusado de mencionar o Everspace para estragar o ponto da trama de Starfield.

Olá a todos. Há um ator ruim mencionando EVERSPACE que usa várias contas para estragar o enredo de Starfield. Para as pessoas que desejam evitar isso, recomendamos silenciar a declaração “Você luta contra os alienígenas que existem”. – EVERSPACE 2 (everspace_game) 17 de agosto de 2023

O aguardado Starfield será lançado em breve e as análises estarão disponíveis Voando quente em 31 de agosto . Você Starfield pode ser jogado com antecedência se você optar por pré-encomendar com sabedoria. Caso você não tenha recebido o anúncio durante o Xbox Summer Showcase, quem o receber Starfield Premium Edition Jogável a partir de 1º de setembro, com a data de lançamento oficial marcada para 6 de setembro.

Wesley é o editor de notícias do Reino Unido da IGN. Você pode encontrá-lo no Twitter em @wyp100. Você pode entrar em contato com Wesley em wesley_yinpoole@ign.com ou confidencialmente em wyp100@proton.me.