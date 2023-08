Larian Studios revela o roteiro de atualização do Portal 3 de Baldur, +1000 correções e ajustes recebidos

O desenvolvedor Larian Studios revelou o roteiro de atualização de curto prazo para o brutal RPG Baldur’s Gate 3 no PC. Esta é uma boa opção para proprietários fiéis do PlayStation, pois o plano é a paridade entre os dois sistemas no lançamento e além.

Larian Boss Swin Fink forneceu uma atualização sobre x E de acordo com a filosofia de Acesso Antecipado do jogo, ele aceitou as sugestões pessoalmente. Ele até mencionou que “alguns pedidos” seriam incorporados ao Patch 2, o que nos deixou esperançosos com a tão cobiçada capacidade de mudar a aparência do nosso personagem, mas teremos que esperar para ver.

Estamos todos muito entusiasmados com o seu feedback. É muito gratificante. Nosso foco agora é corrigir quaisquer problemas que você relatar, mas ouvimos sugestões. Roteiro atual: a) patch 4, b) patch 1 (+1000 correções e ajustes), c) patch 2. Este último já terá alguns pedidos.– Swain Fink, onde? (LarAtLarian) 15 de agosto de 2023

Foi ontem, e pouco aconteceu desde então, que o Larian Hotfix 4 foi lançado antes de ter que revertê-lo rapidamente devido a um “raro problema do compilador”, deixando os jogadores que atualizaram seus salvamentos obsoletos, incapazes de continuar.

Studio caiu sobre sua espada e Peço desculpas por incomodarelogiando sua equipe canadense e malaia por identificar rapidamente o problema, que já foi corrigido, e republicar o Hotflix 4. Isso resultou em uma reformulação de como os patches são tratados daqui para frente, resultando em um produto melhor quando for lançado no PS5 em 6 de setembro.

Estamos relançando o hotfix nº 4, mudando a maneira como lançamos patches futuros. Consulte Mais informação: https://t.co/XtpfbCy45t pic.twitter.com/0YV4OMWIBq – Larianstudios 17 de agosto de 2023