Os fãs de Pokémon elogiam Palworld e afirmam que ele ‘faz o que a Nintendo não conseguiu’

Palworld instantaneamente se tornou um dos jogos mais populares de todos os tempos no Steam quando foi lançado, e os fãs de longa data da série Pokémon afirmam que seu rápido crescimento se deve ao fato de o jogo ser o que os fãs de Pokémon desejam há décadas.

Embora Palworld tenha sido amplamente acusado de copiar os designs de Pokémon (acusações fortemente contestadas por pessoas que jogaram o jogo), aqueles que amam a série Pokémon migraram para o jogo em massa em busca de algo novo.

Embora Legends: Arceus e Pokémon: Scarlet and Violet ainda sejam muito populares, ambos os jogos tiveram uma recepção morna após seu lançamento. Os fãs da série procuram há anos um sucesso, com muitos jogadores de longa data optando por ajustar as entradas de Pokémon mais antigas em vez de perder tempo com as novas.

No entanto, Palworld reacendeu o fogo que muitos jogadores de Pokémon sentiram quando entraram originalmente em sua franquia favorita pela primeira vez, com muitos alegando que os desenvolvedores por trás do enorme sucesso fizeram o que a Nintendo nunca esteve disposta a fazer e provavelmente nunca estará disposta. para fazer. Para fazer com a franquia Pokémon.

Palworld captura os corações dos fãs de Pokémon

Além da prática doentia de escravizar e vender humanos, Palworld é um jogo brilhante e divertido que provou ser muito divertido para os milhões de jogadores que já o compraram.

As pessoas realmente gostaram do jogo, mesmo aquelas que eram céticas ou inflexíveis quanto ao conceito de Palworld ser bom demais para ser verdade.

“Eu tive Palworld arranhando e coçando nos últimos 10 anos. Como o jogo ainda está em acesso antecipado e prosperando muito, espero que eles pelo menos adicionem evoluções para o lançamento completo; seria uma grande oportunidade perdida não incluir algum tipo de evolução”, afirmou um dos usuários. Redditor.

Eles continuaram: “De qualquer forma, é um jogo muito divertido. Parabenizo-os por finalmente fazerem o que a Nintendo não conseguiu.”

Foi salientado a esta pessoa que embora os desenvolvimentos não sejam possíveis, os amigos podem ser combinados. À medida que os jogadores continuam a descobrir como o jogo funciona, existem mecânicas que os jogadores ainda não abordaram, e muitas das primeiras reclamações dos jogadores são corrigidas através de descobertas posteriores no jogo. Considerando que as pessoas já dedicaram várias horas, alguns estão começando a ver o alcance do jogo.

O postador original afirmou que este é “Pokémon para adultos” em outro tópico, explicando que este é o jogo com o qual os fãs de Pokémon que cresceram com o jogo cresceram naturalmente.

“Eu também gostei de Arceus, mas não atingiu um determinado território para mim, Palworld parece um Pokémon para adultos e tudo o que a Nintendo faz é feito sob medida para o público mais jovem.”

Enquanto isso, outros usaram a enorme conquista do Palworld como uma oportunidade para criticar a GameFreak por sua incapacidade de oferecer um mundo verdadeiramente aberto, animações detalhadas e outros recursos que os fãs de Pokémon têm pedido.

“Demorou muito tempo para Pokémon fazer algo diferente de remakes do mesmo jogo repetidas vezes, e ainda foi decepcionante quando eles lançaram algo diferente”, disse um comentarista.

“Espero que a pequena equipe de desenvolvimento os surpreenda com um jogo que faça o que deveriam ter feito anos atrás, e que ter esse sucesso corroa seus lucros e os force a começar a se esforçar em seus próximos jogos.”

Quer esperassem que Palworld inspirasse a GameFreak a fazer melhor, quer se contentassem em desfrutar do jogo que tinham pela frente, aqueles que jogavam Palworld estavam convencidos de que a Nintendo poderia fazer melhor com a franquia mais lucrativa do mundo.