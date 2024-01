O Apple Vision Pro não conseguiu vender no dia do lançamento

Apesar das expectativas, a Apple não conseguiu vender seu Vision Pro no dia do lançamento. Isso ocorre apesar das estimativas de disponibilidade no primeiro dia estarem limitadas entre 60.000 e 80.000 unidades.

Surpreendentemente, o Apple Vision Pro não conseguiu esgotar no dia do lançamento, apesar de sua disponibilidade limitada. O dispositivo vem em três capacidades, começando em US$ 3.500 para o modelo básico de 256 GB, subindo para US$ 3.699 para o modelo de 512 GB, e o preço do modelo de 1 TB chega a US$ 3.899. Embora o lançamento da versão de 256 GB do Vision Pro tenha sido rapidamente adiado para março e mais tarde no dia do lançamento, os suprimentos iniciais dos modelos de 512 GB e 1 TB não se esgotaram.

YouTuber Aaron Zollo (@zollotech) chilro No dia seguinte ao lançamento, ambas as unidades Vision Pro de maior capacidade ainda estavam disponíveis para retirada na loja. No entanto, no momento em que este artigo foi escrito, este não era mais o caso, pois a retirada na loja não estava mais disponível, com todos os modelos apresentando agora prazos de envio reduzidos para 5 a 6 semanas. Mesmo com o Vision Pro disponível apenas nos EUA, a Apple construiu uma máquina de propaganda em torno do dispositivo, anunciando-o como o início da “era da computação espacial”.

De acordo com o conceituado analista da cadeia de suprimentos da Apple, Ming-Chi Kuo, a Apple pode ter feito isso Havia apenas entre 60.000 e 80.000 unidades Vision Pro disponíveis para o dia do lançamento. Mesmo para um dispositivo que começa em US$ 3.500 e vai até US$ 3.899, os críticos esperavam que o dispositivo se esgotasse rapidamente. Os headsets concorrentes de realidade aumentada e realidade virtual nunca gozaram de grande popularidade, e parece que a Apple também pode ter dificuldades para ganhar força, apesar de sua marca e poder de marketing.

A última rodada de análises da mídia antes do lançamento citou preocupações sobre o peso do Vision Pro, que revelou pesar tanto quanto um iPad Pro de 12,9 polegadas. Outros aplicativos e experiências no lançamento também parecem decepcionantes, já que a própria Apple desenvolveu apenas 15 aplicativos espaciais para o dispositivo. O interesse de terceiros também é baixo, com Netflix, YouTube, Spotify e outros revelando que não têm planos de criar versões espaciais de seus aplicativos para o dispositivo.

