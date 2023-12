Os jogadores de WoW estão pedindo uma primeira fase mais longa na Temporada de Descobertas

Uma grande parte da experiência de World of Warcraft: Season of Discovery é o sistema de nivelamento em níveis. Como resultado, muitos jogadores estão agora a pedir que a Fase 1 continue por um período prolongado.

Durante este primeiro período, os jogadores podem subir de nível até 25, em vez dos habituais 60 limites aos quais os jogadores do WoW clássico estão acostumados. À luz disso, existem novas experiências de “final de jogo” para esta classe, incluindo uma adaptação do ataque de 10 homens Blackfathom Deeps e a atividade PvP de mundo aberto de Ashenvale.

O artigo continua após o anúncio

O pensamento central por trás disso é que permite que mais pessoas joguem juntas. Isso permite que jogadores mais casuais aproveitem ao máximo e joguem com amigos. Isso foi bem recebido por muitos, embora a maioria dos membros mais radicais da comunidade tenham começado a expressar suas queixas por não terem o que fazer agora que o jogo já havia sido lançado há algum tempo.

O artigo continua após o anúncio

Agora, alguns estão recorrendo às redes sociais para exigir que a Blizzard estenda a Fase 1 por mais tempo.

O artigo continua após o anúncio

Alguns jogadores querem que a primeira fase da Temporada de Descoberta dure “um pouco”

sobre Reddit, um jogador compartilhou que queria que a primeira fase durasse mais. Eles também revelaram sua consternação com os usuários que já disputam a segunda fase.

A postagem original foi recebida com aclamação quase universal. Um deles disse: “O objetivo da criação dos estágios foi não deixar que os 99% sentissem que estavam ficando para trás em relação ao 1%. Como os jogadores podem não entender que o estágio 2 não deveria começar em menos de 10 dias?

Cadastre-se gratuitamente no Dexerto e ganhe: READ iFixit participa da desmontagem do Apple Watch Series 7 Menos anúncios|Modo escuro|Jogos, TV, filmes e programas de tecnologia

Outro acrescentou os grandes benefícios do sistema para quem gosta de fazer alternativas.

O artigo continua após o anúncio

O artigo continua após o anúncio

“Tenho 22 xamãs, 15 caçadores e dois ladinos, nos níveis 12 e 8. Divertir-me e saber que tenho um tempinho para brincar é ótimo”, escreveram. “Sinto que posso passar meu tempo trabalhando em negociações, ajudando guildas, equipamentos agrícolas, PvP, etc. Acho que um mês e meio é um ótimo período de tempo para um estágio.”

Um terceiro sugeriu que isso poderia ser resultado da mentalidade de muitos participantes do varejo.

O artigo continua após o anúncio

“Meu assistente está começando a atingir o estágio de registro de raid e depois disso quero experimentar mais algumas classes”, revelaram. “Eu realmente odeio essa mentalidade de varejo de GO GO GO o tempo todo. Podemos apenas aproveitar as coisas boas uma vez?”

O artigo continua após o anúncio

Não há uma data de lançamento definida para a segunda fase da Temporada de Descoberta, mas muitas estimativas e rumores acreditam que ela poderá chegar em meados de janeiro de 2024. Com a população do jogo atualmente mais saudável do que nunca, é provável que muitos jogadores esperados estejam prontos para o início. desta fase. Acesso.