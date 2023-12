Dezenas de requerentes de asilo morrem afogados após navio afundar na Líbia: Organização Internacional para as Migrações | Notícias de imigração

A Organização Internacional para as Migrações afirmou que pelo menos 61 refugiados e requerentes de asilo, incluindo mulheres e crianças, morreram afogados depois de um navio “trágico” ter afundado ao largo da Líbia.

Na manhã de domingo, o escritório da Organização Internacional para as Migrações na Líbia citou sobreviventes que afirmaram que o barco transportava cerca de 86 pessoas.

O escritório da Organização Internacional para as Migrações na Líbia afirmou num comunicado que acredita que “um grande número de migrantes” morreu devido às altas ondas que submergiram o seu navio depois de este ter deixado Zuwara, na costa noroeste da Líbia.

O gabinete da Organização Internacional para as Migrações afirmou que a maioria das vítimas eram provenientes da Nigéria, Gâmbia e outros países africanos, acrescentando que cerca de 25 pessoas foram resgatadas e transferidas para um centro de detenção na Líbia.

A equipa da OIM “prestou apoio médico” e afirmou que os sobreviventes estão todos em boas condições, disse a organização.

Flavio Di Giacomo, porta-voz da Organização Internacional para as Migrações, escreveu sobre o mar”.

A Líbia e a Tunísia são importantes pontos de partida para refugiados e requerentes de asilo que arriscam viagens marítimas perigosas na esperança de chegar à Europa através de Itália.

Em 14 de Junho deste ano, o barco de pesca Adriana, transportando 750 pessoas a bordo, a caminho da Líbia para Itália, afundou em águas internacionais ao largo do sudoeste da Grécia.

Segundo os sobreviventes, o navio transportava principalmente sírios, paquistaneses e egípcios. Apenas 104 sobreviveram e 82 corpos foram recuperados.

Mais de 153 mil refugiados e requerentes de asilo chegaram a Itália este ano vindos da Tunísia e da Líbia, segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados.

Entretanto, um grande afluxo de migrantes e requerentes de asilo levou a um aumento do sentimento anti-refugiado em Itália, sob o governo da primeira-ministra de extrema-direita, Giorgia Meloni, que venceu as eleições no ano passado com a promessa de reprimir a imigração.

No sábado, Meloni reuniu-se com o primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, e com o primeiro-ministro albanês, Edi Rama, em Roma, para discutir formas de combater a imigração ilegal para a Europa.

Tal como Meloni, Sunak também adoptou uma política anti-imigração linha-dura. O seu governo reprimiu os migrantes e requerentes de asilo que utilizavam pequenos barcos para atravessar o Canal da Mancha. O mais alto tribunal do Reino Unido declarou “ilegal” um plano para enviar migrantes e requerentes de asilo para o Ruanda.

Em Julho, a União Europeia finalizou um acordo com a Tunísia.Como parte do acordo, o bloco fará pagamentos ao país do Norte de África para impedir a imigração ilegal.

Dezenas de migrantes e refugiados são frequentemente colocados em barcos que não são suficientemente grandes para os transportar em segurança através da rota traiçoeira. Alguns fogem de conflitos ou perseguições, enquanto outros sonham com melhores oportunidades na Europa. Eles desembarcam na Itália antes de tentarem seguir para outros países, especialmente na Europa Ocidental.

A Líbia mergulhou no caos desde 2011, quando uma revolução apoiada pela NATO derrubou o antigo líder Muammar Gaddafi. O país acolhe agora cerca de 600.000 migrantes e refugiados.