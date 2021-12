Os Estados Unidos e a Rússia discutirão a Ucrânia e questões de segurança no próximo mês

Rússia reuniu Tropas perto da fronteira ucraniana Nos últimos meses, a inteligência dos EUA viu como uma preparação para uma invasão em grande escala no início de 2022. O Ministério da Defesa russo disse em um comunicado no sábado que 10.000 soldados retornaram às suas bases permanentes após completar o treinamento perto da fronteira com a Ucrânia.

A administração Biden tem feito uma e outra vez Rússia avisou Ele ameaçou com sanções econômicas sobre uma possível invasão da Ucrânia, dizendo que os EUA estão “prontos para agir se e quando for necessário”, enquanto os EUA também buscam contato diplomático com a Rússia.. Presidente Joe Biden retomar ao presidente russo, Vladimir Putin, no início deste mês, para acalmar as tensões.

A Rússia está exigindo garantias de segurança dos Estados Unidos e da OTAN, incluindo uma promessa vinculativa de que a OTAN não se expandirá para o leste e não permitirá que a Ucrânia se junte à aliança militar.

Biden indicou anteriormente que os Estados Unidos não fariam quaisquer concessões sobre o futuro da OTAN ou da Ucrânia.

A abordagem do presidente Biden para a Ucrânia foi clara e consistente: Unificando a aliança por trás de duas vias: Dissuasão e diplomacia. Somos aliados como uma aliança nas consequências que a Rússia pode enfrentar se agir sobre a Ucrânia. “Também estamos unidos em nossa disposição de nos engajar em uma diplomacia de princípios com a Rússia”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional em um comunicado.

A Rússia e a OTAN também pretendem realizar uma reunião separada em 12 de janeiro, de acordo com um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional e assessor de imprensa da OTAN Ela confirmou à CNN.

Os dois lados também devem participar da reunião da OSCE marcada para 13 de janeiro, de acordo com o porta-voz dos EUA.

“Quando nos sentarmos para conversar, a Rússia pode colocar suas preocupações sobre a mesa, e nós colocaremos nossas preocupações sobre a mesa com as atividades da Rússia também”, disse um porta-voz do Conselho de Segurança Nacional. “Seguiremos o princípio Nada sobre nossos aliados e parceiros sem nossos aliados e parceiros, Incluindo a Ucrânia. Haverá áreas em que podemos progredir e outras em que não concordaremos. Isso é o que significa diplomacia. “

Um funcionário da Casa Branca disse à CNN que os funcionários dos EUA planejam consultar a Ucrânia regularmente no lado onde as negociações estão ocorrendo no mês que vem, porque a Ucrânia não é membro de dois dos três órgãos programados para o início de janeiro para discutir o futuro do país e a Rússia é exigindo que a OTAN não se expanda para o leste.

Questionado sobre por que a Casa Branca planeja usar o Diálogo de Estabilidade Estratégica EUA-Rússia – tradicionalmente dedicado a negociações sobre armas nucleares – para negociações sobre a Ucrânia e a Otan, o funcionário disse que o governo quer usar a coordenação existente como veículo para as negociações. Para criar um novo especificamente para isso. Os Estados Unidos e a Rússia ainda estão indo e voltando na agenda.

O funcionário disse que a Casa Branca acredita que as negociações serão mais produtivas em um ambiente de desaceleração, mas disse que o andamento das negociações não depende de uma retirada russa. O funcionário disse que a Casa Branca ainda acredita que a diplomacia é a forma mais responsável de avançar, “mesmo que não consigamos tudo o que queremos”.

Esta história foi atualizada.