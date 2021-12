Batida policial de Hong Kong em meio de notícias on-line, prisão 6

HONG KONG (AFP) – A polícia de Hong Kong invadiu o escritório de um meio de comunicação online na quarta-feira, depois de prender seis pessoas por conspirar para publicar uma publicação sediciosa.

A polícia disse que mais de 200 policiais participaram da busca. Eles tinham uma ordem para apreender materiais de imprensa relacionados ao abrigo da Lei de Segurança Nacional promulgada no ano passado.

A polícia disse que os seis foram presos na madrugada de quarta-feira de acordo com a Lei de Crimes da Era Colonial sob a acusação de conspiração para publicar um panfleto inflamatório, e que buscas em suas residências estavam em andamento.

De acordo com o jornal local South China Morning Post, a polícia prendeu um atual e ex-editor do Stand News, bem como quatro ex-membros do conselho, incluindo a cantora e ativista Denise Ho e a ex-legisladora Margaret Ng.

A polícia não especificou quem foi preso.

Na manhã de quarta-feira, o Stand News postou um vídeo no Facebook de policiais na casa de seu vice-editor, Ronson Chan, investigando o suposto crime. De acordo com o South China Morning Post, Chan, que também dirige a Associação de Jornalistas de Hong Kong, não foi preso, mas foi levado para interrogatório.

As prisões acontecem no momento em que as autoridades reprimem os dissidentes na cidade semi-autônoma chinesa. A polícia acusou o ex-editor de jornal Jimmy Lai de sedição na terça-feira. Seu Apple Daily fechou depois que seus ativos foram congelados.

O Stand News disse no início deste ano que suspenderia as assinaturas e removeria a maioria dos artigos de opinião e colunas de seu site devido à lei de segurança nacional. Seis conselheiros também renunciaram à empresa.

Benedict Rogers, cofundador e CEO da organização não governamental Hong Kong Watch, disse que as prisões foram “nada menos que um ataque total à liberdade de imprensa em Hong Kong”.

“Quando a liberdade de imprensa garantida pela Lei Básica de Hong Kong é classificada como ‘sediciosa’, isso é emblemático da velocidade com que esta cidade internacional, outrora grande e aberta, tornou-se pouco mais que um estado policial”, disse ele.

As prisões de quarta-feira seguiram a remoção de esculturas e outras obras de arte dos campi universitários na semana passada. Ações democráticas apoiaram e homenagearam as vítimas da repressão chinesa aos manifestantes democráticos na Praça da Paz Celestial em Pequim em 1989.