A antiga múmia egípcia de Amenhotep I decodificada digitalmente por meio de tomografia computadorizada

Múmias antigas podem ser encontradas em todos os continentes, exceto na Antártica, mas a mais famosa delas é o Egito, onde a mumificação era uma prática sagrada e decorativa para garantir que os mortos passassem para a vida após a morte. Os reis falecidos foram embalsamados da maneira mais detalhada e intrincada – portanto, cada faraó embalsamado é uma oportunidade de estudar a história e a ciência perdidas há muito tempo.

Essas oportunidades, é claro, são cada vez mais raras nos dias de hoje. De acordo com Sahar Selim, um radiologista da Universidade do Cairo que trabalha com o Projeto Múmia Egípcia, todas as múmias egípcias reais encontradas nos séculos 19 e 20 foram decifradas, exceto uma: o Faraó Amenhotep I, que governou o Egito de cerca de 1525 a 1504 a.C. Embora seu corpo tenha sido descoberto em 1881, sua múmia era simplesmente “bonita demais para ser desmontada nos tempos modernos”, disse Slim ao Daily Beast. “A rebarbação das múmias foi condenada porque destruiu as múmias.” Os estudiosos têm sido particularmente relutantes em estudar Amenhotep porque ele é único por ser totalmente embrulhado, adornado com delicadas coroas de flores e equipado com uma máscara facial maravilhosamente realista.

Em 2019, Selim decide que é o suficiente – é hora de estudar a maldita múmia, mesmo que ela não possa ser decifrada. quão? através de uma tomografia computadorizada. em um Um novo estudo publicado em fronteiras na medicinaSelim e seus colegas usaram tomografia computadorizada para “decapitar digitalmente” Amenhotep. Novos avanços em software permitiram aos pesquisadores reconstruir conteúdos mumificados em imagens 3D – dando-nos uma visão atraente de como os humanos eram quando morreram há mais de 3.000 anos.

“Decodificar o envelope virtual usando tomografia computadorizada foi a única maneira de revelar os segredos desta múmia de forma detalhada”, disse Saleem. “As imagens 2D e 3D mostram as características físicas da múmia, saúde, estilo de embalsamamento e ferimentos a ladrões de tumbas antigas, bem como o tratamento dado por sacerdotes de uma dinastia posterior. Nenhum outro método de imagem pode fornecer esses dados.”

Para começar, agora sabemos como Amenhotep realmente parecia quando morreu aos 35 anos: ele tinha pouco mais de 1,50 m de altura, nariz e queixo estreitos, cabelo encaracolado e os dentes superiores projetando-se ligeiramente do resto do corpo. a cara dele.

Ele foi sepultado com mais de 30 amuletos e outras joias entre seus invólucros de linho. Suas entranhas foram removidas, mas seu coração e cérebro foram deixados para trás. Embora não haja evidências de sua morte devido a doenças ou ferimentos, há muitos casos de mutilação post-mortem que indicam que seu corpo foi atacado por ladrões de túmulos após seu enterro.

Outro grande mistério também foi resolvido. Já sabíamos que a múmia de Amenhotep foi aberta 400 anos antes do enterro original. Os padres deveriam ter voltado ao túmulo nesta época para resgatar o equipamento do enterro para uso pelos faraós posteriores. Selim explicou que as tomografias indicaram que esses sacerdotes haviam de fato tentado reparar os danos causados ​​pelos ladrões de tumbas e restaurar a integridade da múmia.

Tomografia computadorizada foi Usado para estudar múmias egípcias Antes de-Mais notavelmente King Tut em 2005. Mas esta é a primeira vez que pesquisadores mostram que podemos usar essa tecnologia para evitar causar qualquer dano ou destruição à múmia. Selim acha que isso pode ser especialmente útil para O estudo de múmias peruanas particularmente frágeis-ou para Mais puzzles horríveis dos tempos modernos.