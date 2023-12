Os Estados Unidos acusam o Hamas de pôr fim à trégua

Israel e Hamas retomam os combates após um hiato de uma semana Israel retomou as operações de combate em Gaza após o fim da trégua, alegando que o Hamas violou o acordo ao disparar foguetes durante o período de trégua.

Os Estados Unidos culparam o Hamas depois que as forças militares israelenses retomaram o bombardeio da Faixa de Gaza com ataques aéreos, encerrando uma semana de cessação dos combates.

A Casa Branca disse na sexta-feira que o Hamas não entregou uma lista de reféns que o grupo militante libertaria. Entretanto, Israel e o Hamas deram relatos contraditórios sobre a razão pela qual a trégua terminou.

“Esta pausa sobre o Hamas terminou”, disse John Kirby, coordenador de comunicações estratégicas do Conselho de Segurança Nacional. “Eles simplesmente não conseguiram, e falharam, em preparar uma lista de reféns que pudesse ajudar a permitir a extensão desta moratória temporária.”

Kirby disse que o presidente Joe Biden e todo o Conselho de Segurança continuarão envolvidos nas negociações, enquanto os Estados Unidos pressionam por outra trégua e pela libertação de mais reféns. O Catar, outro mediador internacional ao lado do Egito, disse estar trabalhando para renovar a trégua e expressou “profundo pesar” pela retomada dos combates.

O Ministério da Saúde administrado pelo Hamas em Gaza disse que pelo menos 178 palestinos foram mortos e dezenas de feridos nas horas após a retomada dos ataques aéreos na sexta-feira, e Israel disse que atingiu mais de 200 alvos do Hamas.

“É responsabilidade do Hamas fornecer uma lista de reféns que eles possam retirar, para que possamos tentar colocar essa barreira de volta no lugar”, disse Kirby.

Israel inicialmente interrompeu o fluxo de ajuda humanitária para Gaza desde que os ataques aéreos foram retomados na sexta-feira, mas depois permitiu a entrada de dezenas de caminhões de ajuda a pedido da administração Biden, segundo autoridades israelenses.

“Se o Hamas realmente, como afirma, se preocupa com os palestinos, fará o que puder para apresentar uma lista de reféns que possam ser trocados para que a ajuda possa continuar a fluir”, disse Kirby.

Israel disse que retomou os combates depois do Hamas “Quebrando” o cessar-fogo Eles abriram fogo contra Israel. Autoridades do Hamas culparam os israelenses, dizendo que eles rejeitaram ofertas para libertar os reféns idosos, bem como os corpos dos reféns.

Durante os sete dias de cessação dos combates em Gaza, imposta por Israel, mais de 100 reféns, todas mulheres e crianças, incluindo dois americanos, foram libertados do cativeiro do Hamas. Sete americanos, incluindo uma mulher, ainda estão desaparecidos. Em troca, cerca de 240 palestinos presos em Israel foram libertados.

Mais de 13.300 palestinos foram mortos desde o início da guerra, há cerca de dois meses, segundo o Ministério da Saúde de Gaza. Cerca de 1.200 israelenses, a maioria deles civis, foram mortos durante o ataque mortal do Hamas a Israel em 7 de outubro.

Desenvolvimentos:

∎ Há 137 reféns detidos pelo Hamas até sexta-feira, incluindo 115 homens, 20 mulheres e duas crianças, de acordo com um relatório do governo israelita. Deste grupo, existem 126 israelenses e 11 estrangeiros.

∎ A Ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, apelou à comunidade internacional para trabalhar por outro cessar-fogo, para o bem “dos reféns restantes que há semanas esperam ser libertados nos túneis escuros, e para o povo sofredor de Gaza, que precisa urgentemente de mais ajuda”. .” “Humanidade.”

∎ O Hezbollah, o grupo armado no Líbano, anunciou na sexta-feira que atacou as forças israelitas ao longo da fronteira com Israel pela primeira vez desde o início de uma trégua temporária entre Israel e o seu aliado Hamas, há uma semana. Autoridades libanesas disseram à Associated Press que dois civis foram mortos em uma das aldeias como resultado do bombardeio israelense.

∎ A agência de notícias oficial do Irão, IRNA, informou na sexta-feira que a delegação iraniana abandonou a conferência da ONU sobre o clima em protesto contra a presença de responsáveis ​​israelitas.

∎ Médicos Sem Fronteiras ou Médicos Sem Fronteiras Ele disse que o Hospital Al Awda foi danificado Numa explosão horas depois do fim da trégua. É um dos poucos hospitais em funcionamento no norte de Gaza, segundo a organização.

30 minutos após o fim da trégua, Israel anunciou que os seus caças estavam a atingir alvos do Hamas em toda Gaza, incluindo o bloco do sul de Gaza, a leste de Khan Yunis. Outro ataque atingiu uma casa a noroeste da cidade de Gaza, segundo a Associated Press.

As forças israelenses também lançaram panfletos em áreas do sul de Gaza, alertando as pessoas para não fugirem e descrevendo Khan Yunis como uma “zona de combate perigosa”.

Entretanto, sirenes soaram em várias cidades israelitas perto da fronteira de Gaza; Nenhum ferimento foi relatado. As imagens mostravam foguetes sendo disparados de dentro de Gaza em direção a Israel.

Na sexta-feira, a Organização Mundial da Saúde expressou a sua preocupação com o colapso do sistema de saúde em Gaza com a retomada dos bombardeios israelenses.

“O sistema de saúde foi paralisado pelas hostilidades em curso. Gaza não pode dar-se ao luxo de perder mais hospitais ou camas hospitalares”, disse o Diretor-Geral Tedros Adhanom Ghebreyesus no X, anteriormente conhecido como Twitter. “Precisamos de um cessar-fogo. Um cessar-fogo sólido.”

Numa conferência de imprensa da ONU na sexta-feira, o Dr. Rick Pepperkorn, representante da Organização Mundial da Saúde na Cisjordânia e Gaza, disse que 18 dos 37 hospitais em Gaza estavam “parcialmente funcionando” e que o número de leitos caiu para 1.500 de 3.500 antes da guerra. Eu comecei.

Pepperkorn também disse que a Organização Mundial da Saúde está preocupada com os surtos de doenças, à medida que os palestinos espalham doenças respiratórias e outras doenças enquanto se amontoam em abrigos superlotados.

Ataques aéreos israelenses nos arredores de Damasco

A mídia estatal síria informou que ataques aéreos israelenses bombardearam vários pontos nos arredores de Damasco na manhã de sábado.

A agência de notícias síria SANA, citando um oficial militar não identificado, disse que os ataques vieram da direção das Colinas de Golã sírias ocupadas por Israel, e que as defesas aéreas sírias derrubaram a maioria dos mísseis. O comunicado acrescenta que as batidas resultaram “apenas em perdas materiais”.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, um monitor da oposição com sede na Grã-Bretanha, disse que os ataques atingiram a área de Sayyida Zeinab, no sul de Damasco, onde afirmou que “há forças militares a trabalhar com o Hezbollah libanês”. Ela acrescentou que ambulâncias correram para o local do acidente.

Israel atingiu alvos na Síria várias vezes desde o início da guerra entre o Hamas e Israel, em 7 de outubro. No domingo, um ataque aéreo israelita atingiu o aeroporto internacional de Damasco e colocou-o fora de serviço, poucas horas depois de o aeroporto ter retomado os voos, após uma suspensão de um mês na sequência de um ataque israelita anterior.

Israel realizou centenas de ataques em áreas controladas pelo governo na Síria devastada pela guerra nos últimos anos, muitas vezes visando o Hezbollah e outros grupos armados apoiados pelo Irão, mas raramente reconhece ou discute as operações.

Osama Hamdan, um alto funcionário do Hamas, disse à Associated Press que o grupo militante está aberto a trocar mais reféns civis israelenses por palestinos presos em Israel.

Hamdan disse que Israel, antes do fim da trégua expirada, rejeitou as recomendações sobre a libertação de reféns feitas por mediadores, incluindo o Catar, informou a Associated Press. Hamdan disse que o Hamas aceitou três destas propostas.

Hamdan disse à Associated Press que o Hamas rejeitou uma lista de 10 mulheres que Israel quer libertar, dizendo que eram recrutas do sexo feminino que foram capturadas em locais militares.

Quem são os palestinos libertados? Os prisioneiros libertados destacam as táticas controversas do sistema de detenção israelense

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos Na sexta-feira, Volker Türk pediu um cessar-fogo Ele disse que a retomada dos combates foi “desastrosa”.

Ele acrescentou que as indicações de que Israel planeia expandir e intensificar a sua ofensiva militar após o fim da trégua são “extremamente preocupantes”, citando o número de mortes de civis em Gaza e a crise humanitária no sector devastado pela guerra.

Ele acrescentou: “Desde 7 de outubro, milhares de palestinos foram mortos em Gaza”. “Mais pessoas enfrentam agora o mesmo destino. Outros enfrentam o risco de deslocamento forçado para áreas já superlotadas e insalubres de Gaza. A situação está além do ponto de crise.”

Os militares israelenses divulgaram um mapa que divide a Faixa de Gaza em zonas na sexta-feira e disseram que a fonte iria coletar “informações relacionadas à evacuação de civis em Gaza para sua segurança na próxima fase da guerra”.

“Isso permite que os habitantes de Gaza orientem e evacuem de locais específicos para sua segurança, se necessário.” O exército israelense disse no dia 10.

O mapa foi publicado horas depois que as forças militares israelenses retomaram os ataques aéreos em toda a Faixa de Gaza e começaram a lançar panfletos em toda a zona sul da Faixa.

A vice-presidente Kamala Harris deixou Washington na sexta-feira com destino ao Dubai, onde representará a administração Biden na conferência climática das Nações Unidas conhecida como COP28, e também planeia discutir o conflito entre Israel e o Hamas com outros líderes mundiais.

“O presidente pediu ao vice-presidente Harris que participasse na Cimeira de Líderes da COP28 em seu nome para demonstrar a liderança global dos EUA em matéria de clima no país e no estrangeiro e para ajudar a catalisar uma maior ambição global neste importante evento”, disse a Casa Branca.

John Kerry, o enviado presidencial especial da Casa Branca para o clima, estava entre dezenas de outros altos funcionários do governo Biden que também participaram da cúpula de duas semanas.

A conferência ocorre em meio ao aumento alarmante das temperaturas em todo o mundo devido às mudanças climáticas. A Organização Meteorológica Mundial anunciou quinta-feira que 2023 será “quase certamente” o ano mais quente já registado. O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitou a Antártica na semana passada para destacar o rápido derretimento das geleiras no continente.

-Joey Garrison

À medida que ocorreram ataques mortais e bombardeamentos em Israel e Gaza, as escolas judaicas em cidades americanas como Filadélfia e Dallas começaram a ouvir de famílias preocupadas: Podem levar os nossos filhos?

Cerca de 92% das escolas judaicas nos Estados Unidos e no Canadá relataram ter recebido perguntas sobre a matrícula de estudantes israelenses desde 7 de outubro, de acordo com uma pesquisa do Centro Prisma para Escolas Judaicas, e 80% das escolas pesquisadas disseram já ter matriculado novos alunos. . estudantes.

No período de duas semanas imediatamente após a eclosão da guerra, 278 novos alunos matricularam-se em escolas judaicas, incluindo escolas comunitárias, conservadoras, ortodoxas, pluralistas e reformistas, disse Prisma.

O centro ouviu famílias que procuravam registar os seus filhos por vários motivos: alguns deles mudam-se de Israel; Alguns deles estavam de visita aos Estados Unidos quando a guerra eclodiu e não quiseram ou não puderam regressar a casa; Outros queriam que os seus filhos sentissem uma ligação mais profunda com a sua fé e herança judaica.

“As escolas queriam abrir os braços o máximo possível e acolher populações gravemente traumatizadas”, disse Paul Bernstein, fundador e CEO da Prisma. Consulte Mais informação.

-Phaedra Trethan

Contribuindo: Associated Press; John Bacon, EUA hoje