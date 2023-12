A tensa cimeira climática começa num cenário de guerra e calor recorde

Com avisos terríveis de catástrofe planetária e apelos urgentes para proteger as populações vulneráveis, os líderes mundiais apelaram na sexta-feira uns aos outros para pararem de queimar combustíveis fósseis e limitarem rapidamente as emissões de gases com efeito de estufa que estão “aquecendo perigosamente o planeta”.

Na conferência das Nações Unidas sobre o clima, realizada no Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, um desfile de figuras proeminentes invocou a fé, a ciência e a economia no seu apelo a uma rápida transição do carvão, do petróleo e do gás para a energia limpa.

“Não podemos salvar um planeta em chamas com uma mangueira de combustíveis fósseis”, disse António Guterres, Secretário-Geral das Nações Unidas. “Devemos acelerar a transição justa e equitativa para as energias renováveis.”

A reunião anual, conhecida como COP28, ocorre perto do final daquele que os cientistas esperam ser o ano mais quente de que há registo na história. As emissões de gases com efeito de estufa, principalmente provenientes da queima de combustíveis fósseis, fizeram com que a temperatura do planeta subisse cerca de 1,2 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais. Inundações, incêndios, secas e tempestades, agravadas pelas alterações climáticas, estão a desencadear devastação em todo o mundo.