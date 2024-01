Joel Embiid, estrela do Philadelphia 76ers, perde 70 pontos no Spurs na vitória

FILADÉLFIA (Reuters) – Joel Embiid marcou 70 pontos para superar Wilt Chamberlain e estabelecer um novo recorde de maior número de pontos em um único jogo, levando o Philadelphia 76ers à vitória por 133-123 sobre o San Antonio Spurs e o novato Victor Wimpanyama na segunda-feira no Wells Fargo Center. .

A sequência recente de Embiid – 70 pontos, 18 rebotes e 5 assistências – nunca foi igualada antes na história da NBA, de acordo com a pesquisa ESPN Stats & Information. Além de estabelecer um novo recorde pessoal e de franquia, Embiid também ultrapassou os 64 pontos do grande homem do Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo, contra o Indiana Pacers, com o maior número de pontos em um único jogo por um jogador nesta temporada.

Embiid quebrou o recorde da equipe com uma bandeja de costa a costa no final do quarto período, encerrando um desempenho lendário que o viu marcar 24 pontos no primeiro quarto e 34 no primeiro tempo e igualar seu recorde anterior de carreira de 59 pontos. – Ele foi designado no ano passado contra o Utah Jazz – em três quartos após terminar o terceiro período com uma cesta de 3 pontos.

Alta carreira ano Wilt Chamberlain* 100 1962 copiar imprimir 81 2006 David Thompson 73 1978 Damian Lillard 71 2023 Donovan Mitchell 71 2023 David Robinson 71 1994 Elgin Baylor 71 1960 Devin Booker 70 2017 Joel Embiid 70 2024 *Chamberlain marcou pelo menos 70 pontos seis vezes

Nesse ponto, a única questão que restava era se Embiid retornaria no quarto período ou passaria os 12 minutos finais no banco – como fez várias outras vezes nesta temporada em vitórias arrasadoras.

No entanto, San Antonio manteve o desempenho impressionante de 33 pontos e sete rebotes de Wimbanyama, que foi aplaudido de pé quando Embiid voltou ao jogo faltando 6:38 para o fim.

Embiid foi imediatamente derrubado por Jeremy Sochan em sua primeira posse ofensiva do quarto, fazendo dois lances livres para estabelecer um novo recorde na carreira. Os fãs estavam desesperados para ver o melhor jogador da NBA fazer história – tanto que os fãs vaiaram o companheiro de equipe de Embiid, Danuel House Jr., quando House fez uma cesta de 3 pontos no meio do quarto.

No final, Embiid empatou o recorde anterior da franquia de Chamberlain de 68 pontos com dois lances livres faltando 1:57 para o final, antes de uma bandeja de costa a costa quebrar o recorde. Ele acabou jogando 36 minutos e 38 segundos.

Foi uma atuação que fez a coletiva de imprensa do técnico do Hall da Fama, Gregg Popovich, parecer profética.

Questionado se Sochan poderia ajudar Wimpanyama a proteger Embiid, o técnico do Spurs disse simplesmente: “Não acho que o que façamos importe”.