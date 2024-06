Os designs do Samsung Galaxy Z Flip 6 e Fold 6 vazam por meio de imagens oficiais do case

Faltam apenas alguns dias para a Samsung lançar o Galaxy Z Flip 6 e o ​​Galaxy Z Fold 6. No entanto, quase tudo sobre os próximos telefones dobráveis ​​​​da Samsung já vazou. Seus designs apareceram novamente, desta vez através de fotos vazadas de seus cases oficiais.

Capas vazadas para o Galaxy Z Flip 6 e Fold 6, mostrando os designs dos próximos telefones

Não haverá muita diferença nos designs do Galaxy Z Flip 6 e Galaxy Z Fold 6 em comparação com seus antecessores. As imagens vazadas eram dos cases oficiais da Samsung para esses próximos telefones Publicado na Galeria PostImage por Do utilizador.

O Galaxy Z Flip 6 ainda possui uma tela externa tipo pasta e duas câmeras com flash LED na parte externa. Você também pode ver seu papel de parede padrão na imagem acima. O telefone pode ser visto em sua capa de silicone com alça, tornando o aparelho fácil de segurar e usar. Nas imagens abaixo, o telefone pode ser visto no mesmo estado, mas nas cores azul escuro e menta.

O próximo telefone dobrável em formato de concha ainda usa um leitor de impressão digital capacitivo montado na lateral. No geral, seu design é muito semelhante ao do Galaxy Z Flip 5. Relatórios sugerem que ele virá com uma bateria de 4.000 mAh, mas não está claro se essa atualização tornará o telefone mais grosso.

Na imagem acima você pode ver o Galaxy Z Fold 6. Ele parece ter uma tela interna um pouco mais quadrada, engastes mais finos e cantos mais nítidos. Esses cantos agudos lembram o Galaxy S24 Ultra. Vazamentos indicam que o telefone possui uma estrutura de titânio e um leitor de impressão digital montado na lateral. Diz-se que tem a mesma capacidade de bateria do Galaxy Z Fold 5.

Nas imagens acima, você também pode ver o Galaxy Z Fold 6 dentro do case transparente oficial, um case vertical com alça e um case fino para S Pen. A caixa transparente exibe o design do dispositivo com mais clareza. O telefone tem uma tela externa mais curta e um pouco mais larga, uma configuração de câmera tripla na parte traseira com anéis concêntricos pretos ao redor dos sensores da câmera e um flash LED.

Como lembrete, assista às nossas análises do Galaxy Z Flip 5 e do Galaxy Z Fold 5 nos vídeos abaixo.

Especificações do Galaxy Z Flip 6 e Z Fold 6 vazaram

O Galaxy Z Flip 6 e o ​​Galaxy Z Fold 6 serão revelados em 10 de julho de 2024, no próximo evento Galaxy Unpacked 2024. Espera-se que ambos os telefones apresentem um processador Snapdragon 8 Gen 3 For Galaxy, até 12 GB de RAM e 256 GB/512 GB de espaço de armazenamento. O Galaxy Z Fold 6 também pode ser vendido em uma variante de armazenamento de 1 TB.

Espera-se que a Samsung use as mesmas configurações de câmera encontradas no Galaxy Z Fold 5 no Galaxy Z Fold 6. No entanto, o Galaxy Z Flip 6 pode sofrer uma atualização na câmera traseira principal para um sensor de 50 megapixels, o que é uma atualização da câmera primária de 12 megapixels no Galaxy Z Flip 5. Ambos os telefones podem gravar vídeo 8K a 30fps usando suas câmeras primárias e vídeo 4K a 60fps usando todas as suas câmeras.

Espera-se que o Galaxy Z Flip 6 venha com uma bateria de 4.000 mAh, enquanto o Galaxy Z Fold 6 poderá ter uma bateria de 4.400 mAh. Espera-se que ambos os telefones apresentem vincos menos perceptíveis em suas telas internas.

Você pode pré-encomendar esses telefones e se qualificar para benefícios adicionais, mas eles variam de país para país.