O BMW M5 ganhou seu primeiro plug – e ganhou muito peso

Isso torna o novo M5 cerca de 1.000 libras mais pesado que o modelo 2023 que o precedeu. Ele também pesa mais do que caminhões como o Chevrolet Tahoe 2022 (5.356 libras), 2024 Lucid Air Sapphire (5.336 libras) e 2024 Range Rover Sport (5.090 libras). Motor1 Foi apontado hoje Mas, ao contrário do carro elétrico Lucid, o tamanho do M5 não pode ser atribuído à bateria, que é suficiente apenas para percorrer 40 quilômetros sem usar gasolina.

O novo M5 PHEV pode acelerar de 0 a 60 mph em 3,4 segundos e tem uma velocidade máxima de 190 mph com energia a gasolina se você adquirir o M Driver’s Package da BMW. Usando apenas o motor elétrico, ele pode atingir velocidades de cerca de 140 km/h. Por padrão, o carro opera em modo híbrido, usando combustão interna e energia elétrica, com a relação de saída de cada uma determinada pela forma como o motorista configura o carro no menu M Setup. Quando a bateria ficar fraca, a BMW diz que o motor começará a fornecer mais energia para carregá-la.

Esta plataforma inclui novos sistemas de detecção de dados de sensores e transmissão para o computador central do automóvel, no qual a divisão M esteve envolvida no desenvolvimento. Van Meel disse que os carros elétricos BMW equipados com este sistema, que ele chama de “Heart of Joy”, “reagirão 10 vezes mais rápido do que antes” a coisas como patinação das rodas ou travagem travada, juntamente com melhorias no controle de estabilidade e controle de tração e em geral. desempenho.