Nintendo está reforçando a segurança em meio ao último drama de vazamento do jogo

A Nintendo está reforçando seu treinamento em segurança e TI após relatórios recentes sobre como serão os principais anúncios Ele foi removido do back-end do YouTube Antes das direções principais. O reconhecimento dos esforços para limitar a divulgação de informações privilegiadas por terceiros ocorre no momento em que surge o cenário de vazamentos na indústria de videogames. Engolido no estranho drama.

Durante a reunião anual de acionistas de quinta-feira, a Nintendo foi questionada sobre os relatórios recentes antes mídia 404 E outros sobre questões de segurança de dados no Google, segundo declarações Copiado pelo usuário do Twitter NStyles E Traduzido por VGC. Os incidentes relatados incluíram referências a um funcionário obtendo acesso O mundo criado por Yoshi Um trailer do backend do YouTube antes do jogo ser anunciado oficialmente para Switch. Relatório separado por Jogos internos Ele observou outros incidentes e confirmou que muitos dos grandes vazamentos relacionados a jogos vêm de dados enviados antecipadamente ao back-end do YouTube e acessados ​​por contratantes.

de acordo com VGCA Nintendo reconheceu os relatos e disse que a empresa está recorrendo a empresas de segurança terceirizadas, novos procedimentos de sistema de segurança e treinamento de funcionários para resolver problemas relacionados aos vazamentos. O fabricante do Switch não parece ter entrado em detalhes sobre como corrigiu os vazamentos, mas os fãs têm especulado sobre as medidas que a Nintendo está tomando desde o recente colapso dos vazamentos de jogos online na semana passada.

O usuário online Pyoro foi um dos últimos vazadores restantes que parecia ter, pelo menos às vezes, fontes sólidas de informação, mas eles surgiram surpreendentemente secos antes do grande evento Nintendo Direct de junho, onde a empresa surpreendentemente revelou muitos projetos originais, incluindo marca novo Mário e Luigi RPG e de cima para baixo Lenda de Zelda Estrelando, pela primeira vez, uma princesa jogável. Despejo de notícias contraditórias Determine as previsões do misterioso Euro No início, ele parecia apresentá-los como estando sem informações.

como Bloomberg De acordo com o que foi relatado na época, os fãs rapidamente perceberam que, ao contrário dos Nintendo Directs anteriores, muitos dos jogos anunciados não tinham suas páginas de loja publicadas imediatamente na eShop, sugerindo que os dados de back-end dessas listagens podem ter feito parte de como Pyoro adquiriu informações deles. O vazador então tomou a atitude incrivelmente estranha de vazar sua própria fonte para ele Bloomberg, afirmando que a fonte era um funcionário da Nintendo no Japão e que “a teoria do back-end é um palpite razoável” sobre de onde essa pessoa obteve suas informações. Ainda mais surpreendente é que Pyoro mais tarde encerrou a sua conta depois de afirmar que não esperava que os seus comentários a um repórter fossem incluídos num artigo noticioso.

As páginas da loja de jogos anunciadas na semana passada só começaram a aparecer recentemente, incluindo uma que revela um bônus inesperado de US$ 60 Donkey Kong Country retorna em alta qualidade. Esta é provavelmente uma das medidas que a Nintendo está tomando para eliminar vazamentos, além de potencialmente mudar a forma como interage com serviços de hospedagem de vídeo como o YouTube. Teremos uma ideia melhor de como essas estratégias funcionam quando e se o fizermos não Descubra os próximos anúncios no futuro, incluindo possíveis jogos de lançamento do Switch 2.

Enquanto isso, a cena do vazamento do videogame continua uma bagunça. Foi recentemente revelado que Midori, outro vazador misterioso, é um homem conhecido uma personalidade Fã fingindo ser Mulher japonesa misteriosa. Até que surja um novo campeão, os superfãs terão apenas que esperar pelos comunicados de imprensa finais como todos os outros.